«Живите на одну зарплату». Яйца и овощи в Казани разогнали инфляцию в 2018 году
Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам 2018 года
«Реальное время» подводит «продуктовые итоги года». Общая стоимость продуктов изменилась несильно, однако отдельные товары — яйца и овощи — подскочили более чем в полтора раза. В то же время сильно подешевела гречка, а «Магнит» вновь стал самым дешевым магазином.
«Эдельвейс» вновь пропустил «Магнит» вперед в рейтинге дешевизны
«Реальное время» продолжает подводить итоги года. На этот раз мы узнаем, как изменилась стоимость потребительской корзины. В 2018 году стандартный набор продуктов, стоимость которого рассчитана по стандартам Росстата, подорожал на 1,9%. Год назад средняя стоимость корзины составляла 5 371 рубль, сейчас же она выросла до 5 475 рублей. Это чуть больше, чем рост за 2017 год, когда он составлял 1,4%, но меньше, чем в 2016 году — тогда рост составил 2,1%. Однако это по-прежнему меньше, чем заявленный уровень инфляции.
Дешевле всего из четырех анализируемых сетей набор продуктов на месяц можно купить в «Магните» — за 5 098 рублей, годовой рост тут составил всего 0,3%. Это самый низкий показатель роста. Благодаря практически не изменившейся стоимости «Магнит» вновь, как в 2016 и 2015 годах, стал самой дешевой сетью. Прошлогодний лидер по дешевизне — «Эдельвейс» — повысил цены на 1,1%, благодаря этому он «скатился» на второе место. Правда, разница в цене с «Магнитом» почти незаметна — в «Эдельвейсе» месячный набор продуктов стоит 5098 рублей. «Пятерочка», занимающая третье место по дешевизне (5 767 рублей), оказалась лидером по годовому росту с 3,4%, а традиционно замыкает четверку «Бахетле» с 5 943 рублями за продуктовый набор и ростом на 2,7%.
Предновогодний рост и ценовой разброс на треть
Почти в течение всего года самой дешевой сетью оставался «Эдельвейс», перемены случилось летом — тогда «Магнит» оказался на первом месте. «Бахетле» сохранял позицию самого дорогого магазина так же стабильно, в течение всего года лишь несколько раз «Пятерочка», магазин формата «у дома» от X5 Retail Group, в которую также входят «Перекресток» и «Карусель», становилась немного дороже. Были, впрочем, и моменты, когда «Эдельвейс» с «Магнитом» вплотную подходили к ней по цене.
Средняя цена на продуктовый набор стабильно повышалась до начала лета с пиками в марте и мае. Затем началось снижение, с минимальной стоимостью в начале ноября. С этого момента вновь начался рост с пиком в начале декабря.
Минимум, за который в казанских магазинах можно собрать продуктовую корзину на месяц — 4 653 рубля. В основном для этого понадобится пойти в «Магнит» — тут дешевле всего стоят 19 продуктов, включая рис и макароны, фрукты, рыбу, свинину, а также молочные продукты — молоко, творог и сыр. В «Эдельвейсе» стоит купить 11 продуктов — среди них хлеб, некоторые виды овощей и фруктов, гречка, говядина и яйца. В «Пятерочке» дешево продаются огурцы и помидоры, сметана и сливочное масло, мука и фасоль (всего — девять продуктов). В «Бахетле», самой дорогой сети, все же можно дешево купить семь видов продуктов, например: сахар и картофель, чай и растительное масло, а также сметану.
Самая дорогая корзина из самых дешевых продуктов обойдется в 6 312 рублей. Основная масса таких продуктов — в «Бахетле» — 22 штуки. Это — курица и говядина, сельдь, помидоры и огурцы, рис и макароны, сыр, яйца и молоко. В «Пятерочке» — дорогой хлеб, картофель и лимоны, свинина и творог, всего — 15 продуктов. В «Эдельвейс» не стоит идти в поисках дешевой курицы, капусты и помидоров, рыба, сливочного масла (всего — восемь товаров), а «Магнита» стоит остерегаться, если нужна дешевая гречка, курица и сметана, а также маргарин и лавровый лист.
Яйца не для всех и подешевевшая гречка
Что касается средней стоимости конкретных товаров — то за год подешевели 19 продуктов, а подорожали немного больше, 23 вида. При этом у подорожавших продуктов есть и более заметные, чем у подешевевших, показатели динамики. Сразу 11 видов продуктов подорожали на 10% и больше, а четыре продукта подорожали более чем в полтора раза. В первую очередь, это — четыре вида овощей. Их рост может быть не так заметен благодаря общей невысокой стоимости, однако, например, капуста повысилась в цене на 84%, а свекла — на 80%. Морковь повысилась в цене на 59% — с 25 до 40 рублей за килограмм, но рост стоимости яиц, подорожавших на те же 59%, гораздо более заметен. Год назад они стояли 46 рублей за десяток, а сейчас — 73 рубля.
Подешевели более чем на 10% лишь семь товаров. Самое значительное снижение цены — на одну из самых популярных круп — гречку. Ее стоимость снизилась на 37%, со 177 до 112 рублей за килограмм. Также заметно снижение еще одного вида гарнира — риса, на 17%. Значительно подешевели, кроме того, помидоры (на 18%) и квашеная капуста (на 19%). Отметить можно также снижение стоимости шоколада, сливочного масла и лимонов.
Хозяйственные товары: итоговая стабильность и скачки по категориям
Что касается не продуктов питания, а товаров хозяйственно-бытового назначения — то месячный набор их за год практически не изменился в цене. В среднем на него придется потратить около 411 рублей. Дешевле всего его можно купить в «Магните» — за 367 рублей. Здесь такая «корзинка» подешевела на 3,2%. Вторая по дешевизне сеть — «Пятерочка», которая стала лидером по годовому снижению стоимости, здесь цена набора бытовой химии — 375 рублей. На третьем месте оказался «Эдельвейс» с 408 рублями — на 3,3% больше, чем год назад. Дороже всего товары бытового назначения стоят в «Бахетле» — 492 рубля, что на 13,1% больше, чем год назад.
Товары личной гигиены за год по большей части подорожали. Так, шампунь стал дороже на 45%, зубная паста — на 35,5%, а женские средства гигиены — на 23,2%. Туалетная бумага стала дороже на 18%. Подешевели одноразовые подгузники — на 18%, туалетное мыло — на 14%, а также крем для рук — на 7%. Два из товаров санитарного назначения подешевели. Это чистящее средство для кафеля и плиты, снизившееся в цене на 12%, и стиральный порошок, подешевевший на 8%. А вот моющее средство для посуды подорожало — на 23,5%.
|Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг
|21.12.2018
|22.12.2017
|Изменение за год
|Товары личной гигиены
|Мыло туалетное, за кг
|303,60
|351,31
|-13,6%
|Шампунь, за л
|402,47
|276,71
|45,4%
|Паста зубная, за л
|1304,78
|962,67
|35,5%
|Бумага туалетная, за рулон
|19,92
|16,84
|18,3%
|Крем для рук, за л
|754,66
|814,17
|-7,3%
|Одноразовые подгузники, за 1 шт.
|19,14
|23,31
|-17,9%
|Женские средства гигиены, за 1 шт.
|10,19
|8,27
|23,2%
|Товары санитарного назначения
|Стиральный порошок (автомат), за кг
|163,83
|177,75
|-7,8%
|Средство моющее для посуды, за л
|183,10
|148,23
|23,5%
|Средство чистящее для кафеля/плиты, за л
|95,66
|108,19
|-11,6%
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