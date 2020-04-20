У новосибирского франчайзи «Бахетле» нашли признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Альфа Ритейл Компани» обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании.



Также он не нашел оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства компании, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

«Альфа Ритейл Компани» управляет двумя магазинами казанской сети «Бахетле» в Новосибирске по франшизе. В прошлом году в компании ввели процедуру наблюдения после заявления ООО «РНГО» (входит в структуру «Татнефти»). Долг составил 343,6 млн рублей.