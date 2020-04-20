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У новосибирского франчайзи «Бахетле» нашли признаки преднамеренного банкротства

14:23, 20.04.2020
У новосибирского франчайзи «Бахетле» нашли признаки преднамеренного банкротства
Фото: ru.wikipedia.org

Временный управляющий ООО «Альфа Ритейл Компани» обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании.

Также он не нашел оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства компании, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

«Альфа Ритейл Компани» управляет двумя магазинами казанской сети «Бахетле» в Новосибирске по франшизе. В прошлом году в компании ввели процедуру наблюдения после заявления ООО «РНГО» (входит в структуру «Татнефти»). Долг составил 343,6 млн рублей.

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