Cамая дорогая продуктовая корзина в июле оказалась в «Бахетле»

Среди супермаркетов Казани в июле 2018 года в «Бахетле» оказалась самая дорогая продуктовая корзина. Ее стоимость составила 6 017 рублей.

Самые низкие цены на продукты в торговой сети «Эдельвейс». Здесь среднемесячный показатель индекса продовольственной корзины «Реального времени» составил 5 318 рублей. На втором месте «Магнит» — 5 321 рубль, на третьем — «Пятерочка» (5 541 рубль).

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 2 августа составил 5 464 рубля, увеличившись с начала года на 0,2%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.