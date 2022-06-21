«Бахетле» продолжит избавляться от недвижимости в Казани

Фото: Ирина Плотникова (архив)

«Бахетле» продает, но магазины не уходят

В руководстве «Бахетле» прокомментировали «Реальному времени» вопрос с продажей нескольких торговых центров в Казани. В группе компаний добавили, что намерены и дальше избавляться от недвижимости, хотя сами супермаркеты домашней еды не исчезнут.

— Торговые центры «Бахетле» продает, но сами магазины не уходят. Мы смотрим локацию магазинов, смотрим, как мигрирует население. Ни для кого не секрет, что магазины «Бахетле» — не дискаунтеры, у них другая ценовая политика и свой собственный покупатель. Мы смотрим, куда наш покупатель переезжает, по каким дорогам он ездит. И так как основная часть недвижимости у нас в собственности, то определенные объекты выпадают из нашей концепции развития, — сообщила нашему изданию исполнительный директор компании «Бахетле» Гузель Ананьева.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

«Бахетле» на Ленинградской продали. Какие на очереди?

Весной в Казани выставили на продажу несколько торговых центров «Бахетле». Здание по улице Залесной, 66 оценили в 740 миллионов рублей. Площадь двухэтажного магазина на первой линии на трассе составляет 6 634 «квадрата».

Чуть ранее в городе продавался и «Бахетле» в Дербышках. Здание на улице Мира открыли в 2012 году, при продаже его оценили в 230,7 млн рублей. Кроме супермаркета, в нем салон красоты, химчистка, аптека и несколько торговых точек. На территории расположена бесплатная парковка на 100 машино-мест.

Фото: realnoevremya.ru

Два года пытаются продать и торговый центр «Бахетле», расположенный на улице Фатыха Амирхана. За пятиэтажное здание 2004 года постройки площадью 16 818 кв. м просят 1,3 млрд рублей. В феврале 2019-го его планировали продать за 1 миллиард рублей. В этом году в ТЦ произошло задымление кровли — на одном из этажей в помещении кухни на плите во время приготовления пищи пригорело масло.

Закрылись на неопределенный срок еще два супермаркета компании — на Декабристов и Сибирском тракте. А вот магазин в Авиастроительном районе на Ленинградской уже продали, «Бахетле» здесь на правах арендатора.

Инна Серова, Василя Ширшова