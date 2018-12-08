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В Казани в ноябре быстрее других дорожали продукты в «Пятерочке»

03:27, 08.12.2018
В Казани в ноябре быстрее других дорожали продукты в «Пятерочке»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ноябре 2018 года сильнее всего продовольственная корзина подорожала в торговой сети «Пятерочка». Цены на продукты выросли в ней на 9,1%.

В «Бахетле» стоимость продкорзины выросла на 7,4%, в «Эдельвейсе» на 8,1%, а в «Магните» — на 4,2%.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 5 декабря составил 5 436 рублей, снизившись с начала года на 0,3%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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