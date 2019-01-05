«Живите на одну зарплату». Яйца и овощи в Казани разогнали инфляцию в 2018 году

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам 2018 года

Фото: Антон Журавлев

«Реальное время» подводит «продуктовые итоги года». Общая стоимость продуктов изменилась несильно, однако отдельные товары — яйца и овощи — подскочили более чем в полтора раза. В то же время сильно подешевела гречка, а «Магнит» вновь стал самым дешевым магазином.

«Эдельвейс» вновь пропустил «Магнит» вперед в рейтинге дешевизны

«Реальное время» продолжает подводить итоги года. На этот раз мы узнаем, как изменилась стоимость потребительской корзины. В 2018 году стандартный набор продуктов, стоимость которого рассчитана по стандартам Росстата, подорожал на 1,9%. Год назад средняя стоимость корзины составляла 5 371 рубль, сейчас же она выросла до 5 475 рублей. Это чуть больше, чем рост за 2017 год, когда он составлял 1,4%, но меньше, чем в 2016 году — тогда рост составил 2,1%. Однако это по-прежнему меньше, чем заявленный уровень инфляции.

Дешевле всего из четырех анализируемых сетей набор продуктов на месяц можно купить в «Магните» — за 5 098 рублей, годовой рост тут составил всего 0,3%. Это самый низкий показатель роста. Благодаря практически не изменившейся стоимости «Магнит» вновь, как в 2016 и 2015 годах, стал самой дешевой сетью. Прошлогодний лидер по дешевизне — «Эдельвейс» — повысил цены на 1,1%, благодаря этому он «скатился» на второе место. Правда, разница в цене с «Магнитом» почти незаметна — в «Эдельвейсе» месячный набор продуктов стоит 5098 рублей. «Пятерочка», занимающая третье место по дешевизне (5 767 рублей), оказалась лидером по годовому росту с 3,4%, а традиционно замыкает четверку «Бахетле» с 5 943 рублями за продуктовый набор и ростом на 2,7%.

Предновогодний рост и ценовой разброс на треть

Почти в течение всего года самой дешевой сетью оставался «Эдельвейс», перемены случилось летом — тогда «Магнит» оказался на первом месте. «Бахетле» сохранял позицию самого дорогого магазина так же стабильно, в течение всего года лишь несколько раз «Пятерочка», магазин формата «у дома» от X5 Retail Group, в которую также входят «Перекресток» и «Карусель», становилась немного дороже. Были, впрочем, и моменты, когда «Эдельвейс» с «Магнитом» вплотную подходили к ней по цене.

Средняя цена на продуктовый набор стабильно повышалась до начала лета с пиками в марте и мае. Затем началось снижение, с минимальной стоимостью в начале ноября. С этого момента вновь начался рост с пиком в начале декабря.

Минимум, за который в казанских магазинах можно собрать продуктовую корзину на месяц — 4 653 рубля. В основном для этого понадобится пойти в «Магнит» — тут дешевле всего стоят 19 продуктов, включая рис и макароны, фрукты, рыбу, свинину, а также молочные продукты — молоко, творог и сыр. В «Эдельвейсе» стоит купить 11 продуктов — среди них хлеб, некоторые виды овощей и фруктов, гречка, говядина и яйца. В «Пятерочке» дешево продаются огурцы и помидоры, сметана и сливочное масло, мука и фасоль (всего — девять продуктов). В «Бахетле», самой дорогой сети, все же можно дешево купить семь видов продуктов, например: сахар и картофель, чай и растительное масло, а также сметану.

Самая дорогая корзина из самых дешевых продуктов обойдется в 6 312 рублей. Основная масса таких продуктов — в «Бахетле» — 22 штуки. Это — курица и говядина, сельдь, помидоры и огурцы, рис и макароны, сыр, яйца и молоко. В «Пятерочке» — дорогой хлеб, картофель и лимоны, свинина и творог, всего — 15 продуктов. В «Эдельвейс» не стоит идти в поисках дешевой курицы, капусты и помидоров, рыба, сливочного масла (всего — восемь товаров), а «Магнита» стоит остерегаться, если нужна дешевая гречка, курица и сметана, а также маргарин и лавровый лист.

Яйца не для всех и подешевевшая гречка

Что касается средней стоимости конкретных товаров — то за год подешевели 19 продуктов, а подорожали немного больше, 23 вида. При этом у подорожавших продуктов есть и более заметные, чем у подешевевших, показатели динамики. Сразу 11 видов продуктов подорожали на 10% и больше, а четыре продукта подорожали более чем в полтора раза. В первую очередь, это — четыре вида овощей. Их рост может быть не так заметен благодаря общей невысокой стоимости, однако, например, капуста повысилась в цене на 84%, а свекла — на 80%. Морковь повысилась в цене на 59% — с 25 до 40 рублей за килограмм, но рост стоимости яиц, подорожавших на те же 59%, гораздо более заметен. Год назад они стояли 46 рублей за десяток, а сейчас — 73 рубля.

Подешевели более чем на 10% лишь семь товаров. Самое значительное снижение цены — на одну из самых популярных круп — гречку. Ее стоимость снизилась на 37%, со 177 до 112 рублей за килограмм. Также заметно снижение еще одного вида гарнира — риса, на 17%. Значительно подешевели, кроме того, помидоры (на 18%) и квашеная капуста (на 19%). Отметить можно также снижение стоимости шоколада, сливочного масла и лимонов.

Хозяйственные товары: итоговая стабильность и скачки по категориям

Что касается не продуктов питания, а товаров хозяйственно-бытового назначения — то месячный набор их за год практически не изменился в цене. В среднем на него придется потратить около 411 рублей. Дешевле всего его можно купить в «Магните» — за 367 рублей. Здесь такая «корзинка» подешевела на 3,2%. Вторая по дешевизне сеть — «Пятерочка», которая стала лидером по годовому снижению стоимости, здесь цена набора бытовой химии — 375 рублей. На третьем месте оказался «Эдельвейс» с 408 рублями — на 3,3% больше, чем год назад. Дороже всего товары бытового назначения стоят в «Бахетле» — 492 рубля, что на 13,1% больше, чем год назад.

Товары личной гигиены за год по большей части подорожали. Так, шампунь стал дороже на 45%, зубная паста — на 35,5%, а женские средства гигиены — на 23,2%. Туалетная бумага стала дороже на 18%. Подешевели одноразовые подгузники — на 18%, туалетное мыло — на 14%, а также крем для рук — на 7%. Два из товаров санитарного назначения подешевели. Это чистящее средство для кафеля и плиты, снизившееся в цене на 12%, и стиральный порошок, подешевевший на 8%. А вот моющее средство для посуды подорожало — на 23,5%.

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг 21.12.2018 22.12.2017 Изменение за год Товары личной гигиены Мыло туалетное, за кг 303,60 351,31 -13,6% Шампунь, за л 402,47 276,71 45,4% Паста зубная, за л 1304,78 962,67 35,5% Бумага туалетная, за рулон 19,92 16,84 18,3% Крем для рук, за л 754,66 814,17 -7,3% Одноразовые подгузники, за 1 шт. 19,14 23,31 -17,9% Женские средства гигиены, за 1 шт. 10,19 8,27 23,2% Товары санитарного назначения Стиральный порошок (автомат), за кг 163,83 177,75 -7,8% Средство моющее для посуды, за л 183,10 148,23 23,5% Средство чистящее для кафеля/плиты, за л 95,66 108,19 -11,6%