В Казани в ноябре быстрее других дорожали продукты в «Пятерочке»

В ноябре 2018 года сильнее всего продовольственная корзина подорожала в торговой сети «Пятерочка». Цены на продукты выросли в ней на 9,1%.

В «Бахетле» стоимость продкорзины выросла на 7,4%, в «Эдельвейсе» на 8,1%, а в «Магните» — на 4,2%.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 5 декабря составил 5 436 рублей, снизившись с начала года на 0,3%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.