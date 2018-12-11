20 лет империи «Бахетле»

Итоги встречи с руководством компании

Фото: предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Визитная карточка Татарстана — сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» отмечает 20-летие. О том, как создавался бренд, какие произошли перемены, что стало с системой контроля качества, какие новинки внедрили и кого называют «главным» среди тайных покупателей — «Реальному времени» рассказали первые лица компании.



«Мы не просто супермаркет продуктов питания, мы — супермаркет домашней еды»

История известного в Татарстане и за его пределами бренда «Бахетле» началась 20 лет назад. Первый из магазинов с производством домашней еды был открыт в декабре 1998 года на Сибирском тракте в Казани. Тогда ассортимент собственной продукции состоял лишь из нескольких кулинарных блюд и салатов, позже его дополнили кондитерскими и мучными изделиями.

Сегодня «Бахетле» — это крупная сеть супермаркетов с производственной базой, представленная не только в нашем, но и других городах: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе и Москве.

В этом году в компании усилили работу по оценке качества продукции, открыли сырный цех, цех по производству майонеза и фишмаркет, разработали рецептуру для детского соуса, расширили линейку товаров и внедрили новинки. Помимо прочего, стали активно развивать направление «Кухни мира», проводить дегустации для посетителей и решать вопрос с доставкой еды.

— Компания «Бахетле» чувствует себя уверенно. В динамике по финансовым показателям мы идем примерно как в 2016 году — хорошо и стабильно. Были проведены оптимизационные мероприятия, пересмотрена стратегия развития. Большая работа проводится и в отношении ассортимента сопутствующих товаров: появились эксклюзивные предложения и зарубежная продукция. Клиент приходит к нам, чтобы порадовать себя разнообразием вкусов, но мы не просто супермаркет продуктов питания, мы — супермаркет домашней еды, — говорит исполнительный директор Гузель Ананьева.

— Доля собственного производства нашей компании отличается от ретейла в целом и составляет около 40% в товарообороте. На сегодня заметна тенденция стремительного роста выручки от реализации готовой продукции — примерно на 10% по соотношению с показателями за прошлый год. Тренд будем сохранять, — уточняет операционный директор Сергей Тюрин.

Контроль качества: почти 10 млн рублей в год на лабораторные исследования

Хорошее качество — залог успеха. От того, из какого сырья изготовлен продукт, зависит репутация и поставщика, и производителя. К процессу проверки на соответствие необходимым нормам и требованиям в «Бахетле» подходят скрупулезно — входящее сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию «сканируют» в системе «Меркурий» и в лабораторных условиях.

— У нас есть своя аттестованная производственная лаборатория для исследований. Вся продукция животноводческого происхождения, которая поступает к нам на базу, проходит контроль трех ветеринаров и системой «Меркурий». Кроме того, чтобы проверить ряд показателей безопасности, мы заключили договор с государственными организациями НИИ (научно-исследовательские институты), центром «Тест-Татарстан», «ЦСМ-Татарстан». Ежегодно мы берем около 8 тысяч проб входящего сырья и готовой продукции, исследования обходятся примерно в 10 млн рублей.

Служба контроля качества — это ежедневная работа, которую выполняют 13 специалистов и группа технологов в сети по Татарстану. На контроле в торговом зале работают по три ревизора, на контроле за производством — еще три эксперта, которые проверяют кулинарные, кондитерские и хлебные изделия. За качеством овощей и фруктов следит отдельный специалист.

В прошлом году мы провели 810 исследований только на выявление пальмового масла в сливочном. Обнаружили недобросовестных производителей и прекратили с ними сотрудничество, сообщили в Роспотребнадзор, — поясняет директор по контролю качества Нина Агниашвили.

Ценник отражает качество

— В нашем подведомстве — 40 кулинарных производств по Татарстану, включая социальные столовые, и в Москве. Для приготовления еды и напитков мы используем только лучшее сырье из представленного на рынке. Бессмысленно браться за ингредиенты плохого качества — больше времени уйдет на трудозатраты. Не всегда картошка за пять рублей хороша, лучше взять за десять рублей и почистить ее за полчаса, не выбрасывая половину. Когда вы смотрите на витрину и видите там жареный картофель с грибами — у вас текут слюни, потому что мы готовим его из лучших сортов и со свежими шампиньонами.

Не так давно мы запустили производство итальянских сыров — моцареллы, бурраты, страчателлы. Многие удивляются, когда видят их стоимость, например в 600 рублей, но не все знают, что для изготовления сыра необходимо десять литров настоящего молока. Наш ценник всегда отражает качество, — говорит директор кулинарного производства Айсылу Аминова.

Основоположник всего производства

В компании «Бахетле» работают более 5 000 сотрудников. Фарида Давидова, дочь легендарного собирателя рецептов, основателя Дома татарской кулинарии и повара национального масштаба Юнуса Ахметзянова, одна из них. Она стояла у истоков создания компании, возглавила кондитерское производство, разработала рецептуру знаменитых треугольников и торта «Бабушкин».

— На поиски идеальной консистенции теста для треугольников у меня ушло два года. Все старания — не зря. Днем и ночью трудимся ради вас, — говорит главный кондитер «Бахетле», которая обучалась этому искусству не только у своего великого отца Юнуса и наставника Николая Курамшина, но и у мастеров во Франции, Италии и Германии.

От основоположника всего производства Фариды Юнусовны не отстает и ее коллега по хлебобулочному цеху Вахтанг Хупения. Все новинки в ассортименте, в том числе и банановый хлеб без муки, — его заслуга:

— Ассортименту хлебобулочных изделий «Бахетле» может позавидовать любая пекарня. Сегодня на витринах супермаркетов нашей сети представлены более 100 видов мучного.

«Наш главный тайный покупатель — Муслима Хабриевна»

Более 40 000 наименований товаров и свыше 1 200 позиций в сегменте готовых блюд — не предел, уверены в компании. Останавливаться на достигнутом здесь не принято, поэтому на этот раз в «Бахетле» запустили сразу несколько новых направлений.

Так, на базе супермаркета на Павлюхина, 57 открыли fishmarket с морепродуктами на любой вкус — устрицами, гребешками, крабами, семгой и лососем (все доставляется самолетом и содержится в морской воде). А на Ершова, 8 теперь делают «живую пасту» из итальянской муки. Не за горами и запуск целого производства по приготовлению итальянской пиццы. К тому же уже в следующем году у «Бахетле» появится и долгожданная «Доставка еды на дом» — компания заключила договор о сотрудничестве с сервисами Delivery Club и «Яндекс».

— Мы не стесняемся приносить домой нашу продукцию, и Муслиме Хабриевне (генеральный директор «Бахетле») мы отдельно не готовим. Она выходит в зал и сама покупает то, что предпочитает на обед. Вот кто наш главный тайный покупатель, — откровенничают сотрудники.

Социальные столовые

Мало кто знает, что в структуру «Бахетле» входят шесть социальных столовых. Работают они с 2005 года и напрямую сотрудничают с отделами социальной защиты. Ежедневно, с понедельника по пятницу, более 1000 малоимущих жителей Татарстана бесплатно получают полноценный горячий комплексный обед: салат, первое, второе, выпечку и напиток.

— Наши повара приходят к 7 утра и кормят посетителей столовой с 12.30 до 14.30. В столовой на улице Сыртлановой питанием обеспечиваем 150 человек, на Павлова, Ямашева и Сибирском тракте — по 180, на Халтурина — 230, в Камских Полянах — 100 человек. Среди них есть пожилые люди и многодетные семьи. Все они очень рады такой возможности и оставляют только положительные отклики. Если открыть книгу отзывов и предложений — вы не найдете там ни одной жалобы.

Информация предоставлена пресс-службой «Бахетле»