Кредиторы ТФБ и «ИнтехБанка» попросили Минниханова помочь с привлечением денег от предприятий

Союз пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» написали письмо президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой помочь в привлечении денег от предприятий.

В письме они указали целый список компаний, которые могли бы предоставить им деньги на условиях возврата после продажи переданной в распоряжение фонда земли. Фотографию письма опубликовали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Среди предложенных предприятий есть даже ПАО «КАМАЗ», «Бахетле», «Эдельвейс» и другие.

Ранее власти Татарстана направили гендиректору Агентства по страхованию вкладов Юрию Исаеву письмо с просьбой заключить соглашение между АСВ и Республиканским фондом поддержки (РФП).