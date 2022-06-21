Магазины «Бахетле» переедут ближе к офисам и выездам из Казани

Сеть магазинов «Бахетле» меняет локацию с тем, чтобы закрепиться поближе к офисному «планктону» и на выездах из города. По словам исполнительного директора компании Гузель Ананьевой, это обусловлено особенностями покупательского спроса:



— Для нас в Казани сейчас интересны локации, где есть офисные центры, например, интересен магазин на Павлюхина. Интересны торговые центры, где люди проводят много времени, а также все выездные направления — там дачники закупают шашлык и полуфабрикаты на выходные, где покупают продукты те, кто предпочитает жить за городом — таких людей сейчас много. Вот в этих трех локациях мы себя сейчас и видим.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, несмотря на предпринимаемые группой компаний «Бахетле» меры к продаже непрофильной недвижимости в Казани — торговых центров, империя Муслимы Латыповой может прирасти новыми объектами недвижимости, приобретаемыми под супермаркеты.