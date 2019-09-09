В Татарстане 14 сентября начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки

В субботу, 14 сентября, в Казани начнут свою работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут организованы еженедельно по субботам на 15 площадках во всех районах города:

в Авиастроительном районе — на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, на ул.Дементьева возле дома №7 и на площадке по ул.Ленинградская возле дома №27;



в Вахитовском районе - на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

в Кировском районе — перед торговым центром «Ягодная слобода» по ул.Краснококшайская возле дома 152/2, по ул.Ильича возле дома №1, на ул.Батыршина возле дома №20;

в Московском районе — на ул.Шамиля Усманова возле дома №1 за Московским рынком;

в Ново-Савиновском - на территории ТК «Бахетле» по адресу пр.Х.Ямашева, 71а, по ул.Академика Лаврентьева возле дома №10;

в Приволжском районе — на площадке возле ТЦ «Олимп» по адресу ул.Рихарда Зорге, 66, кор.1, а также по ул.Юлиуса Фучика возле дома №72;

в Советском районе – в агропромышленном парке «Казань» по ул.Аграрная, 2, в поселке Дербышки возле рынка по ул.Липатова, 7 и по ул.Закиева возле дома №12.

Также по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново, сообщает пресс-служба мэрии.

В работе каждой ярмарки примут участие 24 муниципальных района Татарстана, а также 32 организации агропромышленного комплекса республики.