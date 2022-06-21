«Бахетле» осваивает в Казани «куштенеш-формат»

«Бахетле» не планирует сосредоточиться исключительно на теме «полномасштабных» супермаркетов домашней еды, сообщили «Реальному времени» в руководстве компании. В конце 2021 года бизнес Муслимы Латыповой стал развивать еще одно направление — «сувенирно-туристическое».



— Мы сейчас успешно делаем акцент на туристов, — рассказала нашему изданию исполнительный директор «Бахетле» Гузель Ананьева. — В Казань их приезжает много, и осенью прошлого года мы открыли в кремле точку на 150 «квадратов», она успешно работает. Это, конечно, не универсам с полным ассортиментом, а так называемый куштенеш-формат, там представлены сувениры и национальные угощения. И этот формат пользуется большим спросом.

Ранее «Реальное время» писало о том, что компания «Бахетле» допускает приобретение объектов недвижимости в новых локациях развития бизнеса.