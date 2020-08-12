В Казани на этой неделе откроется очередной магазин голландской сети супермаркетов

В казанском торговом центре «Франт» 15 августа состоится открытие магазина Eurospar голландской сети супермаркетов.

Он расположится на площадях, которые ранее занимала «Карусель». Это будет уже пятый по счету магазин сети Spar в Казани.

Долгосрочный договор аренды между компанией Spar в лице франчайзингового партнера — нижегородской компании «Спар Миддл Волга» и ТЦ «Франт» был подписан еще в конце апреля. Открытие магазина было намечено на июль, однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса: работы по ремонту помещения несколько подзатянулись.



Генеральный директор компании «IDEM-консультанты по торговой недвижимости», которая выступила брокером и консультантом сделки между ТЦ и магазином, Екатерина Гресс пояснила, что главным доводом в пользу «Франта» послужило его размещение в зоне очень плотной жилой застройки, где высока плотность населения. Также она обратила внимание на то, что линейка готовой продукции у «Спара» вполне сопоставима с «Бахетле», а в Казани очень популярен этот формат и востребована качественная кулинария.

Магазины Spar в Казани расположены на Сибирском тракте (ЖК «Дружба»), на улицах Краснококшайской и Чистопольской и в «Изумрудном городе».



Подробности открытия нового магазина — в материале «Реального времени».

