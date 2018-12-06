Самая дешевая продуктовая корзина в октябре оказалась в «Магните»

Среди супермаркетов Казани в ноябре 2018 года в «Бахетле» оказалась самая дорогая продуктовая корзина. Ее среднемесячная стоимость составила 5 810 рублей.

Самые низкие цены на продукты — в торговой сети «Магнит». Здесь среднемесячный показатель индекса продовольственной корзины «Реального времени» составил 4 837 рублей.

На втором месте «Эдельвейс» — 4 989 рублей, на третьем — «Пятерочка» (5 357 рублей).

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 5 декабря составил 5 440 рублей, снизившись с начала года на 0,2%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.