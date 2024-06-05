Муслима Латыпова поставит федеральным ретейлерам 3 миллиона эчпочмаков

Владелица «Бахетле» подписала контракты на поставку торговым сетям большой партии замороженных треугольников

Фото: Максим Платонов

«На самом деле 3 миллиона треугольников — небольшая цифра. Такое количество эчпочмаков Казань «съедает» примерно за 2-3 недели, поэтому цифру в объемах, скажем, Х5 я бы назвал пробной партией», — рассуждает казанский ресторатор и владелец P.Love Нурислам Шарифуллин о сделке известной татарстанской сети супермаркетов. Основательница «Бахетле» Муслима Латыпова наконец объявила о подписании контракта «с крупными федеральными сетями» на поставку 3 млн штук замороженных мучных изделий в месяц, производимых на фабрике в Зеленодольском районе. Казанский «Катык», ставший первым поставщиком полуфабрикатов для «Магнита», уверяет, что его не пугает конкуренция.

«Бахетле» начинает отгрузку выпечки ретейлерам

Скоро будет год, как федеральные сети Х5 и «Магнит» запустили в Казани первые точки быстрого питания в своих магазинах, где на скорую руку можно перехватить слойку или бэлиш, но только сейчас аппетит к нише ready-to-eat (готовая еда) проснулся у «Бахетле». Как стало известно «Реальному времени», основательница сети супермаркетов домашнего питания Муслима Латыпова собирается начать отгрузки замороженных мучных полуфабрикатов со своей фабрики, построенной в ТОСЭР Зеленодольского района, одному из этих ретейлеров, а с другим находится в стадии переговоров.

Пусть и с опозданием, но структуры «Бахетле» заключили контракт на поставку большой партии мучных изделий. Сначала предпринимательница коротко сообщила об этом на недавней встрече бизнеса с раисом республики Рустамом Миннихановым в Зеленодольске: «Благодаря этому заводу («Фабрика «Бахетле», бывшая «Саэльра» — прим. ред.) мы имеем заказ от крупных федеральных сетей на 3 млн треугольников», — заявила она. Для сравнения, сейчас поставщики «средней руки» могут поставлять не больше 500 тысяч изделий в месяц.



«Магнит» заинтересован в сотрудничестве с «Бахетле» и рассматривает возможность поставки замороженных эчпочмаков», — сообщили в компании. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В тот момент владелица сети супермаркетов домашней еды не стала конкретизировать, кто из ретейлеров станет закупать замороженные эчпочмаки, а также в какую стоимость обошлась сделка. Но как сообщили «Реальному времени» в самой компании Муслимы Латыповой, сотрудничество развивается с двумя крупными российскими торговыми сетями:

— Фабрика по производству замороженных полуфабрикатов «Бахетле» сотрудничает с крупными федеральными продуктовыми сетями, поставляя сытную выпечку и выпечку для перекусов, в частности в «Магнит» и X5 Group. Количество поставляемой продукции не уточняем. Фабрика производит более 50 наименований замороженных изделий — это мясные полуфабрикаты, мучные изделия с сытными и сладкими начинками, замороженные творожные продукты — сырники и творожники. С учетом подорожания продуктов, используемых для производства (яиц, куриного мяса, муки), фабрика повышает стоимость готовых изделий. Но сейчас подорожание по указанным продуктам незначительное, — рассказали в пресс-офисе ГК «Бахетле».

В одной из торговых сетей, куда наше издание также обратилось с запросом, подтвердили информацию о поставках выпечки этого татарстанского производителя, но не эчпочмаков. Впрочем, добавили, что готовы рассмотреть и эту возможность:

— «Магнит» заинтересован в сотрудничестве с «Бахетле» и рассматривает возможность поставки замороженных эчпочмаков, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ретейлера. — На данный момент мы сотрудничаем с компанией по поставке в сеть другой замороженной выпечки, которая допекается в магазинах сети, и тестируем предложение этой продукции для покупателей.

Таким образом, если все сложится, то татарстанская фабрика сможет отгружать свою продукцию и за пределами республики. В пресс-службе Х5 на запрос издания пока не ответили.

Фабрике придется рассчитываться с ВЭБ.РФ

Вхождение «Бахетле» в нишу готовой еды обеспечивается собственным производством. В ноябре прошлого года Муслима Латыпова запустила первую очередь ООО «Фабрика «Бахетле» на территории ТОСЭР Зеленодольского района. Ее проектная мощность — 10 тысяч замороженных изделий в месяц. Фабрика занимает площадь 5 тысяч кв. м и расположена вблизи распределительных центров «Агроторг». Во время приезда Рустама Минниханова хозяйка фабрики показала ему ассортимент — круассаны, слойки, рулеты и даже мясные котлеты. Тут же изделия подвергаются глубокой заморозке и отправляются на хранение.

Если бы не поддержка, построить такой завод было бы невозможно, отмечала Муслима Латыпова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансирование строительства предприятия осуществлялось за счет льготного кредита в 250 млн рублей, полученного из ныне упраздненного Фонда развития моногородов (сейчас находится под управлением ВЭБ.РФ). Получателем кредита выступило ООО «Саэльра». Ему удалось получить беспроцентный кредит сроком на 7 лет (срок погашения в 2028 году). «ФРМ дал беспроцентный кредит с банковской гарантией в 250 млн рублей. Если бы не такая поддержка, то построить завод было бы невозможно. С третьего года (то есть с этого года) начинаем оплачивать «тело» кредита. Он взят на 7 лет», — рассказывала Муслима Латыпова на встрече в Зеленодольске. Учитывая, что фонд упразднен, а его активы перешли ВЭБ.РФ, то платить придется госкорпорации.

В итоге получается, что отгрузка 3 млн татарстанских треугольников совпала с началом выплат по кредиту. Правда, запуск предприятия обошелся дороже, чем в четверть миллиарда рублей. Но на этом Муслима Латыпова не останавливается и намерена построить вторую очередь фабрики площадью в 5 тысяч кв. м. Как следовало из ее слов, она не решилась сразу «тянуть» мощности на 10 тысяч кв. м и разделила проект на два этапа. Но за это время фонд ликвидировали, и теперь ей придется выбивать льготные условия.

«Катык» остался в «Магните», но не попал в Х5

Между тем, федеральные сети «Магнит» и Х5 успели определиться с местными поставщиками замороженной продукции. Как рассказывало «Реальное время», ими стали казанский «Катык» и зеленодольский «Итле Китчен». Пока «Бахетле» достраивало свою фабрику, они успели пройти тендерные процедуры и подписали контракты. Так, сеть кулинарии «Катык» начала поставлять замороженную продукцию и блюда в 40 магазинов сети «Магнит», сообщала управляющий директор компании Юлия Шигапова. По ее словам, с федеральным ретейлером был заключен долгосрочный договор, который предусматривает поставку продукции в шоковой заморозке. «Итле Китчен», имеющий фабрику полуфабрикатов также в Зеленодольске, начал поставлять салаты и вторые блюда.

В этом году «Катык», по ее словам, завершил переговоры с другим федеральным ретейлером — Х5. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

За первый год сотрудничества с ретейлером «Катык» увеличил их поставки в пять раз, рассказала Юлия Шигапова. По ее словам, в месяц отгружается около 500 тысяч штук.

— 3 млн штук — это не страшно, — прокомментировала она предстоящий выход «Бахетле». — Земля большая, места на ней всем хватит», — рассуждает Шигапова. По ее мнению, разойтись производителям поможет ассортимент, — Условно говоря, мы поставляем булочки с повидлом, а они — с мясом. Заказчики возьмут то, чего нет у нас.

В этом году «Катык», по словам Юлии Шигаповой, завершил переговоры с другим федеральным ретейлером — Х5, они начались еще в прошлом году. «Мы договорились, просто процесс согласования у них идет дольше, чем у «Магнита». С этого года начнем поставки, но точные сроки не определены. Остались еще моменты, которые не обговорены», — сообщила Шигапова. По ее оценке, вся продукция расходится по трем каналам: треть — в «Магнит», треть — в сеть АЗС «Татнефти», треть — в собственную розницу.



Подорожание продуктов не дает «снимать сливки»

Главной трудностью развития сегмента она считает подорожание продуктов, так как автоматически повышать цены не может по условиям контракта с ретейлером. «Дорожает все — мука, яйца, мясо. Особенно сильно выросло в цене мясо кур. Но стараемся держать цены на прежнем уровне», — рассказала собеседница издания. По ее мнению, «Бахетле» проще, так как есть свои агрохозяйства.

— На самом деле, три миллиона треугольников — не такая уж большая цифра. Такое количество эчпочмаков Казань «съедает» примерно за 2 недели, поэтому эту цифру в объемах, скажем, Х5 я бы назвал пробной партией, — рассуждает казанский ресторатор и владелец P.Love Нурислам Шарифуллин.

По его мнению, конкуренции с гигантом ожидать не приходится, так как сам рынок полуфабрикатов безграничен. По его оценке, в предстоящие 3 года он может удвоиться за счет «Яндекса», «Самоката» и «Вкусвилла»: «Женщины больше не готовят дома — покупают полуфабрикаты, выпекают в скороварке. И пельмени в семейном кругу не лепят, а выбирают в супермаркетах».

«Женщины больше не готовят дома — покупают полуфабрикаты», отметил эксперт. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

Изменить эту тенденцию может подорожание продуктов, полагает эксперт рынка. «Сейчас сильно растут цены на продукты питания. Побороть инфляцию, с которой воюет ЦБ, пока удается с трудом. Мы ощущаем на себе — всегда старались предложить клиенту еду по максимально доступной стоимости и без ущерба для качества. Но даже мы вынуждены периодически пересматривать цены и убирать какие-то позиции из меню, потому что не проходим по стоимости», — отметил Нурислам Шарифуллин. Рестораторы ожидают нового витка подорожания продуктов ближе к осени.

