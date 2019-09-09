Новую волну казанских «аварийщиков» переселят на периферию, но бесплатно

Фото: Олег Тихонов

В Казани утвердили программу расселения аварийного жилья на 2019—2025 годы. Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии сообщили о старте этой масштабной работы по домам, признанным аварийными с 2012 по 2017 год. Всего, по заверениям чиновников, в ближайшие пять лет жилищные условия улучшат 1446 казанцев, уже до конца этого года расселят 16 аварийных домов. На встрече также обсудили модернизацию школьных столовых за 250 млн рублей и озвучили список городских площадок, где в ближайшее время начнутся сельскохозяйственные ярмарки. Подробности — в материале «Реального времени».

Великое переселение «аварийщиков»

В Казани приступили к расселению домов, признанных аварийными в период с 2012 по январь 2017 года. Как сообщил начальник Управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, до сентября 2025 года жилищные условия улучшат 1446 казанцев, проживающих в 51 доме. На реализацию программы выделено 893,9 млн рублей (639,5 млн — средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 254,3 млн — из республиканского бюджета). Также спикер напомнил, что с 2013-го по 2017 год в Казани были расселены 89 многоквартирных домов (1583 квартиры), признанных аварийными до 2012 года. На эти цели было направлено 1,6 млрд рублей.

— Расселение будет проводиться в шесть этапов. В текущем году в Казани запланировано расселение 16 аварийных домов, имеющих наибольшую степень износа, на общую сумму 129,5 млн рублей. Девять домов — в поселке Мостоотряд, затем в переулке Дружном — два дома, по адресам: ул. Шарифа Камала, 10, ул. Прирельсовая, 3, ул. Качалова, 77а, ул. Нижняя, 5, а также ул. Новая Азинская, 21, — уточнил Марсель Абдулхаков.

Отмечается, что на сегодняшний день уже подготовлены документы для проведения открытого аукциона на приобретение по программе первых 55 благоустроенных квартир. Итоги станут известны 16 сентября.

Как сообщил начальник Управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, до сентября 2025 года жилищные условия улучшат 1446 казанцев, проживающих в 51 доме. Фото kzn.ru

— По такой цене может предоставить жилье только ГЖФ, поэтому, как правило, других участников не бывает. Так что с большой долей вероятности это будет «Салават купере» — там новые благоустроенные квартиры с чистовой отделкой, — прокомментировал проведение конкурса начальник Управления жилищной политики. — Площадь новых благоустроенных квартир будет не меньше площади ранее занимаемого жилья. Квартиры будут предоставляться без дополнительных доплат со стороны жителей. Если люди захотят метраж побольше, то они приобретают эту квартиру, приватизируют, а дальше уже меняют на вторичном рынке с доплатой.

Кроме того, в рамках мероприятий по завершению строительства проблемных долевых объектов в 2019 году планируется расселить пять аварийных домов, расположенных на территории Военного городка-32 в Кировском районе Казани. Далее освобожденные участки будут переданы инвестору, участвующему в завершении строительства проблемных домов. Сообщается, что договор на 57,7 млн рублей на приобретение 30 квартир в домах жилого комплекса «Салават купере» был заключен с ГЖФ.

— Также хочу сообщить, что 45 домов на 442 семьи, признанных аварийными после 2017 года, не могут быть включены в действующую программу. Эти дома внесены в базу Федерального фонда реформирования ЖКХ и будут учитываться при формировании последующей программы расселения. Этот процесс не закончен: дома будут признаваться аварийными и дальше. Эта цифра будет увеличиваться, — резюмировал Марсель Абдулхаков.

Новое школьное меню и доступ родителей в столовые

Следующий доклад, прозвучавший на «деловом понедельнике», был посвящен школьному питанию. Как сообщила глава АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина, к 1 сентября текущего года общий объем вложений в модернизацию школьных столовых Казани составил 250 млн рублей (170 млн выделено из бюджета Казани и 80 млн — из средств департамента).

К 1 сентября текущего года общий объем вложений в модернизацию школьных столовых Казани составил 250 млн рублей. Фото Дарьи Турцевой

— В новом учебном году в Казани открылись 38 новых школьных ресторанов. 36 из них появились этим летом после реконструкции школьных столовых: там провели капремонт, завезли новое оборудование, мебель, посуду, закупили спецодежду для сотрудников и так далее. Реконструкция школьных столовых позволила увеличить количество посадочных мест на 1550, — сообщила Рима Мухамедшина. — Еще два ресторана открыты в новых школах города в микрорайоне ЖК «Весна» и по ул. Гареева. Таким образом, мы получили еще 950 мест. В итоге в Казани в формате школьных ресторанов работают 65 столовых, что составляет более 30% от общего количества школ.

Стоит заметить, что с начала нового учебного года было введено новое школьное меню, сформированное на базе пожеланий детей и их родителей. В нем существенно сократились количество и ассортимент полуфабрикатов, а также было введено горячее питание в двух вариантах с более низкой стоимостью (45 рублей), включающее второе блюдо или первое блюдо с выпечкой.

Как сообщила глава Департамента продовольствия Казани, для того чтобы привлечь внимание родителей школьников к вопросу правильного питания, в десяти крупнейших школах города с 21 сентября по 19 октября пройдут школьные пикники.

— Здоровому питанию дети предпочитают фастфуд, поэтому на первый план выходит формирование культуры питания. На пикниках родители смогут продегустировать новое меню и осмотреть столовую, послушать лекцию врача-диетолога, принять вместе с детьми участие в развлекательных викторинах. Школьные повара и шеф-повара департамента, которые готовили для участников чемпионата WorldSkills, проведут для детей и родителей мастер-класс по приготовлению блюд из овощей. Кроме того, в программе пикника запланированы концертная программа, зона торговли и фотозона, — рассказала Рима Мухамедшина.

С начала нового учебного года было введено новое школьное меню, сформированное на базе пожеланий детей и их родителей. Фото Дарьи Турцевой

Мэр Казани Ильсур Метшин не смог остаться в стороне и прокомментировал выступление чиновницы, высказав просьбу о том, чтобы «продумать форму и формат посещения родителями школьных столовых.

— Мы знаем, что по существующему регламенту родителей в школу не всегда пускают, тем более в столовые — это режимный объект. Но чтобы хотя бы родительские комитеты или по заявкам особо активных родителей — предусмотрите возможность посещения, — высказался градоначальник. — Что касается WorldSkills, хотел бы сказать: во многих европейских городах просто нет школьных столовых. У них каждый с собой приносит еду, а это перекусы. Целое поколение растет у наших соседей на Западе, которое не знает, что такое горячее питание во время школьного обучения. Это не пример для подражания, и наши коллеги с WorldSkills были приятно удивлены тому, что у нас есть такая система.

Казанские сельхозярмарки и старт «Недели добра»

В продолжение темы образования на заседании рассказали о стартовавшей в казанских школах «Неделе добра». Она началась 5 сентября и продлится до 15-го числа текущего месяца.

— В рамках акции запланированы сбор средств для малоимущих граждан, для ветеранов, приютов для животных, оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям, проведение экологических акций, благотворительных концертов и спектаклей, — рассказал начальник Управления образования исполкома города Ильнар Хидиятов. — 11 сентября в Республиканском центре крови пройдет акция «Донорское совершеннолетие», а 14 сентября в Казани состоится масштабная «Ярмарка добра». Благотворительные мероприятия будут организованы в парках и скверах всех районов города.

«В рамках акции запланированы сбор средств для малоимущих граждан, для ветеранов, приютов для животных, оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям, проведение экологических акций, благотворительных концертов и спектаклей», — рассказал Ильнар Хидиятов. Фото kzn.ru

Также на заседании кратко рассказали о других городских ярмарках — сельскохозяйственных. Как сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов, мероприятия стартуют 14 сентября.

— Сельхозпроизводители республики представят продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте будут не только продукты питания, но и продукция для сельхознужд. Торговля будет организована еженедельно, по субботам, на 15 площадках во всех районах города, — сообщил чиновник.

Авиастроительный район: площадка разместится на пересечении ул. Беломорской и Гудованцева; на ул. Дементьева, возле дома №7; на ул. Ленинградской, у дома №27.

Вахитовский район: пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан.

Кировский район: площадка у ТЦ «Ягодная слобода»; ул. Ильича, у дома №1.

Московский район: ул. Шамиля Усманова — за Московским рынком.

Ново-Савиновский район: ТК «Бахетле» по ул. Ямашева; ул. Академика Лаврентьева.

Приволжский район: ТЦ «Олимп».

Советский район: «Агропромпарк»; пос. Дербышки — возле рынка по ул. Липатова; ул. Закиева, у дома №15.

ЖК «Салават купере»: парковка у ТЦ «Радужный.