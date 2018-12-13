В магазинах Казани огурцы подорожали на 39%

С начала декабря в крупнейших продуктовых магазинах Казани огурцы подорожали на 39%. Средняя цена на продукт на сегодняшний день составляет 124 рубля за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 12 декабря составил 5 400 рублей, увеличившись с начала месяца на 4,1%, но снизившись с начала года на 1%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56