Мэрия Казани назвала причину провала КАМАЗа под асфальт

Причиной провала КАМАЗа под асфальт на проспекте Амирхана стала просадка грунта во время прочистки участка 3-го Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал».



В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина.

«Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ. В настоящее время на данном участке ведутся подготовительные работы по устранению аварии», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что грузовик вытащили из провала автокраном. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Казани на у торгового центра «Бахетле» на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана под асфальт провалился КАМАЗ.