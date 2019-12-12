Исполком Казани одобрил уплотнение застройки дома возле «Бахетле» на Максимова

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Власти Казани разрешили ООО «Сармай» отклониться от предельных параметров при строительстве жилого дома на улице Максимова. Компании позволили увеличить процент застройки участка до 45%, и плотность жилфонда до 23 тысяч кв. м/га.

Как говорится в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документов мэрии, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 16:50:220530:1125 площадью 3 074 кв. м.

Этот участок расположен на улице Максимова, на месте снесенного ранее дома. Недалеко от участка находится торговый комплекс «Бахетле».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», руководителем компании является Айрат Зубеиров, который ранее также возглавлял еще три компании, в том числе АО «Сувар Эстейт». Учредителем компании указан Линар Гарипов. Выручка за 2018 год составила 33 млн рублей, из них чистая прибыль — 27,7 млн рублей.