Латыпова Муслима Хабриевна
Общая информация
Родилась в д. Клачи Арского района Республики Татарстан.
Образование:
Институт социальных и гуманитарных знаний ДЖ. Сороса.
Трудовая деятельность:
Работала директором торговой базы, заведующей столовой, руководителем коммерческой фирмы.
С 1994 г. — генеральный директор ООО «Бэхетле».
C октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Заслуженный работник торговли РТ и РФ, победитель общероссийского конкурса «Менеджер года-2002», лауреат республиканских конкурсов «Руководитель года».
Награждена дипломом «Человек торговли — 2004», «Женщина — лидер, общественный деятель» (2008 г.), орденом «Слава России» (2004 г.), орденом Дружбы (2012 г.), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2014 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, ул. Ямашева, 71а
- Телефон: +7(843) 537-76-00, +7(843) 537-76-93
- Email: info@bahetle.com
Дата последнего обновления: 05.05.2018