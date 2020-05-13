«Мне что, грудью на входе встать?»: фиаско первого дня масочно-перчаточного режима в Казани

Зачем носить «неудобные» медицинские перчатки, казанцы так и не поняли, а нужны ли они в принципе, не знают даже патрули казанского метрополитена

Фото: Илья Репин

Несмотря на угрозы штрафов и тотальных проверок, казанцы не спешат входить в новый «масочно-перчаточный режим», объявленный со вчерашнего дня в столице республики. Покупать и использовать слишком дорогие и неудобные перчатки горожане пока не считают нужным, а за соблюдением новых правил в городе практически никто не следит. Экипажи казанских «краснобусов» за редким исключением не смотрят за наличием средств защиты у пассажиров, иной раз и сами пренебрегают масками, а во вновь открывшихся магазинах боятся пугать клиентов жесткими требованиями. Почему патрули казанского метро точно не знают, нужны ли перчатки, зачем в продуктовых сетевиках заставляют покупателей надевать на руки целлофановые пакеты — в репортаже «Реального времени» о первом дне нового режима.

Первый бастион прорван: «краснобусы» — вновь рассадники инфекций

12 мая, в первый день отмены режима самоизоляции, на маршруты вышло 60 процентов состава казанских «краснобусов», значительно подрос и трафик, в утренний час пик на остановках образовывались толпы людей. Но, несмотря на громкие заявления казанских транспортников о намерении сдавать полиции всех нарушителей и строго блюсти меры безопасности, хуже всего масочный режим соблюдается именно в автобусах Казани. В этом лично убедились сегодня корреспонденты «Реального времени», в течение дня проверив десяток популярных городских маршрутов.

За редким исключением кондукторы и водители не только не следят за наличием у пассажиров средств защиты, но и сами надевают маски с перчатками через раз, в основном завидя неподалеку инспекторов ДПС или патрули. Кондуктора, решительно просившего всех входящих надевать маски, мы встретили лишь раз за весь наш двухчасовой рейд. Бдительный сотрудник ПАТП-9 даже развернул пару молодых людей, с боем прорывавшихся в салон. На этом положительные эпизоды закончились. Проверяющих соблюдение пассажирами масочного режима полицейских патрулей, к слову, на дорогах тоже не так много, поэтому у нарушителей есть все шансы обойтись без штрафов.

За редким исключением кондукторы и водители не только не следят за наличием у пассажиров средств защиты, но и сами надевают маски с перчатками через раз. Фото Ольги Голыжбиной

«Не боитесь без маски ехать?» — интересуемся у стоящей на остановке пожилой дамы. «Ой, не могу я в этой маске, очки запотевают и помада мажется, невозможно!» — вздыхает женщина. В случайной беседе касаемся темы штрафов, в ответ получаем неожиданное: «Ой, вы видели, чтоб хоть кто-то проверял? Пусть попробуют только!»

Самых уверенных в себе нарушителей среди экипажей городских автобусов корреспонденты «Реального времени» обнаружили на 37-м маршруте (ИП Гилязов). Если львиная доля кондукторов все же натягивала маски на уши хотя бы «для вида», то здесь по салону автобуса рассекал сотрудник вообще без маски и перчаток, как и водитель. Опознавательных знаков о принадлежности какому-либо ПАТП в салоне тоже не оказалось, этот вопрос мы и адресовали кондуктору. «А зачем вы спрашиваете?» — удивился мужчина. Отшучиваемся: «Проверка масочного режима». Ответа мы так и не дождались, высмотрев имя ИП на билете позже. Зато уже через секунду и кондуктор, и водитель были в масках.

Надо сказать, что порядка 70 процентов пассажиров «краснобусов» и без всяких указаний прилежно надевали маски, а вот с перчатками дела обстоят не так радужно — их практически никто не носит. И причины тому вполне объективные. В числе самых популярных — жара, запотевшие руки и, как следствие, аллергия на латекс, а также цена вопроса. Средняя стоимость пары одноразовых медицинских перчаток самого маленького размера «S» в аптеках Казани — 25 рублей, среднего размера «M» — и вовсе 35. Стандартную пачку на 100 пар в городе дешевле 500 рублей уже давно не найти. За исключением некоторых щедрых супермаркетов. Если покупать средства защиты, такие «меры безопасности» обойдутся средней семье из трех человек в довольно кругленькую сумму. Впрочем понятно, что здоровье — дороже!

Если покупать средства защиты, такие «меры безопасности» обойдутся средней семье из трех человек в довольно кругленькую сумму. Фото Ильи Репина

В защиту экипажей части казанских городских автобусов можно привести и тот факт, что не все они вышли на работу в «полном комплекте». Например, в части автобусов 28-го маршрута водители курсируют вообще без кондукторов, «обилечивая» пассажиров на выходе — выполняя столько функций сразу, вряд ли возможно еще и следить за масками в салоне.

«Вы перчатки все-таки купите, попадетесь, будет штраф»: как метро не стало «чистой зоной»

Метрополитен с его ограничениями, большим количеством закрепленных патрулей и четко регламентированным входом-выходом в эти дни мог бы стать настоящей «чистой зоной», но не стал. На центральных станциях дежурят по три сотрудника полиции, у каждого входящего требуют наличие маски, без них — разворачивают сразу. Надо признать, абсолютное число пассажиров метро передвигаются именно в них. С перчатками, правда, здесь все лояльнее, ведь их нет практически ни у кого.

«А перчатки ведь не обязательно?» — интересуется на входе станции «Суконная слобода» девушка, в десятый раз натягивая на лицо одноразовую маску по требованию полицейского. «Ну, нет. Ну, кто как, в общем», — неуверенно отвечает молоденький сержант. «Обязательно! С сегодняшнего дня все обязательно!» — кричит вдогонку его старшая коллега из-за касс. Но девушка все же входит и без нее.

Услышав интересный разговор, в качестве эксперимента пробуем войти без перчаток уже на другой станции, «Северный вокзал». Входим без проблем. Но заботливый полицейский вполголоса советует: «Вы перчатки все-таки купите, лучше надевайте тут, катается группа патрулей, по вагонам ходит, досматривает. Попадетесь, будет штраф», — предупреждает он. Правда, проведя в подземке почти 2 часа, патрулей в вагонах метро мы так и не встретили.

Метрополитен с его ограничениями, большим количеством закрепленных патрулей и четко регламентированным входом-выходом в эти дни мог бы стать настоящей «чистой зоной», но не стал. Фото Ольги Голыжбиной

Можно было бы сказать, что в метрополитене хорошо следят по крайней мере за наличием масок, если бы мы не решили проверить и «черный вход» станции «Кремлевская», со стороны улицы Баумана, где, как и на «крайних станциях», дежурит всего один полицейский. На глазах корреспондента «Реального времени» женщина без любых средств защиты спокойно проходит мимо полицейского и спускается к путям. Любопытно, что во всех видах общественного транспорта среди нарушителей режима в основном взрослые люди. Молодежь же то ли в дань новой уличной моде, то ли действительно из соображений безопасности, масками и перчатками не пренебрегает.

Беспокойство вызывает и тот факт, что, выходя из общественного транспорта, большинство пассажиров снимает одноразовые маски и перчатки и запихивает их в карман или сумку, чтобы потом натянуть вновь. Стоит ли говорить, что сколько-нибудь эффективным такие средства защиты назвать сложно, скорее «небезопасным» даже в мирное время, ведь при повторном использовании все «словленные» за день микробы оказываются на лице и руках. Но и винить горожан в этой небрежности странно — слишком накладно обходятся еще недавно дефицитные товары. Цены на одноразовые маски в городских аптеках все еще держатся на уровне 25 рублей за штучку.

Выходя из общественного транспорта, большинство пассажиров снимает одноразовые маски и перчатки и запихивает их в карман или сумку, чтобы потом натянуть вновь. Фото Ольги Голыжбиной

«Люди же развернутся и уйдут»: магазины боятся спугнуть клиента

12 мая — не только первый день окончания тотального режима самоизоляции в республике, но и первый день работы спустя недели простоя непродовольственных магазинов. По всему городу открылись книжные и обувные супермаркеты, сувенирные лавки, мини-кофейни «навынос», которым повезло с локацией — вне стен до сих пор закрытых торговых центров. Здесь, по наблюдениям корреспондента «Реального времени», новый масочный режим соблюдать очень стараются — весь персонал работает в масках и перчатках. Но «приставать» к клиентам с жесткими требованиями надеть маску или выйти из магазина все же не решаются.

«Вы в следующий раз перчатки не забудьте. Нам строго сказали, сегодня первый полный день работаем, тоже сами в перчатках мучаемся. Ну как же с покупателями-то? Мне, что, грудью на входе встать и никого не впускать? Люди же развернутся и уйдут…»,— сетует кассир «Дома книги» в Кировском районе Казани, беседуя с понимающей покупательницей. С похожими объяснениями мы столкнулись в магазинах бытовой химии, цветочных и обувных, салонах сотовой связи и даже банковских отделениях. Кажется, излишне докучать потенциальным клиентам не хочет никто.

Покупатели без масок и перчаток свободно входят в торговые точки абсолютного большинства крупных сетей. Фото Ольги Голыжбиной

Целлофановые пакеты вместо перчаток и другие изощрения казанского ретейла

Не знают, как требовать строгого соблюдения режима и продуктовые ретейлеры, для которых, как и для перевозчиков, маски на покупателях должны были бы уже стать привычным делом — спецрежим здесь должен был действовать еще с 20 апреля. Тем не менее покупатели без масок и перчаток свободно входят в торговые точки абсолютного большинства крупных сетей: «Бахетле», «Пятерочка», «Эдельвейс», «Августина». Причем за соблюдением минимальной дистанции между покупателями в них тоже никто не следит, ближе к вечеру на кассах можно встретить привычные «докарантинные» столпотворения, а сотрудники зачастую приспускают маски, даже общаясь с клиентами.

Бдительный охранник «Метро» войти разрешал без перчаток, но в маске, и лишь убедившись, что в округе их нигде не купить. Самыми строгими оказались сотрудники магазинов «Магнит»: без масок и перчаток войти внутрь просто невозможно, за входом каждого из семи проверенных корреспондентом «Реального времени» магазинов в разных частях города следили, по всей видимости, специально уполномоченные сотрудники торговых точек. И если наличие маски вообще не обсуждается, то в случае, если вы забыли приобрести перчатки, здесь каждому входящему предлагают надеть на руки целлофановые пакеты и разгуливать по торговому залу в них. Бесплатно.

Если вы забыли приобрести перчатки, можете надеть на руки целлофановые пакеты. Фото Ольги Голыжбиной