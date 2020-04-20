Количество безработных в Казани выросло на четверть за апрель

Фото: Максим Платонов

В три раза больше каждую неделю

На сегодняшнем расширенном заседании Штаба по предупреждению распространения коронавируса начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков привел показатели по COVID-19 в мире и в России. Он рассказал, что в нашей стране каждую неделю число заболевших увеличивается в три раза.

В Татарстане заболел 191 человек, из них 103 — в Казани.

Выздоровели в республике 28 человек, в том числе в Казани.

Всего провели более 30 тысяч исследований.

747 казанцев находятся под медицинским наблюдением, по данным на 19 апреля.

На обсервации 111 человек — все они здоровы. Ни у кого из тех, кто прилетел 16 апреля из Таиланда, по тестам не выявлена инфекция. Но они продолжат находиться в санатории «Ливадия» до окончания положенного срока в 14 дней.

Всем казанцам старше 60 лет с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии в обязательном порядке проводят КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки.

Владимир Жаворонков привел показатели по COVID-19 в мире и в России. Он рассказал, что в России каждую неделю число заболевших увеличивается в три раза

Как крупный бизнес помогает медикам

На заседании штаба одной из важных тем стала помощь, которую крупный бизнес республики оказывает медицинскому сообществу.

Так, в частности, отельеры и рестораторы включились в дело, несмотря на собственные проблемы. Например, помогают медработникам, работающим непосредственно с коронавирусными пациентами. Ильсур Метшин рассказал:

— Они (медики, — прим. ред.) не хотят, приезжая домой, подвергать опасности детей и семьи. Отель «Сулейман Палас» первым откликнулся и безвозмездно предоставил для них 50 мест, там после смены отдыхают врачи и медсестры. Тот случай, когда говорят: «Друзья познаются в беде».

Первый замруководителя исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал, что номера для медиков готов предоставить также отель «Ногай». «Олимп» выделил из своего номерного фонда 18 мест для медиков, а еще каждый день отправляет 120 бесплатных обедов для персонала РКИБ. Ресторан «Катык» организовал питание для медработников и испек пасхальные куличи для врачей седьмой горбольницы. Свою лепту вносят рестораны «Хинкальная», «Хемингуэй».

Рустем Гафаров рассказал, что номера для медиков готов предоставить также отель «Ногай». «Олимп» выделил из своего номерного фонда 18 мест для медиков, а еще каждый день отправляет 120 бесплатных обедов для персонала РКИБ

ТАИФ и «Нэфис Косметик» обеспечивают медучреждения средствами защиты, спецодеждой. «Ашан» поддерживает продуктами питания и питьевой водой. Компании «Грань», «Ремонт-16», «Униблок» оперативно отремонтировали больницы, что позволило увеличить количество койко-мест, рассказал Гафаров. «Икеа» бесплатно отдает больницам мебель и постельные принадлежности.

Исполкому Казани передали почти 8 тысяч транспортных карт для медработников и волонтеров. По ним совершены уже более 55,5 тысячи поездок. «Яндекс.Такси» ежедневно выделяет для медиков и добровольцев машины, которые уже выполнили около 18 тысяч вызовов.



В рамках движения «Добрая Казань» благотворительные фонды организуют ночлег, горячее питание, пошив масок, раздают одежду и продуктовые наборы. Помощь оказывают многодетным семьям, одиноким инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вместе с «Бахетле» продукты развозит и компания «КазаньЭкспресс».

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров рассказал, что с 17 апреля начали раздавать вторую партию бесплатных продуктовых наборов многодетным семьям в школах. На этот раз набор рассчитан на 10 дней, с 20 по 30 апреля, и в него вошли гречка, рис, мука, котлеты, сахар, сок, молоко, чай, печенье. 46 школ уже раздали продукты, провели анкетирование родителей, 98% из которых довольны этой акцией.

Ильдар Шакиров рассказал, что с 17 апреля начали раздавать вторую партию бесплатных продуктовых наборов многодетным семьям в школах

«Раньше середины мая эпидпорога мы не достигнем»

В ночь пасхального богослужения (которое проводилось без присутствия прихожан) сотрудники МВД дежурили на 41 объекте, нарушений общественного порядка не допустили, отчитался замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков. Проверили свыше 330 тысяч граждан и более 270 тысяч автомобилей на законность перемещения. Не пропустили 20 тысяч транспортных средств.

— В связи с нарушением режима самоизоляции полицейские составили более 1 тысячи протоколов. Из них на 18 апреля в судах рассмотрели 342 протокола. Трех руководителей привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Выявлено около 450 нарушений миграционного законодательства, — рассказал Саматошенков.

— Вирусологи говорят, что раньше середины мая эпидпорога мы не достигнем. Потерпеть еще нужно режим самоизоляции, — призвал Метшин после отчета начальника УВД.



На учете в центрах занятости Казани состоят 5218 человек. Рост с начала апреля составил 1260 человек, рассказала Гульнара Филиппова

За апрель безработных стало больше на 1260 человек

Мэрия контролирует ситуацию с безработными. Об этом рассказала и.о. директора центра занятости Гульнара Филиппова.

На учете в центрах занятости Казани состоят 5218 человек. Рост с начала апреля составил 1260 человек.

В столице Татарстана открыты 15 тысяч вакансий.

С начала апреля заявления в центры занятости о потере работы подали 11,5 тысячи казанцев.

Уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 года предоставляют пособие по безработице с апреля по июнь включительно в размере 12130 рублей.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru