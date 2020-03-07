Чайлд френдли «Мега» vs недетское «Кольцо»: что с детскими площадками в торговых центрах Казани

Корреспонденты «Реального времени» вместе с молодыми родителями из Казани оценили состояние игровых комнат в крупнейших ТЦ

Вместе с торговыми центрами в Казани морально устаревают и детские площадки на их территориях. Изначально призванные разгрузить родителей для шоппинга, они превратились в главное место зимних развлечений для горожан. Как убедились корреспонденты «Реального времени», выборочно изучившие некоторые площадки, детские развлечения в Казани радуют разнообразием. Вопросы вызывают, пожалуй, только некоторые из них, а также специфический контингент. Часть бесплатных игровых комнат для малышей давно нуждаются в реновации, впрочем проблемы есть и в некоторых платных зонах. В нашем обзоре родители обращали внимание на плохое состояние игрового оборудования, травмоопасную скученность малышей на площадках и антисанитарию.



1. ТЦ «Мега»: пожар и мелкие детали в зоне для малышей

Отправной точкой маршрута по детским игровым комнатам стал ТРК «Мега», где для детей работает сразу несколько площадок и игровых зон. Организовано все блестяще, кроме поведения посетителей.

Yu Kids Island — та самая легендарная и крупнейшая детская площадка в торговом центре. Однако на некоторых аттракционах видны грязь и отошедшие швы на тканевых участках. В одном из углов площадки разбросаны мелкие детали, здесь же играет маленький ребенок без присмотра.

— Я приходила сюда с ребенком, мне здесь не очень понравилось из-за большой скученности детей на площадке. Должны же быть какие-то ограничения по росту, возрасту. Много платных услуг. В «Меге» же есть и другие площадки, — рассказала молодая мама Талия, посетительница ТЦ.



Действительно, огромная площадка для детей устроена прямо посередине двухэтажной ресторанной зоны. Открылась она совсем недавно, так что пребывает в отличном состоянии.

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2. ИКЕА: Большая скученность, шум и грязь



Еще одна площадка в «Меге» — расположенная возле «Икеи» — бесплатная и самая «загруженная». В выходные она привлекает десятки малышей и родителей, так что на небольшом пятачке игровой зоны не протолкнуться. Контингент здесь довольно специфический.

Аттракционов немного и они самые простые. На пластиковых горках уже можно заметить потертости. Дети играют в носках, но в чистоте площадки все равно приходится сомневаться: родители ждут своих чад здесь же и не всегда снимают обувь. По мнению Гульсины, одной из посетительниц комплекса, эта площадка своеобразный «перевалочный пункт» для родителей и возможность детям отдохнуть от хождения по магазинам:

— Оставлять ребенка в платных детских комнатах не всегда удается, а здесь можно разрядиться. И ребенку развлечься, и взрослому дух перевести. Правда, уборка здесь оставляет желать лучшего.

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3. ТРК «Южный»: расшатанные крепления горки

В ТЦ «Южный» две детские площадки. В платной зоне «Муравейник» можно оставить детей с аниматорами. Другая зона — посреди фудкорта, с одним игровым элементом — горкой. Корреспондент «Реального времени» заметила, что крепления оборудования в полу уже расшатаны. Чистота ковра оставляет желать лучшего. Дети бегают, сняв обувь, под присмотром родителей. Но в отличие от аналогичной площадки в «Меге», фудкорт, где находятся родители, чуть дальше игрового ковра, и взрослые по нему не топчутся. На площадке развлекаются и маленькие дети, и постарше.

— Здесь хорошо, дети резвятся, им все нравится. Тут и ребята постарше играют, но вроде никого не обижают, — без претензий отметила одна из родительниц Айгуль.

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4. ТРК «Тандем»: дети без присмотра и травмоопасные бассейны

ТРК «Тандем». Детская зона «Непоседы» здесь расположена на третьем этаже, возле фудкорта. Как и везде, родители могут играть тут со своими чадами. Площадка предназначена для детей от 1 года до 6 лет. Здесь для них есть двухэтажная горка с бассейном из мячей, небольшие аттракционы.

Родители обращают внимание на то, что в бассейне мало мячиков, что может быть травмоопасным для детей, которые любят здесь нырять. Сама же игровая зона чистая, на первый взгляд безопасная. Внимание корреспондента привлекло то, что, несмотря на наличие аниматоров, некоторые дети все же оставались предоставленными сами себе. Один малыш даже встал на карусель во время ее вращения. Инструктор в это время была занята другими ребятами. Розалия, мама одной из девочек, играющих на площадке, посетовала, что аниматор не всегда успевает следить за детьми:

— Жалко, что инструктор здесь только один, и ее на всех не хватает. Она и оплату принимает, и должна за порядком следить. Хоть здесь нет никаких острых углов и каких-то опасных поверхностей, все же это дети.

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5. ТЦ «Горки-парк»: очереди и техника без контроля

Платный «Остров сокровищ» в ТЦ «Горки-парк» разделен на две секции: одна для малышей и вторая — для детей постарше. Здесь много аниматоров, которые играют с детьми. Инструкторы помогают забираться ребятам на аттракционы. Однако без присмотра находится столик с неприкрытой аппаратурой и проводами. Любой малыш может спокойно к ним подойти.

Поскольку посещение игропарка проходило в выходной день, не обошлось и без очередей. Некоторые взрослые обратили внимание на долгое оформление ребенка. В зоне для малышей тихо и спокойно: небольшая песочница, маленькие батуты и аттракционы. Но один из родителей заметил, что небольшой «бассейн» непрезентабельного вида, будто бы грязный.

— Здесь очень интересно, есть аниматоры, однако в выходные большие очереди, сотрудники продвигают какие-то акции — это немного злит, — говорит посетительница Светлана.

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6. ТЦ «Парк Хаус»: покосившийся паровозик

В батутном комплексе «Полетайка» в «Парк Хаусе» провести время могут и дети, и взрослые. Также предусмотрена площадка для малышей, где они могут поиграть с родителями. Корреспондент «Реального времени» пришла в «час пик» в воскресный вечер. Было видно, что на площадке не слишком чисто. На одном из аттракционов отходят декоративные швы.

На батутах дети и взрослые прыгают в носках, также на площадке есть фотограф, готовый запечатлеть моменты вашего «полета».

— У меня здесь на батутах сестренка, прыгает, бегает, веселится. После похода сюда, конечно, белые носки превращаются в черные, (смеется) но для такого места, я думаю нормально это. Здесь все же очень много людей, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Ильдар.

Как и везде, возле батутного комплекса стоят небольшие аттракционы в виде машинок и паровозиков. Один из них, правда, странно покосился в сторону, однако работает.

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7. ТЦ «XL»: «Сокровища» в лабиринте торгового центра

«Остров сокровищ» в XL подобен тому, который расположен в «Горки парке», но чуть меньше. Найти эту платную детскую зону не так-то просто — когда вы подниметесь на четвертый этаж, вам придется пройти до конца коридора, миновать небольшой буфет и магазины детской одежды.

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8. ТЦ «Республика»: теснота на горках

Запущенный экс-мэром Архангельска Александром Донским семейный парк активного отдыха «Тики Вики» в цокольном этаже ТЦ «Республика» заявлен как пространство для игр и творчества, свободное от электронных гаджетов. Также здесь есть безопасная зона для маленьких детей и свой фудкорт, где родители могут подождать играющих чад. Большая часть всех игрушек находится в глубине парка. По словам посетительницы Ляйсан, здесь действительно много интересных игр и аттракционов, но нет разграничения между зонами для малышей и ребят постарше:

— Часто бывало, что ребята 5-6 лет на горках толкались, и нам с 2-летней дочерью приходилось тесниться. Это, конечно, ничего, но хотелось бы, чтобы зоны были чуть разграничены. Также было тяжело найти туалет, комплекс большой, но ни табличек, ни указателей.

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9. ТЦ «Кольцо»: старые качели и грязь

Скромная детская площадка в ТЦ «Кольце» находится на третьем этаже комплекса возле обувных магазинов и маникюрного салона. Когда корреспондент «Реального времени» пришла сюда, игровая зона пустовала. И не случайно. Площадка с качелями и горкой, каких много и на улицах города, выглядит удручающе. Резиновый ковер здесь черный и ободран, видна плитка, причем прямо посередине зоны. Качели старые, с облезшей краской.

Корреспондент подошла к посетителям ТЦ с детьми, спросив, знают ли они об этой игровой зоне и что они о ней думают.

— О площадке не знала, но теперь вижу, в каком она ужасном состоянии. Легче с детьми пойти на уличную площадку или поехать в другой торговый центр. Интересно, ковер черный, потому что такой грязный? — озадачилась Лейла, посетительница комплекса.

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10. ТЦ «Бахетле»: неработающие аттракционы

Достаточно современная игровая зона в торговом центре «Бехетле» в Авиастроительном районе. Соседствует с ювелирной мастерской и маникюрным салоном. Чистая, разделена на две площадки: в первой располагается игровая с батутами, игрушками. Вторая — предназначена для познавательных, обучающих занятий с детьми. Один из аттракционов не работает, об этом свидетельствует скромная табличка, на первый взгляд совсем не заметная, написанная от руки. Остальные аттракционы в норме.

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Как в ТЦ следят за чистотой и порядком на детских площадках

«Реальное время» поинтересовалось у представителей ТЦ, как они следят за чистотой игровых зон и безопасностью юных посетителей. Управляющая батутным центром «Полетайка» Екатерина Металина разъяснила, что в зависимости от наполняемости, формата развлечений и конфигурации площадок за детьми в разных комплексах присматривает разное число инструкторов. В каникулы, праздники и выходные в «Полетайке» работают до семи человек.



— Наша организация тратит немалые деньги на тайных покупателей. И у нас хорошие отзывы от них. К тому же все наши сотрудники работают тоже в носках, — ответила управляющая на замечание посетителя о пачкающихся носках. — Генеральная уборка длится всю ночь и ее мы проводим два раза в месяц. Влажную уборку с дезинфицирующим средством в раздевалке, административной зоне и помещениях площадки проводим ежедневно вечером, а игровые зоны и батуты моем так же, каждое утро. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию мы используем дезинфекторы, одобренные Роспотребнадзором, ежедневно. К нам приходят сюда с грудничками, поэтому тщательно следим за чистотой. И Роспотребнадзор нас часто проверяет.

Представитель ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина не стала комментировать «субъективное мнение отдельного гостя».

— У нас есть определенные нормы для содержания площадок общественного пользования и мы их соблюдаем, — подчеркнула она.

За чистоту на бесплатной площадке несет ответственность администрация торгового центра. Фото alvo-cleaning.ru

За чистоту на бесплатной площадке несет ответственность администрация торгового центра. По словам Халиуллиной, генеральную уборку с использованием сертифицированных дезинфицирующих средств проводят раз в день, а поддерживающую — несколько раз в течение дня. Детские площадки дезинфицируют каждую ночь вне зависимости от вирусов. За исправностью оборудования на площадке следит ежедневно гостевая служба, заверила сотрудница центра.

В других ТЦ на запросы «Реального времени» на момент подготовки материала не ответили.