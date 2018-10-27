Мэрия Казани назвала причину провала КАМАЗа под асфальт
Причиной провала КАМАЗа под асфальт на проспекте Амирхана стала просадка грунта во время прочистки участка 3-го Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал».
В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина.
«Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ. В настоящее время на данном участке ведутся подготовительные работы по устранению аварии», — говорится в сообщении мэрии Казани.
Отмечается, что грузовик вытащили из провала автокраном. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Казани на у торгового центра «Бахетле» на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана под асфальт провалился КАМАЗ.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/118205-meriya-kazani-nazvala-prichinu-provala-kamaza-pod-asfalt
Это не причина а следствие. Причиной мог быть размыв грунта из-за прохудившейся трубы вследствие чего произошло образование пустоты и далее просадка грунта