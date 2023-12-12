Внуку Муслимы Латыповой доверили фабрику полуфабрикатов, а экс-глава казанского ЮИТа вернулся на рынок

Обзор новых бизнесов и некоммерческих проектов, запущенных в Татарстане под конец года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские предприниматели в четвертом квартале года заметно реже запускали новый бизнес, основав почти вдвое меньше фирм и организаций (1 337), чем годом ранее (2 267). Среди наиболее заметных открытий — регистрация зеленодольской фабрики полуфабрикатов дочери основательницы «Бахетле», новый проект в области коммерческой недвижимости одного из основателей Ledel, выход на рынок жилья с собственной стройфирмой экс-главы «ЮИТ Казань» и создание федерации дрон-рейсинга. Подробности — в материале «Реального времени».



Харламову-младшему поручили полуфабрикаты

В начале декабря Эрик Харламов, внук основательницы сети супермаркетов домашней еды Муслимы Латыповой, зарегистрировал новую компанию. Согласно данным в ЕГРЮЛ, он учредил и возглавил зеленодольское ООО «Фабрика Бахетле-1». Основной вид деятельности фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Однако, как пояснили «Реальному времени» в компании, предприятие не будет выпускать хлебобулочную продукцию и кондитерку. Речь идет об уже анонсированном проекте на территории ТОСЭР Зеленодольска — строительстве фабрики полуфабрикатов «Саэльра» дочери Латыповой — Эльвиры Харламовой.

Речь идет о проекте строительства фабрики полуфабрикатов «Саэльра» дочери Латыповой — Эльвиры Харламовой. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Судя по всему, развивать предприятие мощностью 540 тонн в месяц с дальнейшим увеличением объемов производства втрое будет сын Харламовой.

— Там не хлеб и торты будут выпускать, а замороженные полуфабрикаты — мясные и выпечку. Было создано новое юрлицо для фабрики, — сообщила нашему изданию исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева.

Ранее в группе компаний заявляли о диверсификации бизнеса, комментируя продажу своих крупных супермаркетов, развитие арендного бизнеса и работу оператором горячего питания на предприятиях, в школах и детсадах. В ноябре в Зеленодольске запустили первую очередь фабрики полуфабрикатов.



В ноябре в Зеленодольске запустили первую очередь фабрики полуфабрикатов. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Риелтор Когданин и собственный проект Сорокина

Артем Когданин, один из основателей производства светового оборудования «Ледел», всерьез занялся коммерческой недвижимостью. Бизнесмен основал казанскую компанию ООО «ГУДД», которая специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. В этой сфере, как признался младший из братьев, он работает уже пять лет:

— Я всегда свободные средства вкладывал в недвижимость. Но работал как индивидуальный предприниматель, а теперь это будет ООО, поменял юридическую форму. Сделки по коммерческой недвижимости обычно раз в месяц или чаще провожу.

В 2019 году федеральная электротехническая компания IEK Group выкупила у братьев Когданиных 64% долей Ledel, а в ноябре прошлого консолидировала все 100%.



В 2019 году IEK Group выкупила у братьев Когданиных 64% долей Ledel, а в ноябре прошлого консолидировала все 100%. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Новое применение нашел себе и Владимир Сорокин, десять лет возглавлявший казанский филиал стройхолдинга YIT и оставшийся не у дел после ухода финского концерна из России. Бывший руководитель «ЮИТ Санкт-Петербург» в Татарстане и экс-вице-президент ЮИТ «Жилищное строительство, Россия» некоторое время руководил челнинским «Домкор Строем», но летом ушел из компании. Как оказалось, бизнесмен решил развивать собственный проект. В конце октября он зарегистрировал фирму «Ю-Грейт» с основным видом деятельности: инженерные изыскания в строительстве, однако перечень ее услуг будет намного шире, заверил Сорокин:

— Мы пока в самом начале нашей деятельности, только организовали компанию. Сегменты разные: загородное жилье, «первичка», «вторичка» или коммерческая недвижимость — все что угодно может быть. По ОКВЭД все виды строительных работ входят. Но чем именно мы будем заниматься, пока не готов сказать, если только через месяц-два.

Новое применение нашел себе и Владимир Сорокин, десять лет возглавлявший казанский филиал стройхолдинга YIT. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Дрон-рейсинг на пользу бойцам СВО

Новый стимул к развитию в Татарстане получил дрон-рейсинг — вид спорта, набирающий особую популярность в последние два года. В казанском IT-парке зарегистрировали Федерацию гонок дронов РТ, которую возглавил Георгий Дикопольский — глава и совладелец ООО «Тонкор Аэро Групп» (ТАГ). Компания занимается сборкой гоночных дронов и беспилотников для отправки в зону СВО.

По словам предпринимателя, федерация занята объединением разрозненных команд пилотов в республике и созданием региональной команды, которая будет представлять Татарстан на соревнованиях. В данный момент игроки подали 37 заявок на отборочный этап и готовятся к участию в Кубке мэра Москвы в области беспилотных авиационных систем, который состоится в конце этой недели.

— В Татарстане много хороших игроков, но они все выступают сами по себе. Ездят в другие регионы, а некоторые и на международные турниры. Мы же хотим все упорядочить и создать единое пространство в республике, чтобы они могли участвовать в наших соревнованиях. Республика выявит сильнейших пилотов, и такой отбор позволит выделить самую лучшую команду, которую мы хотим видеть как команду от Татарстана, — рассказал Георгий Дикопольский.

Новый стимул к развитию в Татарстане получил дрон-рейсинг — вид спорта, набирающий особую популярность в последние два года. realnoevremya.ru/ Роман Хасаев

Отбор игроков в команду проведут до нового года. Глава федерации подтвердил, что дрон-рейсинг привлекает все больше молодежи. Главная цель — создать условия для всех желающих заняться этой дисциплиной. «Можно провести сравнение с киберспортом, люди понимают, что там большие призы. Так же мы планируем сделать и здесь. Поскольку это направление сейчас очень востребовано и в зоне СВО. Спортсмены, будущие выходцы из нашей федерации, когда им окажут честь защищать Родину, будут более подготовленными и принесут пользу».

Среди других спортивных обществ в Татарстане были открыты Федерация самообороны РТ, казанский фехтовальный клуб «Клинки Зиланта», казанская АНО «Центр развития физкультуры и спорта «Академия спорта» и еще 13 объединений.

Среди 1 337 организаций, зарегистрированных в октябре — декабре (по состоянию на 11 декабря), восемь — в сфере растениеводства и животноводства, три — рыболовства, столько же — добычи полезных ископаемых. Производство пищевых продуктов — 10, напитков — две, одежды — семь, лекарств — одна, компьютеров — четыре, машин и оборудования — семь, мебели — 11. В сфере строительства зданий открыто 118 фирм, розничной торговли — 82, оптовой — 190.