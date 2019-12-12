Исполком Казани одобрил уплотнение застройки дома возле «Бахетле» на Максимова
Власти Казани разрешили ООО «Сармай» отклониться от предельных параметров при строительстве жилого дома на улице Максимова. Компании позволили увеличить процент застройки участка до 45%, и плотность жилфонда до 23 тысяч кв. м/га.
Как говорится в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документов мэрии, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 16:50:220530:1125 площадью 3 074 кв. м.
Этот участок расположен на улице Максимова, на месте снесенного ранее дома. Недалеко от участка находится торговый комплекс «Бахетле».
По данным системы «Спарк-Интерфакс», руководителем компании является Айрат Зубеиров, который ранее также возглавлял еще три компании, в том числе АО «Сувар Эстейт». Учредителем компании указан Линар Гарипов. Выручка за 2018 год составила 33 млн рублей, из них чистая прибыль — 27,7 млн рублей.Недвижимость Татарстан
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