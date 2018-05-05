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Латыпова Муслима Хабриевна

Торговля, Розничная торговля
Латыпова Муслима Хабриевна Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родилась в д. Клачи Арского района Республики Татарстан.

Образование:

Институт социальных и гуманитарных знаний ДЖ. Сороса.

Трудовая деятельность:

Работала директором торговой базы, заведующей столовой, руководителем коммерческой фирмы.

С 1994 г. — генеральный директор ООО «Бэхетле».
C октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Заслуженный работник торговли РТ и РФ, победитель общероссийского конкурса «Менеджер года-2002», лауреат республиканских конкурсов «Руководитель года».

Награждена дипломом «Человек торговли — 2004», «Женщина — лидер, общественный деятель» (2008 г.), орденом «Слава России» (2004 г.), орденом Дружбы (2012 г.), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2014 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, ул. Ямашева, 71а
  • Телефон: +7(843) 537-76-00, +7(843) 537-76-93
  • Email: info@bahetle.com

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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