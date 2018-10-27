В Казани под асфальт провалился грузовик
В Казани на у торгового центра «Бахетле» по проспекте Ямашева под асфальт провалился КАМАЗ.
Территорию вокруг провала обнесли. На месте работают аварийные службы. Причины провала пока неизвестны. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.
Напомним, не так давно в Казани на перекрестке улиц Бутлерова и Толстого под асфальт провалился кран. Ранее провал образовался по улице Н. Ершова. Подробно о причинах постоянных провалов на дорогах Казани — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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