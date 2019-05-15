Х5 Retail Group «срезает» плечо, но не открывается местным поставщикам

Татарстанским товаропроизводителям пообещали места на оптовых складах X5, но не без административного влияния

Экспансия Х5 Retail Group, начавшаяся с завоевания рынка ретейла Казани и Набережных Челнов, идет дальше в Закамье, где обострит конкуренцию с локальными торговыми точками. Вчера в Елабуге было объявлено о начале строительства оптово-распределительного центра Х5, который позволит увеличить сеть магазинов «Пятерочка» в Челнах, Елабуге и Нижнекамске. За полтора года логистический партнер Х5 Romex Group «закачал» в строительство двух ОРЦ в республике свыше 3 млрд рублей, но шансы местных производителей попасть на складские полки Х5 пока малы. В исполкоме Елабуги заверяют, что «пробьют» дистрибьюторские контракты для молочников и мясников, но ближе к концу строительства — к маю 2020 года.

Утомленные солнцем

Торговый Татарстан начал «оккупироваться» оптово-распределительными центрами Х5 Retail Group, которые прочно заняли стратегически важные рубежи вблизи крупных городов — Казани и Набережных Челнов. Появление первого крупного оптово-распределительного центра в Зеленодольске проходило в абсолютной информационной тишине, но зато закладка второго — елабужского — презентовалась с помпой и выбросом в воздух цветных конфетти.

На торжественную церемонию закладки символического камня в чистое поле вчера прилетели президент РТ Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов и собственно сам глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Московская команда X5 была представлена директором по развитию крупных форматов Денис Косвич. Из-за невыносимой жары гости предпочли не прогуливаться по открытой территории, где по обычаю были выставлены информационные стенды, а сразу перешли в церемонии.

Впрочем, главным организатором церемонии стал основатель и гендиректор Romex Group Алексей Прокопенко. Как известно, логистический партнер X5 работает с ним по схеме build-to-suit, то есть строит по его проекту объект и передает его в долгосрочную аренду ретейлеру. Алексей Прокопенко прилетел на подготовленную строительную площадку загодя, чтобы осмотреться.

Президент рассказал, что зеленодольский распредсклад имеет вдвое большую площадь, чем елабужский, но последний требует порядка 1 млрд рублей инвестиций

В добрый путь, или Как попасть в оптовый склад

Рустам Минниханов приветствовал строительство оптово-распределительного центра, сообщив, что дает «возможность для наших производителей попасть в федеральные торговые сети». «Сегодня мы даем старт строительству оптово-распределительного центра «Елабуга», — объявил Рустам Минниханов и добавил, что «еще один подобный проект находится уже в завершающей стадии — в Зеленодольском районе».

Президент рассказал, что зеленодольский распредсклад имеет вдвое большую площадь, чем елабужский, но последний требует порядка 1 млрд рублей инвестиций. «Я поддерживаю эти проекты, так как сегодня для наших производителей новые рынки — это новые возможности. В добрый путь!», — напутствовал Рустам Минниханов.

Забегая вперед, скажем, что его сподвижник —Марат Ахметов — не был так радушно настроен. Что и понятно. Всякий раз он получает письма от местных производителей о том, что им трудно попасть на полки федеральных сетей, а депутаты призывают что-то с этим делать, но все впустую. «Я не в теме», — уклонился вчера от разговора по поводу того, как идет договорная кампания местных производителей с новыми ОРЦ. Директор по развитию крупных форматов X5 Денис Косвич не вышел с подходом к прессе.

Между тем, экспансия X5 все глубже проникает внутрь республики. Гендиректор Romex Group Алексей Прокопенко сообщил журналистам, что за последние полтора года компания инвестировала в строительство двух распределительных центров в республике свыше 3 млрд рублей. Значительная часть является кредитами Сбербанка и ВТБ. Первый «зеленодольский» центр стоимостью 1,447 млрд рублей рассчитан на обслуживание сети магазинов Х5 в Казани. Но, судя по его площади в 39,3 тысячи кв. м, он способен охватить и прилегающие к Казани районы. Ожидается, что он откроется в августе этого года.

По словам Алексея Прокопенко, строительство оптово-распределительного центра Х5 позволит увеличить сеть магазинов «Пятерочка» в Челнах, Елабуге и других городах Закамья

«Елабужский» вдвое меньше — 17,2 тысячи кв. м, но на него делают большую ставку. По словам Алексея Прокопенко, строительство оптово-распределительного центра Х5 позволит увеличить сеть магазинов «Пятерочка» в Челнах, Елабуге и других городах Закамья. Точное количество он не назвал. Но не исключил, что появится и третий ОРЦ. Окупаемость инвестиций — свыше 10 лет, сообщил Прокопенко. Заметим, что земельный участок под застройку передан в аренду на 49 лет, а сам ретейлер может получить налоговые льготы как резидент крупных инвестпроектов.



Власти Елабуги: мы каким-то образом будем лоббировать наших



Как обходились местные поставщики без елабужского центра? Представитель «Алабуга Соте» заметила, что до сих пор они используют собственный транспорт для ежедневной доставки молочной продукции в магазины X5, а после открытия центра надеются избавиться от транспортных расходов, но им придется платить за хранение.

Впрочем, договор ни с одним татарстанским производителем пока не подписан, и они испытывают определенное волнение. Представитель исполкома Елабуги соглашается, что просто так зайти в ОРЦ нашим будет нелегко. «Чтобы попасть к ним в распределительную сеть нужно выдержать стандарты качества и пройти отбор. X5 проводит серьезный контроль менеджмента по качеству, у местных производителей есть шанс попасть в их сетку, но договоров пока нет. Когда они будут запускаться, мы, наверное, будем более жестко разговаривать по поводу наших производителей. Мы каким-то образом будем лоббировать их продвижение в сети», — пообещал он.

X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и «Тандер» («Магнит») занимают 16,7% на розничном рынке Татарстана, приводил данные представил УФАС РТ. В некоторых районах республики доля этих магазинов превышает 20—30%, а в Лаишевском районе достигает даже 49%. Два года назад вице-премьер Рустам Нигматуллин отмечал, что местным игрокам — «Бахетле», «Августине», «Эссену» и другим — приходится работать в условиях жесткой конкуренции, которую не все выдерживают.

X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и «Тандер» («Магнит») занимают 16,7% на розничном рынке Татарстана. Фото Романа Хасаева

«За последнее время несколько региональных сетей прекратили свою деятельность. В перспективе, возможно, рынок будет поделен между несколькими крупными игроками, что приведет к снижению конкуренции в рознице», — сделал прогноз первый заместитель премьер-министра РТ. Похоже, он начинает сбываться. По мнению экспертов, распределительные центры сильно сокращают затраты на поставку продукции в магазины за счет централизации поставок и сокращения длины логистического плеча. X5 Retail Group запустила стратегический проект по разделению логистики торговых сетей Х5 на обеспечение «магазинов у дома» и отдельно — на обеспечение форматов «супермаркет» и «гипермаркет», поэтому к 2020 году «Пятерочка» может сократить среднюю длину плеча до 200 км.

