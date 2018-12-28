Индекс оливье — 2018: сколько стоит накормить родственников в новогоднюю ночь
Рост стоимости продуктов к праздничному столу ускорился за год в два раза
«Реальное время» снова узнает, сколько стоит накрыть новогодний стол. Рост цен на «праздничный» набор продуктов по-прежнему меньше величины инфляции, но за год он ускорился в два раза. Дешевле всего оказалась активно развивающаяся в регионе «Лента».
Инфляция новогоднего стола — ниже официальной
Аналитическая служба «Реального времени» в преддверии Нового года в очередной раз подсчитала, сколько придется потратить казанцам на традиционный праздничный стол. Всего на ночное застолье в 2018 году в среднем придется потратить чуть больше 7 тысяч рублей — 7 139 рублей. В зависимости от того, в какой магазин казанец отправится за праздничным горошком и шампанским, эта стоимость будет варьироваться более чем на треть — от 6 042 до 8 364 рублей.
Год назад такой же набор продуктов стоил дешевле, но совсем ненамного — 6952 рубля, так что «застольная инфляция» составила лишь 2,7% — это даже ниже декларированной в декабре цифры примерно в 4%. Казалось бы, это немного, но именно «традиционные продукты» в прошлом году подорожали еще меньше — тогда рост стоимости составил всего 1,3%. А вот за 3 года исследования итоговый рост среднего набора продуктов в казанских магазинах составил 8,2%: в 2015 году праздничный стол можно было собрать всего за 6 595 рублей.
Овощи подешевели, а яйца подскочили на треть
Всего в своеобразный «Индекс оливье» аналитическая служба «Реального времени» включила 38 продуктов в восьми категориях. В списке этом — все, что ищущая праздника душа (или желудок) может пожелать. Это четыре вида алкогольной продукции (тут и шампанское, и вино, и водка), три вида безалкогольных напитков (газированный напиток, нектар и помогающая пережить первый день нового года «минералка»), четыре вида консервов (куда же без горошка?), три вида молочных продуктов (с сыром и маслом), четыре вида мяса и мясных продуктов (колбасы и мясо), три вида морепродуктов (торжественные икра, семга и сельдь), 12 видов овощей и фруктов (что за стол без мандаринов, но нашлось место и ананасам с петрушкой), и еще пять видов продуктов из других категорий (конфеты, яйца, тунец и хлеб). Цены мы измеряли в 13 местных и федеральных сетях, представленных в Казани.
28 из 38 продуктов за прошедший год, к сожалению, подорожали. Больше половины из них, правда, показали рост относительно небольшой — в пределах 10%, а то и меньше. Но вот подорожание восьми продуктов нельзя было не заметить: тут цены подскочили более, чем на 15%. Это, например, консервы — кукуруза и тунец, а также виноград и сыр. Но больше всего заметно подорожание лука (сразу на четверть), ананасов, апельсинов и яиц (эти продукты подорожали сразу на треть). Среди девяти подешевевших продуктов стоимость снизилась более, чем на 15%, лишь у двух. Это — огурцы и помидоры. Огурцы стали дешевле на 15%, а помидоры — на четверть.
Перегонки «Ленты» и «Магнита»
Дешевле всего набор продуктов, столь актуальных к новогоднему столу, можно купить в «Ленте» — за 6 042 рубля. К тому же в этой сети продукты за год подешевели на 8% — небывалая щедрость продавцов в преддверии повышения НДС. Большее снижение — только в «Перекрестке», но набор продуктов тут все равно значительно дороже, чем в активно развивающейся петербургской сети, 6 931 рубль. На те же 8% снизилась стоимость и в местном «Эдельвейсе», втором по дешевизне магазине. Тут стоимость продуктового набора 6 634 рубля.
Больше подорожали продукты только в «Магните» — на 11%, до 6 921 рубля. В «Бахетле» набор товаров можно купить за 7 599 рублей.
В «Бахетле» более чем на треть, чем в среднем по казанским магазинам, дороже мандарины (120 рублей), конфеты «Наслаждение» (496 рублей) и красный виноград (260 рублей).
|Продукт
|Бахетле
|Эдельвейс
|Эссен
|Лента
|Средняя цена, руб.
|Ананас, 1 кг
|-23%
|58%
|16%
|-25%
|120
|Апельсины,1 кг
|1%
|-10%
|35%
|-10%
|89
|Бананы, 1 кг
|20%
|0%
|17%
|-14%
|58
|Батон, 400 г (ранее — 300 гр)
|3%
|-18%
|6%
|-12%
|30
|Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л
|-3%
|44%
|30%
|-12%
|900
|Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка)
|-2%
|-15%
|60%
|-19%
|306
|Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л
|-10%
|8%
|15%
|-10%
|443
|Виноград красный
|37%
|-47%
|16%
|-10%
|189
|Вода минеральная негазированная, 1,5 л
|-9%
|3%
|4%
|-11%
|22
В «Ленте» особо дешевые сыр «Ламбер» (250 рублей за 0,5 кг), напиток «Sprite» (65 рублей за 2 литра) и лимоны (70 рублей за килограмм) — все эти товары дешевле среднего на треть. В «Эдельвейсе» более чем на треть дешевле среднего стоят зеленый лук (20 рублей за 100 грамм), сыр «Ламбер» (220 рублей за 500 грамм — еще дешевле, чем в «Ленте»), красный виноград (100 рублей), нектар (70 рублей), хлеб «Сельский» (17 рублей), яблоки (50 рублей за килограмм) и тунец (65 рублей).
|НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
|«МЕТРО»
|«БАХЕТЛЕ»
|«ПЯТЕРОЧКА»
|«МАГНИТ»
|SPAR (ранее — «НАША МАРКА»)
|Годы
|2015
|2016
|2017
|2018
|2015
|Спиртное
|Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка)
|287,52
|390,01
|340,01
|300,00
|199,90
|Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л
|380,01
|450,00
|450,00
|510,00
|399,00
|Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л
|609,00
|759,00
|829,00
|829,00
|649,90
|Водка «Русский стандарт Original», 0,5 л
|349,00
|499,00
|349,00
|329,00
|489,00
|Безалькогольные напитки
|Вода минеральная негазированная, 1,5 л
|18,39
|18,83
|18,89
|19,29
|22,90
|Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л
|57,99
|62,00
|60,99
|119,00
|99,90
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