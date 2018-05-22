Совет по предпринимательству будет исследовать самозанятых в Татарстане

Совет по предпринимательству запустит исследование самозанятости. Для этого в Татарстане пройдет 10—15 встреч с предпринимателями из разных сфер деятельности — «от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса».

Отмечается, что задача проекта — «выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются самозанятые, и сформулировать пути их решения». Об этом сообщил секретарь Совета, бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов на своей странице в Instagram.









































Напомним, ранее владелица «Бахетле» Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана на мам в декрете. По ее словам, женщины, которые пекут в домашних условиях торты и продают их через соцсети, забирают объемы у торговой сети.