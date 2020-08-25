За питание в нижнекамских детсадах до конца года заплатят более ста миллионов рублей

Исполком Нижнекамского района Татарстана заплатит 107,5 млн рублей за организацию питания в детсадах Нижнекамска и муниципалитета.

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 сентября, итоги подведут 21 сентября. Источник финансирования — средства местного бюджета и внебюджетные средства. Услуги питания должны оказываться до 31 декабря 2020 года.

Ранее ООО «Абк-Пэймент», бенефициаром которого является владелица сети «Бахетле» и депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова, получило право на заключение контракта на организацию горячего питания для учащихся школ Нижнекамска и Нижнекамского района. Общая стоимость контракта составляет 181 млн рублей.