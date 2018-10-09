Продуктовая корзина: что подорожает в ближайший месяц

Анализ цен на продукты в казанских магазинах

Фото: Антон Журавлев

«Реальное время» анализирует ситуацию с ценами на продукты в казанских магазинах. Стоимость продуктовой корзины достигла своей очередной точки минимума: еда сейчас стоит дешевле, чем когда-либо в году, а уже через месяц она заметно подорожает. Что именно сейчас дешевле всего, а на что цены скоро повысятся — в аналитике «Реального времени».

Время дешевых продуктов

Конец лета — начало осени традиционно является самым «дешевым» периодом с точки зрения стоимости продуктовой корзины. Как можно увидеть из графика, цена продуктов из года в год достигает своего пика к началу июля, а после этого резко снижается к октябрю и ноябрю. По большому счету на протяжении всего года можно заметить всего два пика — максимальный и минимальный, все остальное время стоимость или медленно снижается, или временно растет. Не стал исключением и 2018 год. Средняя стоимость продуктовой корзины на 1 октября 2018 года в казанских продуктовых сетях составила 5 178 рублей. Это всего на 0,07% больше, чем на 1 октября 2017 года, и на 0,23% меньше, чем на 1 октября 2016 года. Учитывая тенденции прошлого и позапрошлого годов, следующий всплеск цен ожидается к началу — середине ноября: тогда стоимость продуктовой корзины увеличится примерно на 5%.

«Бахетле» стал еще дороже, а «Магнит» возвращает утраченные позиции по дешевизне

За 2 месяца, прошедших с момента последнего исследования продуктовой корзины, ее стоимость с 5 464 рублей снизилась на 5,2%. Как можно понять из графика, снижение шло все 2 месяца, но особенно заметным оно было с начала сентября. Не коснулось это лишь одной сети — «Бахетле»: придерживаясь общей тенденции, она снижала цены летом, но как только наступила осень, стоимость продуктов здесь пошла вверх. За последний месяц продуктовый набор подорожал в сети уже на 5,8%. Впрочем, за весь двухмесячный анализируемый период снижение на 3,6%, с 5845 до 5637 рублей все же произошло и здесь. Например, 31 августа продуктовый набор в «Бахетле» стоил дешевле, чем в «Пятерочке». Сейчас «Бахетле» является безоговорочным лидером по стоимости продуктов, в то время как три другие сети, участвующие в исследовании, сильно «жмутся» друг к другу. Набор продуктов в «Бахетле» сейчас на 10% дороже, чем во второй по дороговизне сети «Пятерочке» и на 15% дороже, чем в самой дешевой — «Магните».

В «Пятерочке», где стоимость продуктов неожиданно стала почти такой же, как в самых дешевых магазинах, снижение за 2 месяца составило 6,9%. Набор продуктов тут подешевел с 5 489 до 5 109 рублей. Цены тут идут «нога в ногу» с ценами в «Эдельвейсе», который в свою очередь несколько растерял позиции. В последней сети стоимость снизилась всего на 3,6% (как и в «Бахетле»), с 5 268 до 5 080 рублей. Это наименьшее снижение в номинальном выражении — всего 188 рублей. К примеру, в «Бахетле» оно составило 207 рублей, а в «Пятерочке» — и вовсе 380 рублей.

Закрепил свои позиции самого дешевого магазина «Магнит». В нем и самое значительное снижение (в процентном отношении) — на 7%, с 5 254 до 4 885 рублей, и самая низкая цена. Тем не менее из графика видно, что тренд на снижение у «Магнита» несколько «рваный», его не сравнить, к примеру, с плавным и постоянным снижением цены в «Пятерочке».

Ешь помидоры, яблоки жуй

Теперь перейдем непосредственно к продуктам. Из общего количества позиций, которые мы анализируем в соответствии с методикой Росстата (а таковых 43), подорожали лишь 19, в то время как подешевели 22 (еще два продукта не изменились в цене). Распределение, казалось бы, без сильного перевеса в сторону снижения стоимости, но тут нужно обратить внимание на то, как сильно подешевели эти продукты.

Начнем, впрочем, с подорожавших. Из 19 продуктов ощутимо — более чем на 5% — подорожали 11 продуктов. Причем список этот достаточно разношерстный, эти продукты трудно объединить в какую-то общую категорию. Больше всего подорожали апельсины — сразу более чем на четверть. Другой вид цитрусовых — лимоны — также показал рост на 6,3%. Из фруктов также подорожали груши — на 5,4%. Ощутимый рост также на некоторые виды молочных продуктов и само молоко. Творог повысился в цене почти на четверть. Молоко и сыр подорожали примерно на 8%. Кроме того, подорожали яйца (на 10%) и один из видов мяса — свинина (на 9%). Наконец, значительный рост показали рис (почти 15%), маргарин (14%) и горох (10%).

Из 22 подешевевших продуктов заметно (больше чем на 5%) снизились в цене 15. Почти все они – фрукты и овощи в основном местного производства. Неудивительно, сказывается время сбора урожая. Свекла и картофель, к примеру, подешевели более чем в два раза. Яблоки, лук и морковь снизились в цене примерно на 40%. На четверть подешевел болгарский перец, на 12% — квашеная капуста, а свежая капуста — на 6%. Помидоры снизились в цене на 11% (что интересно, при этом огурцы подорожали на 4,6%). Помимо этой категории, снизились цены на шоколад и печенье (14 и 12%), растительное масло и муку, а также сельдь (примерно на 7%).

Как собрать самую дешевую и самую дорогую корзины

Минимальная стоимость, по которой можно купить набор из 43 продуктов, составляет 4 491 рубль. Для этого придется сходить во все четыре магазина, самые большие пакеты при этом будут из «Пятерочки» и «Магнита». В «Пятерочке» можно смело покупать рыбу и свинину, сладости, местные фрукты и некоторые виды бакалеи. «Магнит» подойдет для покупки овощей и бакалеи, а также фруктов, которые выращивают не в России. В «Бахетле» недорого можно купить несколько видов овощей, рис и сахар. В «Эдельвейс» стоит идти за недорогим хлебом, говядиной и молоком.

Если же по какой-то неведомой причине есть желание собрать самую дорогую корзину из самых дешевых товаров, то обойдется она в 5 944 рубля. Меньше всего в этом случае придется походить по «Магниту» — самые дорогие тут некоторые виды молочной продукции, маргарин, лавровый лист и сельдь. В «Пятерочке» также много времени провести не придется: тут дороже всего несколько видов овощей, пшеничный хлеб и рис, сыр и растительное масло. По «Эдельвейсу» придется погулять подольше. Тут довольно дорогая бакалея, много видов овощей и фруктов, а также шоколад, рыба и чай. В «Бахетле» же дорого стоят все три вида мяса, молоко и молочные продукты, яйца, фрукты и овощи, а также бакалея.

Перец, огурцы и помидоры подорожают в два-три раза

На основании динамики цен, которую аналитическая служба «Реального времени» собирает уже больше трех лет, мы решили рассчитать, роста стоимости каких продуктов стоит ожидать в ближайший месяц. Для этого мы проанализировали, как менялись цены на продукты в три предыдущих года в период с октября по ноябрь, узнали среднее изменение и на основании этого предположили, какие цены можно будет увидеть в казанских магазинах через месяц. Естественно, эта информация актуальна в случае, если не произойдет каких-то значимых событий на продовольственном рынке. То есть мы говорим о сезонности в чистом виде, без учета потенциальных внешних факторов.

По нашим расчетам, подорожание в ближайший месяц ждет 21 продукт. Еще 19 продуктов подешевеют. В большинстве случаев, правда, подорожание будет едва заметным. Однако большое количество фруктов и овощей начнут дорожать, причем довольно стремительно. Особенно заметно будет подорожание болгарского перца. Как показывает опыт наблюдений, в ближайшие 3 недели его ожидает скачок примерно в три раза. Соответственно, его стоимость, вместо нынешних 50 рублей за килограмм, подскочит примерно до 150 рублей. Немногим меньше подорожают огурцы. Они и так уже начали это делать, но в течение месяца скачок будет двукратным — вместо нынешних 52 рублей мы, вероятнее всего, увидим цифру около 100 рублей за килограмм. Нечто похожее произойдет и с помидорами — сейчас они стоят в среднем около 59 рублей за килограмм, но уже к 1 ноября стоимость повысится до тех же ста рублей.

Других настолько заметных скачков, скорее всего, не будет, но изменения в пределах 13—14% коснутся также яиц и укропа. Помимо этого, в ближайшее время начнут дорожать бакалейные товары — рис и макароны, а также фрукты — яблоки и апельсины. Понемногу начнет дорожать и картофель, но пока это едва ли кто-то заметит.

Некоторые продукты, впрочем, подешевеют. Будет это не так заметно, но все же сможет согреть душу в ненастные осенние дни. К примеру, скорее всего, подешевеют лимоны и груши, как они делали 3 года подряд. В случае с лимонами стоимость снизится примерно до 115 рублей, то есть на 19%. Также подешевеют, вероятнее всего, груши — примерно на 13% — и растительное масло — примерно на 8%. Продолжат, кроме того, снижение и несколько видов российских овощей, но уже не так заметно, как в сентябре. Это — свекла, капуста и лук. Особенного снижения стоимости ждать уже не стоит (оно будет в пределах 5—6%), но и запасаться этими овощами сейчас смысла нет.

