«Бахетле» идет на «общую кухню»? В сети задумались о закрытии производства на местах

Утратят ли свою главную фишку «супермаркеты домашней еды», если перестанут готовить сами?

Как выяснило «Реальное время», «Бахетле» планирует отказаться от собственного производства в каждом супермаркете. По данным источников нашего издания, торговая сеть Муслимы Латыповой заведет одну общую «кухню», откуда и будет развозить продукцию собственного производства по «точкам». В самой компании наше издание заверили, что речь идет не обо всей продукции, и пояснили, чем вызваны столь радикальные перемены и как они могут сказаться на бизнесе в целом.

«Готовить централизованно будем те продукты, на качество которых это не повлияет»

Источники сообщили «Реальному времени» о планах компании Муслимы Латыповой отказаться от готовки домашней еды в супермаркетах:

— «Бахетле» закрывает производство! По их словам, производство они будут осуществлять централизованно и развозить по магазинам. Отличия от других супермаркетов уже не будет, — поделился собеседник издания планами руководства компании.

В «Бахетле» же нашему изданию рассказали, что уже сейчас, имея цехи в каждом супермаркете, некоторые заготовки делают централизованно: «чистим овощи, делаем фарш. У нас уже есть централизованные производства, где готовится чак-чак, пельмени, печенье, квас и другие продукты». В компании подчеркнули, что и дальше будут переводить готовку некоторых блюд на «общую кухню», но полностью отказываться от производства в магазинах не намерены:

— Мы готовим 6 500 наименований собственной продукции, не планируем пересматривать такой способ работы и видим в этом наше преимущество среди других сетей, которые в основном работают с централизованными производствами, — сообщила исполнительный директор Гузель Ананьева. — Салаты, выпечка, горячие блюда и другие продукты, которые должны попадать на прилавки в свежайшем виде, будут готовиться в самих супермаркетах. Переводить на централизованное производство мы будем только те продукты, на качество которых это не повлияет.

Среди казанцев сеть Муслимы Латыповой славится не самыми демократичными ценами. Фото bahetle.com

Курс на либерализацию?

Среди казанцев сеть Муслимы Латыповой славится не самыми демократичными ценами. В новых реалиях, когда покупатели стремятся оставлять в магазинах меньше денег, компании пришлось менять политику. Маркетологи заверили: компания «либерализовала цены по всем группам товаров повседневного спроса — более чем на 3 000 наименований». В сети делают ставку и на то, что клиент станет экономить на объеме покупок — возьмет 100-граммовую порцию салата или кусок пирога вместо целого.

Завлечь покупателя надеются и акцентом на натуральные продукты с известным составом, «приготовленным из местных ингредиентов, без красителей и консервантов».

В «Бахетле» отметили, что менять целевую аудиторию не будут и собственные линии более дешевых продуктов из серии «на каждый день», как делают многие крупные сети, запускать не собираются: «Мы планируем развитие собственной торговой марки, в первую очередь делая ставку на наше производство…»

Противоречит концепции, способствует оптимизации

О полном переходе на «промышленное» изготовление эчпочмаков, салатов и котлет говорить преждевременно, заверили нас в компании. Противоречит этому и новая концепции сети, которую «опробовали» в «Меге» — в обновленном «Бахетле» запустили открытую кухню, где покупатели могут наблюдать за приготовлением блюд, выпечки и даже тортов.

В компании «Бахетле» не подтвердили новость о том, что «супермаркеты домашней еды», как позиционирует себя сеть, перейдут на «промышленное» изготовление эчпочмаков, салатов и котлет. Фото bahetle.com

С другой стороны, централизованная кухня — это в первую очередь оптимизация расходов на производство. И в этом свете косвенным подтверждением правдивости слухов о грядущей централизации «бахетлевских» кухонь может служить информация о финансовом раскладе в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», индекс платежной дисциплины ООО «Бахетле-1» упал с 96 в 2018 году до 81 в 2019-м, а в последние 3 месяца он равен 78. Валовая прибыль компании, по сравнению с 2017 годом, по итогам 2018-го упала на себестоимость продаж, в 2018 году начала расти (за год — более чем на 113 млн рублей), а это означает, что текущие затраты компании на изготовление продукции увеличились. И, наконец, сальдо денежных потоков от текущих операций у ООО «Бахетле-1» остается отрицательным с 2015 года, причем если вначале оно равнялось -8,846 млн рублей, то в 2018 достигло –731,375 млн. Отрицательное сальдо формируется, если платежи превышают поступления — о стабильности получения прибыли от продаж и устойчивом финансовом положении организации свидетельствует положительное сальдо.

«Это риск потерять свою стратегическую ценность»

Многие эксперты в сворачивании производства на местах видят угрозу для «Бахетле» потерять свою уникальность.

— Я не знаю в России профессионалов, кто бы смог создать потрясающее качество продукции при централизации собственного производства, — заявила «Реальному времени» директор по стратегическому маркетингу татарстанского агентства Leader Валерия Зевалева. — В случае с «Бахетле» это большой риск потерять свою стратегическую ценность — высокое качество домашней кухни. Эта мощная фишка помогала им годами отстраиваться от конкурентов и привлекать клиентов. Надеюсь, перевод на централизацию они смогут сделать максимально на высоте.

По мнению эксперта, операция «Централизация» в случае с «Бахетле» имеет как минусы, так и плюсы. Положительный момент — тот факт, что переход к единой кухне оптимизирует издержки — «в разы сокращает затраты на содержание собственного производства». Кроме того, говорит Зевалева, при этом отпадает необходимость содержать технологов на каждый объект, снижается текучка персонала.

Ну а к минусам она отнесла потерю «изюминки», за которую потребитель, собственно, и делает выбор в пользу продукции «Бахетле»:

— Во-первых, заводская централизованная продукция теряет свою индивидуальность, [а сеть утрачивает] свою «фишку». Во-вторых, если имеет место централизация, значит имеет место и термообработка. То есть в магазинах доготавливают продукцию, которая прошла заморозку. В таком случае первые 2 часа аромат и свежесть присутствуют, а далее продукт на витрине уже дает знать, что был заморожен и теряет в качестве.

«Это — задел на будущее»



Впрочем, не собеседники издания углядели проблему для «Бахетле» в централизации производства. Некоторые считают, если все сделать профессионально, качество продукции не пострадает.

— В Москве так работает ряд предприятий, к примеру, то же самое кафе «АндерСон», Оно имеет собственную производственную базу, которая отправляет товары в точки продаж, — оценила последствия предполагаемых изменений в политике сети гендиректор московского агентства маркетинговых коммуникаций Promotion Realty Виталия Львова. — «Бахетле», как я понимаю, тоже будет фабрика-кухня, продукцию которой будут развозить в точки продаж. Обычно это делается для того, чтобы централизованно контролировать качество продукции, и с точки зрения потребительских характеристик, наверное, это все-таки некий плюс. Потому что кулинария не будет значительно отличаться в разных точках, она будет сделана по стандарту и иметь определенные вкусовые, питательные качества и можно будет не беспокоиться о каких-то отклонениях от норм. С точки зрения оптимизации собственных ресурсов — это, конечно, дальнейший шаг еще и к форме коммунальной торговли, который позволит переформатировать имеющиеся площади, кроме компактных магазинов открыть кулинарии и так далее. Это определенный задел на будущее, дающий возможность развиваться бизнесу в других сегментах.

— Но «Бахетле» всегда позиционировало свою продукцию как домашнюю — только-только с плиты, а теперь она будет проходить через холодильник, разогрев в магазине, потом дома…

— Но и сейчас имеет место то же самое. Вы же в магазине продукцию не употребляете, а приносите ее домой и там разогреваете. Если компания сможет построить логистику таким образом, что поставки будут производиться по определенному графику, сохраняя свежесть продукции, то ее потребительские качества не потеряются, а наоборот, вырастут. Потому что контролировать производство продукции в разных точках сложнее, чем на одной фабрике. В последнем случае потребитель чуть более защищен. Ну а в отношении хлебобулочных изделий, то производство этой линейки, возможно, останется, внутри супермаркетов, потому что хлеб в частном производстве — это то, что должно быть горячим и только что испеченным.

