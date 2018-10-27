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Мэрия Казани назвала причину провала КАМАЗа под асфальт

15:05, 27.10.2018 1
Мэрия Казани назвала причину провала КАМАЗа под асфальт

Причиной провала КАМАЗа под асфальт на проспекте Амирхана стала просадка грунта во время прочистки участка 3-го Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал».

В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина.

«Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ. В настоящее время на данном участке ведутся подготовительные работы по устранению аварии», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что грузовик вытащили из провала автокраном. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Казани на у торгового центра «Бахетле» на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана под асфальт провалился КАМАЗ.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:51
    Красиво провалился! Не надо было вытаскивать, сказали бы что это арт-объект. Была бы классная реклама бахетле и водоконалу ))))
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  • Анонимно 16:21
    Причиной провала КАМАЗа под асфальт на проспекте Амирхана стала просадка грунта во время прочистки участка 3-го Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал».
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/118205-meriya-kazani-nazvala-prichinu-provala-kamaza-pod-asfalt
    Это не причина а следствие. Причиной мог быть размыв грунта из-за прохудившейся трубы вследствие чего произошло образование пустоты и далее просадка грунта
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