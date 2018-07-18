«Здесь мы недорабатываем просто» — Минниханов пожурил районы за снижение платежей по налогам

На совещании по бюджету вспомнили «мамочек с тортиками» и потери по налогу от аренды муниципальных земель

Президент РТ Рустам Минниханов провел сегодня республиканское совещание по итогам исполнения консолидированного бюджета республики за I полугодие и потребовал от министерств и руководителей муниципалитетов разобраться с недобором налогов. На совещании побывала корреспондент «Реального времени».

Сбор налогов обеспечат информатизация и автоматизация



Информацию об итогах работы своего ведомства руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин предварил довольно витиеватой фразой:

— Повышение качества налогового администрирования, в том числе за счет централизации и интеграции всех источников информации, остается нашей главной задачей, поскольку это влияет на пополнение доходной части бюджетов всех групп.

Марат Сафиуллин сообщил, что «Татарстан остается безусловным лидером в ПФО по объему налоговых поступлений в бюджет» и что в первом полугодии текущего года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 114,5 млрд рублей (33%), тогда как в I полугодии 2017 года поступило 109,0 млрд. В федеральный бюджет в I полугодии 2018 года поступило 233,7 млрд рублей, тогда как в I полугодии 2017 года поступило 172,6 млрд рублей (подробный расклад по налогам в сегодняшнем аналитическом обзоре «Реального времени»).

При этом в структуре налоговых поступлений в I полугодии 2018 года 60% (207,4 млрд рублей) приходится на отрасль добычи полезных ископаемых, 11% (38,7 млрд руб.) — на обрабатывающие производства, 5% (17,4 млрд) — на торговлю, 3% (10,7 млрд) — на транспорт, 3% (9,9 млрд) — на строительную отрасль.

Фото tatarstan.ru



Руководитель республиканского УФНС указал, что основными задачами кампании по автоматизированному расчету имущественного налога за 2017 год должны стать обеспечение полного охвата плательщиков при расчете имущественного налога за 2017 год и собираемости этого налога — она к 1 декабря должна достигнуть 80%.

«Физики» платят без лишней лирики

Поступление налогов от физлиц в Татарстане из года в год стабильно увеличивается — в среднем на 8—9 процентов. Способствует этому, по словам Марата Сафиуллина, неуклонный рост средней заработной платы.

Поступления от налога на имущество физических лиц в январе — июне этого года по сравнению с прошлогодними выросли на 67,5 млн рублей — в 1,8 раза. Объясняется такой скачок просто: ростом налоговой базы, проведением перерасчетов за прошлые годы и увеличением значения понижающего коэффициента, применяемого при расчете налога на имущество физических лиц, — с 0,2 до 0,4.

Отдельно Марат Сафиуллин прошелся по неплательщикам налогов — сообщил, что за полугодие налоговой инспекцией было выявлено 4328 фирм-однодневок, имеющих признаки фиктивности, — и все они были исключены из ЕГРЮЛ. А результатом работы комиссий по легализации теневой заработной платы стали дополнительные поступления в бюджет по линии НДФЛ — 635,8 млн рублей, по линии страховых взносов — свыше 1,4 млрд рублей.

В ближайшее время казна Татарстана в порядке эксперимента, в котором участвуют также Москва, Московская и Калужская области, должна пополниться еще и за счет самозанятых граждан — пресловутых конкуренток «Бахетле» — «мамочек с тортиками» и им подобных, которые продают товары, произведенные собственными руками, без привлечения наемной рабочей силы. Ставка налога для них пока еще не определена, но Марат Сафиуллин заверил, что она «точно не превысит 6 процентов от суммарной стоимости продаж». Платить этот налог будет не просто, а суперпросто: оказывается, уже разработано мобильное приложение, с которого можно будет перечислить его буквально в три клика…

В ближайшее время казна Татарстана в порядке эксперимента, в котором участвуют также Москва, Московская и Калужская области, должна пополниться еще и за счет самозанятых граждан. Фото informatio.ru

«Плюс» на «минус» пока дает «плюс»

В доходную часть консолидированного бюджета РТ поступило 140,5 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 128,9 млрд, безвозмездных поступлений — 11,6 млрд. Самый значительный приток денег обеспечил налог на прибыль — 49,1 млрд рублей, или 38% от всех бюджетных доходов, второе место заняли налоги на доходы физических лиц — 34,7 млрд рублей (27%). А самый скромный взнос дали земельный — 3,9 млрд рублей (3%), и транспортный налог — 1,3 млрд (1%). Из федерального бюджета за I полугодие 2018 года поступило 10,9 млрд рублей, или 40% от годового плана.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что из 1051 республиканского предприятия 562 обеспечили рост налоговых поступлений — в общей сложности на 11,9 млрд рублей, а 489 снизили платежи в целом на 9,8 млрд. В «передовиках» по снижению налоговых платежей по сравнению с первым полугодием прошлого года оказались КГН «Газпром» (минус 856 млн рублей), ОАО «Сетевая компания» (-343 млн). Уменьшили платежи также КГН «Транснефть», ОАО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нэфис Косметикс»…

Прирост налоговых поступлений обеспечили КГН «Татнефть» (почти 5,4 млрд рублей), малые нефтяные компании (1,24 млрд), ПАО «Казаньоргсинтез» (473 млн), ПАО «Казанский вертолетный завод» (390 млн), ПАО «КАМАЗ» (333 млн) и еще полтора десятка организаций, включая АО «Татспиртпром» (24 млн).

Радик Гайзатуллин высказал озабоченность тем, что четыре крупных налогоплательщика имеют тенденцию к дальнейшему снижению налоговых платежей по отношению к уровню аналогичных периодов прошлого года.

Радик Гайзатуллин сообщил, что из 1051 республиканского предприятия 562 обеспечили рост налоговых поступлений — в общей сложности на 11,9 млрд рублей, а 489 снизили платежи в целом на 9,8 млрд. Фото Максима Платонова

Там недобрали, тут уронили…

Почти 23 млн рублей земельного налога недобрали по сравнению с первым полугодием прошлого года Набережные Челны, а недоимка на 1 июля 2018 года составила около 19,8 миллиона. «Уронили» прошлогодние показатели более чем на 4,3 млн рублей Азнакаевский и Кукморский районы, а в Высокогорском образовалась недоимка почти в 8,3 миллиона. В Нижнекамском же районе недоимка составила 14,2 млн рублей.

Кроме того, снизились по сравнению с первым полугодием прошлого года поступления от арендных платежей за землю. В Казани они упали на 45,5 млн рублей (при этом наличествует задолженность по платежам в 182,8 млн). Та же проблема, но в меньшем масштабе имеется в Менделеевском, Агрызском, Чистопольском, Арском, Камско-Устьинском районах.

А еще обнаружилась серьезная проблема с поступлением в бюджет акцизов на нефтепродукты. Если поступление акцизов на алкоголь и пиво по сравнению с прошлым годом выросло, то акцизов на нефтепродукты недобрали более чем на 1,1 млрд рублей.

«Прошу без суматохи»

На совещании также прозвучала информация, что расходы консолидированного бюджета РТ в первом полугодии текущего года составили 107,9 млрд рублей, а расходы республиканского бюджета — 87,7 млрд рублей. Межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 20,6 млрд рублей были перечислены своевременно. Поступившие в I полугодии текущего года доходы, остатки бюджетных средств на начало года позволили полностью и своевременно выплатить заработную плату с начислениями, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать другие первоочередные и социально значимые расходы.

Президент Татарстана обратил внимание на необходимость поднять собираемость налога на доходы физических лиц в районах и городах, не достигших в первом полугодии плановых показателей, — в Верхнеуслонском, Кукморском районах, Буинске, Агрызе, Сарманово и Казани. Он подчеркнул, что вопрос собираемости НДФЛ требует постоянного внимания и его необходимо рассмотреть в рамках муниципальных комиссий, особо обратив внимание на «серые» выплаты.

Вопрос собираемости НДФЛ требует постоянного внимания и его необходимо рассмотреть в рамках муниципальных комиссий, считает президент. Фото Кирилла Зыкова (mskagency.ru)

— В ряде районов допущено снижение платежей по земельному налогу — это Чистополь, Азнакаево, Кукмор, Высокая Гора, Ютазы, Нурлат, Нижнекамск, Менделеевск, Апастово, Муслюмово, Дрожжаное, Камское Устье и Рыбная Слобода… Здесь мы недорабатываем просто, — перешел Рустам Минниханов к критике. — Я обращаюсь к Министерству земельных и имущественных отношений и Минфину: надо вместе с руководителями муниципалитетов провести анализ платежей…

А напоследок президент РТ потребовал:

— Надо организовать эффективную работу по расходованию республиканских и федеральных средств и не допускать освоения средств к концу года… Суматоха, срочное расходование денег в конце года — ничем хорошим это не кончается.