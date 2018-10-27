«Повышать арендные ставки в Иннополисе намерений нет, хотя возможности есть»

Арендные дома в Иннополисе: как высокие технологии соседствуют с бетонными урнами

Фото: Гуландам Фатхуллина

Госжилфонд опроверг информацию об удорожании арендной платы в Иннополисе. По крайней мере в доме на Спортивной, 136, который заселяли накануне, условия аренды остаются прежними. Но возможность роста ставок в домах, которые будут заселяться следующими, не исключают — такая возможность предусмотрена договором аренды. Кроме того, у ГЖФ есть и планы по продаже квартир в арендных домах в Иннополисе, но на рынке они появятся не раньше, чем через 2 года. Более подробно об особенностях жизни в Иннополисе читайте в репортаже «Реального времени».

Кто делает черные трещины в Иннополисе?

Приехать в Иннополис в разгар споров о его эффективности-неэффективности было особенно интересно. Но организовать трансфер в другой город почему-то посчитали ненужным излишеством, предоставив журналистам добираться под дождем самостоятельно. Впрочем, в этом были и свои плюсы — добираться на шаттле было вполне комфортно, а водитель оказался приветливым и объяснил, как найти сдающийся дом. К тому же осталось свободное время, чтобы прогуляться по жилому кварталу Иннополиса.

Первое, что бросилось в глаза — тротуары, которые испещрены странными трещинами буквально повсюду. Некоторые из них небольшие, другие тянутся на несколько метров. Их постарались скрыть, но как-то неуклюже, залив чем-то черным, внешне напоминающим смолу. Но от этого трещины стали выглядеть только зловещими. Рядом с ними собираются мелкие лужи. Может быть Иннополис регулярно сотрясают мини-землетрясения? Как еще объяснить их происхождение? Вряд ли немногочисленные пешеходы могли протоптать такие внушительные щели.

Зато все местные жители оказались очень дружелюбными. Коротая время в ожидании делегации из ГЖФ, корреспондент зашел в местный «Бахетле». Посетителей здесь не так много, как в казанских магазинах сети, зато иннополисовские продавцы гораздо вежливей столичных коллег. Заходят сюда и иностранцы, которые изъясняются наполовину по-русски, наполовину по-английски, впрочем, общение проходит без проблем, и резидент уходит с покупками.

Первое, что бросилось в глаза — тротуары, которые испещрены странными трещинами буквально повсюду



Как инновации внедряли в двери

Но от кратких заметок о жизни в Иннополисе перейдем к главному — торжественному заселению арендного дома на Спортивной, 136, которое прошло в лучших традициях — с приглашением VIP-гостей, ведущим, веселой музыкой и красной ленточкой, которую перерезали большими золотыми ножницами. Затем для будущих жителей, «випов» и журналистов устроили небольшую экскурсию по нескольким квартирам.

Дом, рассчитанный на 48 квартир, строила компания «Ак Барс Строй», используя продукцию «Казанского ДСК». Как подчеркнул уже во время общения с журналистами первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков, проект дома на Спортивной, 136 (строительный номер 17-1) немного отличается от предыдущих: если раньше в Иннополисе были только «однушки» и «двушки», то сейчас появились и «трешки». Как и во всех домах, которые строит ГЖФ, соблюден принцип «заезжай и живи». Но в отличие от соципотечных домов, в иннополисовских квартирах не только выполнен ремонт, но еще и установлены мебель и техника. Отделка квартир выполнена в сдержанных бежево-серых и белых тонах, мебель подобрана в той же гамме. К счастью, экспериментировать с обоями цвета «вырви глаз» не стали.

Постарались добавить и высоких технологий. В Иннополисе их любят внедрять на входную дверь. Если раньше ее можно было открывать карточкой как в гостинице, то теперь это можно делать с помощью отпечатка пальца хозяина квартиры. Кроме того, дом оборудован «беспроводной системой коммерческого учета энергоресурсов», проще говоря, все показания счетчиков передаются в управляющую компанию автоматически.

Но почему-то, внедряя новые технологии, в ГЖФ упорно не хотят отказываться от некоторых «совковых» привычек. К примеру, жителям того же дома на Спортивной, 136 предлагают бросать мусор в бетонную урну и сидеть на холодных бетонных скамейках. От таких в Казани уже давно отказались, в том же «Салават купере» стоят деревянные урны и скамейки. И это уже не говоря о цветных «ксиловских» детских площадках, за которые не раз критиковали Иннополис столичные блогеры и журналисты.

Жителям дома на Спортивной, 136 предлагают бросать мусор в бетонную урну и сидеть на холодных бетонных скамейках



«По поводу повышения арендных ставок никаких намерений у нас нет, хотя возможности есть»

Что касается арендной платы в сданном доме, она остается такой же, как и во всех остальных домах Иннополиса: 7 тысяч рублей за «однушку», 10 тысяч — за «двушку». Как мы уже говорили, трехкомнатных квартир раньше не было, за их аренду придется платить 13 тысяч рублей. Плюс коммунальные платежи. Их величину называть не стали, сославшись на то, что они зависят от уровня потребления.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться, стоит ли ждать повышения арендной платы в домах, которые будут сдаваться в конце этого, начале следующего года. Напомним, что ранее ходили слухи, что одной из причин отставки экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина стала его инициатива поднять арендную ставку в Иннополисе вдвое, причем без всяких предупреждений. Справедливости ради стоит отметить, что аренда в «наукограде» не самая дорогая, да и ее стоимость не пересматривалась уже несколько лет. Впрочем, представители ГЖФ уверили нас, что аренда не подорожает, по крайней мере пока. Хотя возможности у ведомства для этого есть.

— По поводу повышения никаких намерений у нас нет. Что касается новых домов, время покажет. Условиями договора, один раз индексировать [можно]. Но пока такой инициативы нет, — сказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гильманов.

Первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков добавил, резкого скачка арендной платы не будет.

— В любом случае это будет уровень инфляции, какие-то небольшие могут быть изменения, — сказал Вандюков.

Заселение прошло в лучших традициях — с приглашением VIP-гостей, ведущим, веселой музыкой и красной ленточкой



«Может быть даже некоторым стоп-фактором является, что люди приезжают, а им жить негде»

Чиновник уверяет, что спрос на аренду жилья в Иннополисе огромный и что резиденты выстраиваются в очередь за квартирами.

— У тех резидентов, которые есть, очередь на дома. Может быть даже некоторым стоп-фактором является, что люди приезжают, а им жить негде. Все дома, которые уже есть, заселены полностью. У нас есть полное понимание, кто будет жильцами домов, которые готовятся к сдаче. У нас очень высокая потребность в помещениях. У нас появляются новые резиденты. Таких сегодня 77 и 9 компаний-партнеров. Есть сотрудники, которые ожидают переезда в этот город, — говорит Дмитрий Вандюков.

Чтобы удовлетворить потребность резидентов в жилье, до конца года планируется сдать два соседних дома под строительными номерами 17-2 и 17-3. Кроме того, в Иннополисе строится лицей, который рассчитывают сдать к следующему учебному году.

Сами жители Иннополиса, с которыми удалось пообщаться, довольны жизнью в городе. На вопрос о том, как они коротают свободное время, они рассказали, что ходят на танцы, йогу, изучают иностранные языки, ходят в местные кафе и кофейни.

В будущем Госжилфонд планирует выставлять квартиры в Иннополисе на продажу



«Арендное жилье мы планируем реализовать в собственность»

Еще один интересный момент — в будущем Госжилфонд планирует выставлять квартиры в Иннополисе на продажу.

— Арендное жилье мы планируем по истечении 5-летнего срока на конкурсной основе реализовать желающим приобрести в собственность, — пояснил Булат Гильманов.

Предположительно, реализовываться квартиры в Иннополисе будут по условиям вторичного рынка. Квартиры в домах первой очереди, которые сдались и заселились еще в 2015 году, могут появиться в продаже в 2020—2021 гг.

Отметим, что при желании купить коммерческое жилье в Иннолисе можно уже сейчас. При въезде в город можно увидеть таунхаусы, которые строит компания «Зион» Азата Тухватуллина. Цены представлены на сайте застройщика. Так, самая маленькая «однушка» в 41,64 кв. м стоит примерно 2,3 млн рублей. Дешевле чем в Казани, но ненамного. Оказывается, в одном из таунхаусов «Зиона» живет и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. По словам Дмитрия Вандюкова, с другими застройщиками также ведутся переговоры о комплексном строительстве в Иннополисе. Но конкретных договоренностей, по всей видимости, нет — замминистра информатизации и связи названия компаний оглашать не стал.

Попытки продавать квартиры в арендных домах в Иннополисе уже были. Московская компания «Территория Иннополис», которая первоначально была оператором арендного жилья в «наукограде», выставляла на продажу 10 квартир в многоэтажных домах по цене 59 тысяч рублей за «квадрат». Причины продажи назывались и возвышенные — «формирование коренного населения» и более прозаичные — нехватка денег у «Территории». Компания выкупила у ГЖФ арендные дома за 2,8 млрд рублей, но арендаторы заселяли их не так быстро, как этого ждала сама «Территория». В результате ГЖФ и московская компания развелись окончательно, а арендные дома вновь стал курировать фонд.

1 / 42 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина