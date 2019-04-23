«Мы благодарны вам за добрые дела»: в Казанском Кремле наградили меценатов года

Группа компаний ТАИФ — в числе победителей республиканского конкурса «Благотворитель года — 2018»

Награды неравнодушным. В зале приемов, что на территории Пушечного двора Казанского Кремля состоялась традиционная, 12-я по счету церемония награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года». На этот раз финалистов 80. А всего за годы проведения конкурса в нем приняли участие более 2 тысяч представителей большого и малого бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и физических лиц. О меценатах года — в материале «Реального времени».

38 млрд рублей на добрые дела за 12 лет

Астрономическая сумма в 38 млрд рублей была собрана меценатами республики за время существования конкурса «Благотворитель года». Более 2 тысяч только участников конкурса. А сколько организаций, компаний, людей, творят добро просто потому, что не могут смотреть на беду других, на то, как угасает тяжело больной ребенок, как умирает природа или разрушаются памятники истории и архитектуры? Только в возрождении древнего Болгара и острова-града Свияжск принимали участие десятки тысяч людей не только со всего Татарстана, но и из разных уголков мира. И все их имена бережно собраны в Книгах благотворителей.

Человеческие судьбы, спасенные жизни, счастье возвращенного здоровья, доброта, в которую снова поверили бездомные животные, возвращенные из небытия старинные здания, которые опять наполняются людьми... Так много вокруг тех и того, чему нужно внимание, участие и помощь. И с каждыми годом все больше тех, кто готов протянуть руку помощи. Именно об этом, в своем приветственном слове говорил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, пришедший поздравить победителей:

— Благотворительность сегодня — это мощный ресурс формирования и совершенствования механизма взаимодействия всех секторов и слоев общества. Благие дела и благородные поступки никогда не остаются незамеченными. Одним из свидетельств этому является наше ежегодное торжественное мероприятие. Поздравляю вас с почетным званием «Благотворитель 2018 года». Примите от меня самые искренние слова признательности за доброту, щедрость души и милосердие, — подчеркнул он.

Первыми премьер-министр вручил награды тем, кого устроители конкурса назвали «Человек добра»

Семь номинаций: крупные и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные фонды и средства массовой информации, 80 номинантов. Каждому — крепкое рукопожатие и небольшая табличка. Это всего лишь символ. Главное — всенародное признание. Люди должны знать героев — тех, кто для себя решил не стоять в стороне, а делать, не жаловаться на трудности, а решать, не просто сочувствовать, а помогать, тем самым меняя мир к лучшему.



Больше стало меценатов — частных лиц

— Важным индикатором зрелости нашего общества является все возрастающее число жителей нашей республики, которые занимаются благотворительностью, вкладывают свое время и средства в решение социально значимых проблем и помощь нуждающимся, — отметил Алексей Песошин.

И первыми премьер-министр вручил награды тем, кого устроители конкурса назвали «Человек добра» — обычным людям, оказавшимся способными на необычные поступки: Марина Гайнутдинова из Альметьевского района помогает людям с ограниченными возможностями и пожилым, Лилия Сахапова из Казани оказывает поддержку Пестречинской школе-интернату и нескольким домам престарелых, Лариса Смолина из Агрызского района занимается благотворительной деятельностью через соцсети — помогает малоимущим семьям и детям-сиротам, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, священник Олег Волков из Дрожжановского района вместе с такими же неравнодушными занялся благоустройством целого села. И таких людей, а главное, дел — много. И с каждым годом становится все больше.

Особые слова благодарности — флагманам экономики

Множество масштабных социально значимых проектов так и остались бы идеями, или время их реализации заняло бы гораздо больше времени, если бы не социально-ответственный бизнес. А это — практически все успешные группы компаний, производства и предпринимательское сообщество республики. Достаточно вспомнить о том, что кроме Болгара и Свияжска, так же всем миром — без разделения по национальным и религиозным признакам, возрождали красавицу мечеть Кул Шариф на территории Казанского Кремля, да и сам Казанский Кремль сегодня выглядит совсем не так, как еще лет 25-30 назад. А строящийся собор Казанской иконы Божией Матери, а Болгарская исламская академия, а ежегодная акция «Помоги собраться в школу», а множество парков, скверов, набережных, что уже сказочно преобразились? Инициативы республиканских властей находят отклик, и дело не просто идет — кипит.

Табличка победителя, что была вручена Руслану Шигабутдинову, заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, председателю совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», — далеко не первая по счету и точно не последняя

— Особые слова благодарности хочу выразить флагманам экономики республики, которые занимаются благотворительностью и реализуют многочисленные социальные проекты на постоянной, системной основе, — отметил Песошин.

Кроме благотворительности в ее чистом виде, у предприятий множество социальных программ: строительство жилья, детских садов и школ, поддержание в надлежащем состоянии летних лагерей и баз отдыха, спортивных объектов, вложения в профессиональный и любительский спорт, в развитие системы образования, в том числе профессионального, в обустройство тех территорий, где расположены их предприятия. Речь идет о многих миллиардах рублей, но сам бизнес это благотворительностью не считает. «Мы просто вкладываемся в будущее. Татарстанцы, россияне достойны того, чтобы жить, растить детей и работать с радостью», — пожимали плечами многие из руководителей компаний и предприятий, пришедших на церемонию. И вовсе не горели желанием давать интервью. «Это же обычное дело. По-другому быть и не должно», — вежливо отказывались они.

ПАО «КАМАЗ», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Татэнерго», ПАО «Татнефть», сеть «Бахетле», конечно, АО «ТАИФ». Группа компаний — активный участник всех благих начинаний в республике. И в конкурсе — с момента его основания. Табличка победителя, что была вручена Руслану Шигабутдинову, заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, председателю совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» — далеко не первая по счету и точно не последняя.

Елизавета Олеськина в качестве почетного гостя вручила несколько наград, а также поделилась впечатлением от увиденного

Такого масштаба еще не видели

Специально приехавшая на церемонию директор Российского негосударственного благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олеськина в качестве почетного гостя вручила несколько наград. А также поделилась впечатлением от увиденного:

— Я была во многих субъектах федерации, но такого масштаба благотворительной работы еще не видела. Мы только что обсуждали большой проект, в который Татарстан входит тоже, и мы не сомневаемся, что вы, дорогие благотворители, помогая здесь, нас тоже не оставите без внимания и поддержки. А мы со своей стороны как общественный совет при заместителе председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой, как общественная организация можем только гордиться тем, что вы есть, и благодарить за вашу весомую помощь, — подчеркнула она.

Традиции благотворительности на этой земле корнями уходят в века. Сохранились записи о помощи нуждающимся еще в летописях Древнего Болгара. Завещанное предками свято и сегодня. Недаром говорят, что сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Итоги конкурса «Благотворитель года — 2018» подведены. Но это значит лишь то, что настало время для новых добрых дел и продолжения тех, что уже начаты.