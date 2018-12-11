Банк Казани запустил акцию по кредитам для частных лиц

Фото: предоставлено Банком Казани

Акция распространяется на программы кредитования «Рефинансирование кредитов» и «Доверительный» — одну из самых популярных программ кредитования в Банке Казани.



По условиям акции процентная ставка по указанным программам снижается на 0,5%, минимальная ставка по кредиту «Доверительный» составит при этом всего 9,4%. Такая ставка доступна тем, кто оформит кредит на сумму от 300 000 рублей сроком на 13—60 месяцев, заключит с Банком расширенный договор страхования жизни, а также относится к категории населения «Руководящий состав». Подробнее узнать, кто относится к данной категории можно на нашем сайте.

По аналогичной ставке доступна также программа кредитования «Рефинансирование», по которой можно погасить невыгодный кредит в другом банке, переведя его в Банк Казани и оплачивая по более низкой процентной ставке.

В рамках проводимой акции в офисе Банка Казани, расположенном по адресу, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1, с 10 декабря проводится фотоконкурс, победитель получит подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей.

Для участия в розыгрыше необходимо сфотографироваться в фотозоне, выложить публикацию в основную ленту открытого профиля Instagram с хештегом #ПОДАРКИВБАНКЕ, при этом отметив в тексте под постом профиль Банка Казани @bankofkazan. Публикацию нужно показать сотруднику банка и получить купон. Для участия в розыгрыше публикация должна находиться в ленте до завершения Акции. До момента оглашения итогов розыгрыша Участнику необходимо сохранять полученный купон и предъявить его в случае выигрыша ответственному сотруднику Банка. Акция завершается 10 января в 12.00 по московскому времени. Результаты будут объявлены в профиле Банка (@bankofkazan) социальной сети Instagram 10 января в 14.00 по московскому времени, победитель определяется путем генерации номера, указанного на купонах с помощью программы рандомной выдачи случайных чисел. Победитель может выбрать Подарочный сертификат(ы) в одном из магазинов («М-Видео», «Дом Книги», «Читай Город», «Золотое Яблоко», «Спортмастер», «Бахетле», «Ашан», фитнес-клуб «Эпицентр»).

Более подробно с программами кредитования можно ознакомиться на нашем сайте.

Подать заявку и рассчитать сумму кредита можно здесь.

Действие акции длится до конца года, заявку на кредит по сниженной ставке можно подать до 31 декабря 2018 года включительно.

Узнавайте подробности на нашем сайте, по телефону горячей линии 8-800-77-518-77 или в офисах

ООО КБЭР «Банк Казани»





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