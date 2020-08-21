Поставками питания в школы Нижнекамска займется фирма владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Абк-Пэймент» получило право на заключение контракта на организацию горячего питания для учащихся школ Нижнекамска и Нижнекамского района. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость контракта составляет 181 млн рублей.

Питание будет поставляться для более чем 50 школ до 31 декабря 2020 года. В техническом задании уточняется: организация горячего питания должна производиться непосредственно в столовой учебного заведения, а при приготовлении блюд необходимо использовать труд квалифицированных работников.

В меню в том числе будут входить лазанья с куриными грудками с соусом бешамель, хинкали из говядины, салат «Цезарь» с куриным филе, фрикасе из куриных грудок с мексиканской смесью и т. д.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром «Абк-Пэймента» является владелица сети «Бахетле» и депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова.

