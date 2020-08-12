Голландцы усилят конкуренцию супермаркетам Казани

Несмотря на пандемию и санкции, в середине августа в Казани откроется пятый магазин голландской сети EUROSPAR

Как стало известно «Реальному времени», 15 августа в казанском торговом центре «Франт» на улице Юлиуса Фучика должно состояться открытие нового супермаркета EUROSPAR, ранее намечавшееся на июль. Пятый по счету столичный супермаркет одного из лидеров мирового ретейла открывается с почти полуторамесячным запозданием на части площадей, которые ранее занимала «Карусель», подконтрольная X5 Retail Group. По мнению экспертов, ретейлеру повезло с локацией — ему нет достойных альтернатив в этой части крупнейшего спального района города.

«Франт» обновится благодаря «Евроспару»



На площадях, которые ранее во «Франте» занимала «Карусель», появились баннеры, сообщающие о скором открытии «Евроспара». Как выяснило «Реальное время», долгосрочный договор аренды между компанией SPAR в лице франчайзингового партнера — нижегородской компании «Спар Миддл Волга» и ТЦ «Франт» был подписан еще в конце апреля при посредничестве другой нижегородской компании «IDEM-консультанты по торговой недвижимости», которая выступала брокером и консультантом этой сделки.

— Супермаркет займет в общей сложности 2 861 квадратный метр — это меньше, чем занимала «Карусель», — сообщила «Реальному времени» генеральный директор компании «IDEM-консультанты по торговой недвижимости» Екатерина Гресс. — Открытие действительно намечалось на июль, но его пришлось отложить, поскольку в связи с пандемией коронавируса немного затянулись работы по ремонту помещения.

Смена якорного ретейлера явно открывает новые возможности для развития ТЦ «Франт», которому в этом году исполняется десять лет. В ТЦ общей площадью 36 тыс. кв. м присутствует ряд крупных российских сетей, а в этом году его собственники начали реализовывать программу обновления и реконцепции, частью которой и стал приход «Евроспара».

Долгосрочный договор аренды между компанией SPAR и ТЦ «Франт» был подписан еще в конце апреля. Фото tripadvisor.ru

Конкурент «Бахетле» в 10-минутной доступности

На вопрос «Реального времени», чем руководствовалась «Спар Миддл Волга» при выборе локации пятого казанского «Евроспара», Гресс ответила, что главным доводом в пользу «Франта» послужило его размещение в зоне очень плотной жилой застройки, где высока плотность населения:

— Мы руководствовались своей методикой, согласно которой определяется численность населения в так называемой первичной зоне — 10 минут пешком до объекта. А выводы о потенциале торгового центра мы делаем по совокупности нескольких факторов, в том числе по численности так называемого дневного и ночного населения. Так вот, у «Франта» этот потенциал очень высок, и он очень востребован, в первую очередь в продуктовом ретейле. Если бы «Карусель» не свернула свой формат гипермаркетов, она могла там продолжать успешно работать.

Ну а в данной ситуации EUROSPAR, по мнению Екатерины Гресс, — самый перспективный арендатор для собственника:

— Линейка готовой продукции у «Спара» вполне сопоставима с «Бахетле». В Казани очень популярен этот формат и востребована качественная кулинария. А формат этих магазинов — средний между гипер- и супермаркетом.

Тренд на расширение



В данный момент бренд голландской сети магазинов активно развивается и вышел далеко за пределы Нижнего Новгорода. В Москве и Московской области, как свидетельствует карта на официальном сайте компании, сейчас работает 58 магазинов EUROSPAR, в Нижнем Новгороде и области — 86, в Москве и области — 51, в Челябинске и области — 54, в Туле и области — 42, в Саранске, Пензе и Йошкар-Оле — по 5, в Самаре и Казани — по 4, во Владимире и области — 3, в Чебоксарах — 2, в Иваново — 1, а всего — 305 точек.

«Сегодня SPAR — это крупнейшая в мире добровольная сеть розничной торговли продуктами питания, — сообщается на сайте, — с 13 320 магазинами в 48 странах на 4 континентах, в которых более 370 000 сотрудников ежедневно обеспечивают передовой сервис для 14 миллионов покупателей. Товарооборот сети SPAR в 2019 году составил 37,1 миллиарда евро, что означает рост на 4,35% по сравнению с прошлым годом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сеть увеличилась на 208 магазинов. SPAR сохранил стратегическую направленность на рост и международную экспансию. В России SPAR продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж 7,3% в рублях в годовом исчислении».

— Формат этих магазинов соответствует современным трендам. Это тренд на экономию (различные акции, скидки) и одновременно на экологию — в «Евроспаре» много экопродуктов, спрос на которые не уменьшили ни пандемия, ни стремление покупателя к экономии. Люди настроены на экологически чистую и свежую продукцию, — отмечает Гресс.

Пять «Евроспаров» для Казани тоже не предел. По словам брокера сделки, столица Татарстана стратегически интересна для «Спара», и компания отслеживает новые объекты, которые представляют интерес с точки зрения размещения магазинов. Объекты, где они могли бы потенциально разместиться, в первую очередь должны соответствовать техническим требованиям — по площади, высоте потолков, парковке и другим параметрам. Второе условие — посещаемость, то есть магазин нужно открыть в окружении жилых микрорайонов либо районов с высоким трафиком работающих и учащихся казанцев. Поэтому окраину города для «Евроспара» не рассматривают.



По словам брокера сделки, столица Татарстана стратегически интересна для «Спара», и компания отслеживает новые объекты, которые представляют интерес с точки зрения размещения магазинов. Фото yandex.ru

«Реальное время» направило вопросы о планах дальнейшего развития сети в центральный офис ООО «СПАР Мидл Волга». Ответ пока не получен, однако мы готовы разместить его по получении.

На оборудовании могли сэкономить

Эксперт «Реального времени», генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров, оценил сделку «Спар Миддл Волга» с ТЦ «Франт» как выгодную для ретейлера:

— Это спальный район, где вблизи нет альтернативы такого уровня. А въезжая на площади, которые занимала прежде «Карусель», ретейлер имел возможность сэкономить на оборудовании, выкупив его у прежнего арендатора.

Инвестиции в этот проект могли составить от 28—29 млн рублей. Обычно для таких объектов они составляют от 10 тыс. рублей на квадратный метр, говорит Ахмеров.

SPAR — нидерландская сеть продуктовых супермаркетов, основанная Адриааном ван Веллом в 1932 году. Сейчас основным ее владельцем является Антон Белобрагин. Штаб-квартира сети находится в Амстердаме. Магазины SPAR в Казани расположены на Сибирском тракте (ЖК «Дружба»), на улицах Краснококшайской и Чистопольской и в Изумрудном городе. На сегодня сеть насчитывает 13 тыс. магазинов в 48 странах. Глобальный оборот SPAR составляет 35,8 млрд евро (по данным за 2018 год).



В нашей стране SPAR имеет нескольких партнеров по франшизе. Под управлением нижегородской «Спар Миддл Волга» более 200 магазинов. За прошлый год выручка компании увеличилась с 43 млрд до 52 млрд руб. Правда, чистая прибыль, которая выросла почти втрое в 2018 году — до 329,28 млн, через год упала до 15 млн рублей, согласно данным портала rusprofile.ru. По информации ЕГРЮЛ, «Спар Миддл Волга» принадлежит нижегородским бизнесменам Альберту Гусеву и Юрию Маркину.