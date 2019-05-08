Потребкорзина: яйца стали доступнее, а овощи ждут сезона
Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам апреля
Рост цен на продукты в казанских магазинах в апреле оказался минимальным с начала года. Точнее, он стал отрицательным — стоимость потребительской корзины даже немного снизилась, при этом вверх ее тянут цены на овощи — предложение на рынке все еще не может покрыть спрос, а вот яйца наконец-то вернулись к ценам 2018 года.
Апрельское затишье
Как показало исследование «Реального времени», апрель стал одним из самых стабильных месяцев в плане стоимости потребительской корзины с начала 2019 года. По сравнению с мартом цена на продукты в казанских магазинах стабилизировалась. Если за предыдущий месяц в среднем продовольственная корзина подорожала на 3% (от 0,1% в «Бахетле» до 6,1% в «Пятерочке»), а в феврале и январе — на 2,6% ежемесячно, то в апреле месячный набор продуктов в среднем даже подешевел на 0,1%. Минимальный набор продовольствия на месяц по методике Росстата, по данным на конец апреля, в казанских сетях можно было купить за 5 940 рублей.
Дороже всего, по данным аналитической службы, «продовольственный паек» стоил в «Пятерочке» — 6 304 рубля. Прирост стоимости за апрель здесь составил 0,2%, в итоге сеть второй месяц оказывается самой дорогой из анализируемых. Чуть дешевле «корзина» в «Бахетле» — 6 203 рубля (самый большой месячный прирост — на 0,5%). В «Эдельвейсе» и «Магните» продуктовые корзины обходились дешевле — 5 626 и 5 624 рубля, снизившись в цене на 0,8% и 0,6% соответственно.
Яйца становятся доступнее, а помидоры дорожают
На практике, конечно, приходится говорить не о снижении стоимости всех продуктов из «корзины», а об изменениях цен на отдельные из них из-за сезонности.
В апреле большая часть продуктов — 25 наименований — снизились в цене. Увеличилась стоимость только 18 видов продовольствия. Впрочем, при этом сильно подорожавших товаров оказалось больше, чем подешевевших: более чем на 15% выросла цена сразу пяти продуктов, а подешевели на ту же величину лишь три. Рекорды роста ставят некоторые виды фруктов и овощей.
Лимоны, например, за месяц подскочили в цене сразу на треть. На 10% подорожал и еще один важный вид цитрусовых — апельсины. На четверть выросла цена на груши, а также на шоколад. Сильно подорожали и овощи: на 18% — капуста, на 16% — помидоры, на 15% — репчатый лук. На 11,5% выросла стоимость пшеничного хлеба и яблок, а на 10,3% — чая. Также менее доступны стали свекла, растительное масло, болгарский перец и свинина.
Что касается подешевевших товаров, то более чем на 10% уменьшились цены на шесть видов продуктов. Рекорд снижения стоимости — у огурцов. Они стали доступнее сразу на 30%. Второе по величине уменьшение цены — на квашеную капусту, она подешевела на 19%. Также ощутимо снизилась стоимость яиц — сразу на 16%. Напомним, они резко подскочили в цене еще в конце 2018 года, производители тогда связывали это с ростом цен на зерно. Среди продуктов, подешевевших примерно на 11%, — макароны, бананы и сметана. Примерно на столько же снизилась стоимость моркови, двух видов специй и мяса курицы. Помимо этого, заметно небольшое уменьшение цены сахара, сливочного масла, сыра, говядины и картофеля (на 3—5%).
«Магнит» — главный по овощам
В большинстве случаев магазины стараются конкурировать друг с другом по доступности, но выделить целые категории, которые было бы выгодно покупать в отдельной сети, не получается. В «Магните», например, можно было купить самые доступные капусту и огурцы, морковь и лук, болгарский перец, лимоны, бананы и груши. При этом за помидорами и огурцами, равно как и свеклой с яблоками, можно было отправиться в «Бахетле». В «Эдельвейсе» можно было купить укроп и квашеную капусту, а также помидоры и картофель. Любопытно при этом, что в «Пятерочке», ставшей самой дорогой сетью, ничего из фруктов или овощей не оказалось самым дешевым.
Из бакалейных товаров, самые дешевые горох и пшеничный хлеб, ржаной хлеб (как и фасоль) — в «Магните», в «Пятерочке» можно было купить макароны, рис и гречку, а в «Бахетле» — горох и муку.
Шоколад и сахар оказались дешевле в «Магните», а печенье — в «Эдельвейсе». Туда же лучше было отправиться за говядиной, но не за другими видами мяса: свинина выгоднее в «Бахетле», курятина — в «Магните». Там же можно было заодно купить и минтай, а в «Эдельвейс» вернуться за сельдью. И здесь из молочной продукции можно было купить недорогой творог, в «Магните» — молоко и сыр, в «Бахетле» — сливочное масло. В «Пятерочке» лучше купить сметану и, чтобы не возвращаться лишний раз, яйца, лавровый лист и черный перец. В «Бахетле», помимо прочего, недорогие маргарин и растительное масло, а также соль и чай.
Цены в торговых сетях, руб.
|Продукт
|Бахетле
|Эдельвейс
|Пятерочка
|Магнит
|Хлебные продукты
|Фасоль
|214,8
|217
|215,0
|205
|Горох
|62
|62
|87
|91
|Мука
|40
|44,8
|45,00
|44,95
|Рис
|150
|159
|125
|150
|Гречневая крупа
|125
|136
|100
|125
|Пшеничный хлеб
|87
|75
|90
|87
|Ржаной хлеб
|44
|43,1
|50
|42,9
|Макароны
|138
|116
|78
|80
|Картофель
|25
|17
|30
|27
|Овощи
|Капуста
|77
|66
|65
|64
|Квашеная капуста
|139
|95
|120
|120
|Огурцы
|80
|100
|104
|80
|Помидоры
|170
|170
|333,3
|333,2
|Свекла
|30
|40
|34
|34
|Морковь
|40
|40
|60
|39
|Репчатый лук
|50
|44
|58
|36
|Укроп
|473
|240
|1200
|450
|Болгарский перец
|279,90
|279,90
|267
|240
|Фрукты
|Яблоки
|60
|90
|70
|72
|Апельсины
|100
|60
|60
|48
|Лимоны
|140
|150
|126
|122
|Бананы
|90
|75
|60,0
|59,5
|Груши
|190
|162
|150
|145
|Сахар и кондитерские изделия
|Сахар
|39,9
|42
|39,7
|39,6
|Шоколад
|666
|817
|889
|499
|Печенье
|259
|204,9
|205,3
|214
|Мясо
|Говядина
|489
|390
|451
|392
|Свинина
|289
|310
|350
|360
|Курица
|105
|130
|107
|104
|Рыба
|Минтай
|210
|179
|162,39
|162,38
|Сельдь
|366
|263
|305
|289
|Молоко и молочные продукты
|Молоко
|51
|36
|41
|33
|Сметана
|155
|172
|144
|146
|Сливочное масло
|388
|442
|500
|477
|Творог
|204
|185
|268
|192
|Сыр
|399,9
|399
|400,0
|339
|Яйца
|5,2
|5,0
|4,6
|5,3
|Масло растительное, маргарин
|Маргарин
|100
|115
|115
|120
|Растительное масло
|75
|110
|120
|99
|Прочие продукты
|Соль
|9
|10
|13
|14
|Чай
|829
|976
|889
|887
|Лавровый лист
|10000
|9900
|5998
|9380
|Черный перец
|2745
|2995
|1500
|2995
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