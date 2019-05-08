Потребкорзина: яйца стали доступнее, а овощи ждут сезона

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам апреля

Рост цен на продукты в казанских магазинах в апреле оказался минимальным с начала года. Точнее, он стал отрицательным — стоимость потребительской корзины даже немного снизилась, при этом вверх ее тянут цены на овощи — предложение на рынке все еще не может покрыть спрос, а вот яйца наконец-то вернулись к ценам 2018 года.

Апрельское затишье

Как показало исследование «Реального времени», апрель стал одним из самых стабильных месяцев в плане стоимости потребительской корзины с начала 2019 года. По сравнению с мартом цена на продукты в казанских магазинах стабилизировалась. Если за предыдущий месяц в среднем продовольственная корзина подорожала на 3% (от 0,1% в «Бахетле» до 6,1% в «Пятерочке»), а в феврале и январе — на 2,6% ежемесячно, то в апреле месячный набор продуктов в среднем даже подешевел на 0,1%. Минимальный набор продовольствия на месяц по методике Росстата, по данным на конец апреля, в казанских сетях можно было купить за 5 940 рублей.

Дороже всего, по данным аналитической службы, «продовольственный паек» стоил в «Пятерочке» — 6 304 рубля. Прирост стоимости за апрель здесь составил 0,2%, в итоге сеть второй месяц оказывается самой дорогой из анализируемых. Чуть дешевле «корзина» в «Бахетле» — 6 203 рубля (самый большой месячный прирост — на 0,5%). В «Эдельвейсе» и «Магните» продуктовые корзины обходились дешевле — 5 626 и 5 624 рубля, снизившись в цене на 0,8% и 0,6% соответственно.

Яйца становятся доступнее, а помидоры дорожают



На практике, конечно, приходится говорить не о снижении стоимости всех продуктов из «корзины», а об изменениях цен на отдельные из них из-за сезонности.

В апреле большая часть продуктов — 25 наименований — снизились в цене. Увеличилась стоимость только 18 видов продовольствия. Впрочем, при этом сильно подорожавших товаров оказалось больше, чем подешевевших: более чем на 15% выросла цена сразу пяти продуктов, а подешевели на ту же величину лишь три. Рекорды роста ставят некоторые виды фруктов и овощей.

Лимоны, например, за месяц подскочили в цене сразу на треть. На 10% подорожал и еще один важный вид цитрусовых — апельсины. На четверть выросла цена на груши, а также на шоколад. Сильно подорожали и овощи: на 18% — капуста, на 16% — помидоры, на 15% — репчатый лук. На 11,5% выросла стоимость пшеничного хлеба и яблок, а на 10,3% — чая. Также менее доступны стали свекла, растительное масло, болгарский перец и свинина.

Что касается подешевевших товаров, то более чем на 10% уменьшились цены на шесть видов продуктов. Рекорд снижения стоимости — у огурцов. Они стали доступнее сразу на 30%. Второе по величине уменьшение цены — на квашеную капусту, она подешевела на 19%. Также ощутимо снизилась стоимость яиц — сразу на 16%. Напомним, они резко подскочили в цене еще в конце 2018 года, производители тогда связывали это с ростом цен на зерно. Среди продуктов, подешевевших примерно на 11%, — макароны, бананы и сметана. Примерно на столько же снизилась стоимость моркови, двух видов специй и мяса курицы. Помимо этого, заметно небольшое уменьшение цены сахара, сливочного масла, сыра, говядины и картофеля (на 3—5%).



«Магнит» — главный по овощам



В большинстве случаев магазины стараются конкурировать друг с другом по доступности, но выделить целые категории, которые было бы выгодно покупать в отдельной сети, не получается. В «Магните», например, можно было купить самые доступные капусту и огурцы, морковь и лук, болгарский перец, лимоны, бананы и груши. При этом за помидорами и огурцами, равно как и свеклой с яблоками, можно было отправиться в «Бахетле». В «Эдельвейсе» можно было купить укроп и квашеную капусту, а также помидоры и картофель. Любопытно при этом, что в «Пятерочке», ставшей самой дорогой сетью, ничего из фруктов или овощей не оказалось самым дешевым.

Из бакалейных товаров, самые дешевые горох и пшеничный хлеб, ржаной хлеб (как и фасоль) — в «Магните», в «Пятерочке» можно было купить макароны, рис и гречку, а в «Бахетле» — горох и муку.

Шоколад и сахар оказались дешевле в «Магните», а печенье — в «Эдельвейсе». Туда же лучше было отправиться за говядиной, но не за другими видами мяса: свинина выгоднее в «Бахетле», курятина — в «Магните». Там же можно было заодно купить и минтай, а в «Эдельвейс» вернуться за сельдью. И здесь из молочной продукции можно было купить недорогой творог, в «Магните» — молоко и сыр, в «Бахетле» — сливочное масло. В «Пятерочке» лучше купить сметану и, чтобы не возвращаться лишний раз, яйца, лавровый лист и черный перец. В «Бахетле», помимо прочего, недорогие маргарин и растительное масло, а также соль и чай.

Цены в торговых сетях, руб.

Продукт Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Хлебные продукты Фасоль 214,8 217 215,0 205 Горох 62 62 87 91 Мука 40 44,8 45,00 44,95 Рис 150 159 125 150 Гречневая крупа 125 136 100 125 Пшеничный хлеб 87 75 90 87 Ржаной хлеб 44 43,1 50 42,9 Макароны 138 116 78 80 Картофель 25 17 30 27 Овощи Капуста 77 66 65 64 Квашеная капуста 139 95 120 120 Огурцы 80 100 104 80 Помидоры 170 170 333,3 333,2 Свекла 30 40 34 34 Морковь 40 40 60 39 Репчатый лук 50 44 58 36 Укроп 473 240 1200 450 Болгарский перец 279,90 279,90 267 240 Фрукты Яблоки 60 90 70 72 Апельсины 100 60 60 48 Лимоны 140 150 126 122 Бананы 90 75 60,0 59,5 Груши 190 162 150 145 Сахар и кондитерские изделия Сахар 39,9 42 39,7 39,6 Шоколад 666 817 889 499 Печенье 259 204,9 205,3 214 Мясо Говядина 489 390 451 392 Свинина 289 310 350 360 Курица 105 130 107 104 Рыба Минтай 210 179 162,39 162,38 Сельдь 366 263 305 289 Молоко и молочные продукты Молоко 51 36 41 33 Сметана 155 172 144 146 Сливочное масло 388 442 500 477 Творог 204 185 268 192 Сыр 399,9 399 400,0 339 Яйца 5,2 5,0 4,6 5,3 Масло растительное, маргарин Маргарин 100 115 115 120 Растительное масло 75 110 120 99 Прочие продукты Соль 9 10 13 14 Чай 829 976 889 887 Лавровый лист 10000 9900 5998 9380 Черный перец 2745 2995 1500 2995