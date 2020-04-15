Доходы Муслимы Латыповой сократились на 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2019 года гендиректор «Бахетле» и депутат Госсовета РТ Муслима Латыпова задекларировала 37,8 млн рублей. Это на 1 млн рублей меньше, чем годом ранее.

В собственности Муслимы Хабриевны числятся два земельных участка площадью 1 673 и 1 614 кв. метра. Также она владеет квартирой в 61,8 кв. метра.

Напомним, что резкое падение доходов владелицы сети «Бахетле» произошло в 2017 году. Тогда она заработала меньше 32 млн рублей, против почти 110 млн за год до этого.