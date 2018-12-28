Индекс оливье — 2018: сколько стоит накормить родственников в новогоднюю ночь

Рост стоимости продуктов к праздничному столу ускорился за год в два раза

«Реальное время» снова узнает, сколько стоит накрыть новогодний стол. Рост цен на «праздничный» набор продуктов по-прежнему меньше величины инфляции, но за год он ускорился в два раза. Дешевле всего оказалась активно развивающаяся в регионе «Лента».

Инфляция новогоднего стола — ниже официальной

Аналитическая служба «Реального времени» в преддверии Нового года в очередной раз подсчитала, сколько придется потратить казанцам на традиционный праздничный стол. Всего на ночное застолье в 2018 году в среднем придется потратить чуть больше 7 тысяч рублей — 7 139 рублей. В зависимости от того, в какой магазин казанец отправится за праздничным горошком и шампанским, эта стоимость будет варьироваться более чем на треть — от 6 042 до 8 364 рублей.

Год назад такой же набор продуктов стоил дешевле, но совсем ненамного — 6952 рубля, так что «застольная инфляция» составила лишь 2,7% — это даже ниже декларированной в декабре цифры примерно в 4%. Казалось бы, это немного, но именно «традиционные продукты» в прошлом году подорожали еще меньше — тогда рост стоимости составил всего 1,3%. А вот за 3 года исследования итоговый рост среднего набора продуктов в казанских магазинах составил 8,2%: в 2015 году праздничный стол можно было собрать всего за 6 595 рублей.

Овощи подешевели, а яйца подскочили на треть



Всего в своеобразный «Индекс оливье» аналитическая служба «Реального времени» включила 38 продуктов в восьми категориях. В списке этом — все, что ищущая праздника душа (или желудок) может пожелать. Это четыре вида алкогольной продукции (тут и шампанское, и вино, и водка), три вида безалкогольных напитков (газированный напиток, нектар и помогающая пережить первый день нового года «минералка»), четыре вида консервов (куда же без горошка?), три вида молочных продуктов (с сыром и маслом), четыре вида мяса и мясных продуктов (колбасы и мясо), три вида морепродуктов (торжественные икра, семга и сельдь), 12 видов овощей и фруктов (что за стол без мандаринов, но нашлось место и ананасам с петрушкой), и еще пять видов продуктов из других категорий (конфеты, яйца, тунец и хлеб). Цены мы измеряли в 13 местных и федеральных сетях, представленных в Казани.

28 из 38 продуктов за прошедший год, к сожалению, подорожали. Больше половины из них, правда, показали рост относительно небольшой — в пределах 10%, а то и меньше. Но вот подорожание восьми продуктов нельзя было не заметить: тут цены подскочили более, чем на 15%. Это, например, консервы — кукуруза и тунец, а также виноград и сыр. Но больше всего заметно подорожание лука (сразу на четверть), ананасов, апельсинов и яиц (эти продукты подорожали сразу на треть). Среди девяти подешевевших продуктов стоимость снизилась более, чем на 15%, лишь у двух. Это — огурцы и помидоры. Огурцы стали дешевле на 15%, а помидоры — на четверть.

Перегонки «Ленты» и «Магнита»



Дешевле всего набор продуктов, столь актуальных к новогоднему столу, можно купить в «Ленте» — за 6 042 рубля. К тому же в этой сети продукты за год подешевели на 8% — небывалая щедрость продавцов в преддверии повышения НДС. Большее снижение — только в «Перекрестке», но набор продуктов тут все равно значительно дороже, чем в активно развивающейся петербургской сети, 6 931 рубль. На те же 8% снизилась стоимость и в местном «Эдельвейсе», втором по дешевизне магазине. Тут стоимость продуктового набора 6 634 рубля.

Больше подорожали продукты только в «Магните» — на 11%, до 6 921 рубля. В «Бахетле» набор товаров можно купить за 7 599 рублей.

В «Бахетле» более чем на треть, чем в среднем по казанским магазинам, дороже мандарины (120 рублей), конфеты «Наслаждение» (496 рублей) и красный виноград (260 рублей).

Стоимость набора продуктов к новогоднему столу, 2018 год

Продукт Бахетле Эдельвейс Эссен Лента Средняя цена, руб. Ананас, 1 кг -23% 58% 16% -25% 120 Апельсины,1 кг 1% -10% 35% -10% 89 Бананы, 1 кг 20% 0% 17% -14% 58 Батон, 400 г (ранее — 300 гр) 3% -18% 6% -12% 30 Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л -3% 44% 30% -12% 900 Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) -2% -15% 60% -19% 306 Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л -10% 8% 15% -10% 443 Виноград красный 37% -47% 16% -10% 189 Вода минеральная негазированная, 1,5 л -9% 3% 4% -11% 22

В «Ленте» особо дешевые сыр «Ламбер» (250 рублей за 0,5 кг), напиток «Sprite» (65 рублей за 2 литра) и лимоны (70 рублей за килограмм) — все эти товары дешевле среднего на треть. В «Эдельвейсе» более чем на треть дешевле среднего стоят зеленый лук (20 рублей за 100 грамм), сыр «Ламбер» (220 рублей за 500 грамм — еще дешевле, чем в «Ленте»), красный виноград (100 рублей), нектар (70 рублей), хлеб «Сельский» (17 рублей), яблоки (50 рублей за килограмм) и тунец (65 рублей).

Динамика изменения стоимости продуктов к новогоднему столу

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» SPAR (ранее — «НАША МАРКА») Годы 2015 2016 2017 2018 2015 Спиртное Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 287,52 390,01 340,01 300,00 199,90 Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л 380,01 450,00 450,00 510,00 399,00 Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л 609,00 759,00 829,00 829,00 649,90 Водка «Русский стандарт Original», 0,5 л 349,00 499,00 349,00 329,00 489,00 Безалькогольные напитки Вода минеральная негазированная, 1,5 л 18,39 18,83 18,89 19,29 22,90 Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 57,99 62,00 60,99 119,00 99,90