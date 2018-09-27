Гузель Ананьева уволилась с должности директора Департамента продовольствия и социального питания Казани

Гузель Ананьева покинула пост директора Департамента продовольствия и социального питания Казани. Как сообщили «Реальному времени» в организации, с 22 сентября Ананьева является исполнительным директором компании «Бахетле».

Должность директора департамента, в свою очередь, заняла Рима Мухамедшина, которая ранее работала первым заместителем генерального директора компании «Бахетле». По данным rusprofile, Мухамедшина также является учредителем ООО «Продуктовая лавка». «Продуктовая лавка» — дружественная «Бахетле» торговая сеть, первоначально доли в уставном капитале этого ООО поровну принадлежали владелице сети магазинов «Бахетле» Муслиме Латыповой и сыну казанского градоначальника Тагиру Метшину. Магазины проработали около двух лет и были закрыты в 2017 году.

В июне депутаты Казгордумы внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Казани и выставили на продажу 100-процентный пакет акций АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», однако позже передумали продавать.