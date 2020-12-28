Индекс оливье — 2020: продукты к новогоднему столу подорожали как минимум на 10%
Рекордно за последние 6 лет — почти на 10% — подорожал праздничный продуктовый набор к Новому году в казанских супермаркетах. Аналитическая служба «Реального времени» по традиции изучила стоимость продуктов и напитков в 11 столичных сетевых магазинах и выяснила, где выгоднее закупаться овощами и фруктами, где — деликатесами, а где — спиртным. Хотите сэкономить — готовьтесь побегать.
Где самая дорогая продуктовая корзина?
В уходящем году в столице Татарстана не только взлетели цены, но и убавилось сетей — нас покинул «Эссен». В оставшихся сетях цены на традиционный набор из 38 продуктов (в выборку «Реального времени» попали те же марки, что и в прошлые годы) в среднем выросли на 9,8%. Рекордсменами стали «Карусель» и «Бахетле», где набор подорожал, соответственно, на 22,2 и 20,8%. А стабильность продемонстрировали «Перекресток» и «Эдельвейс», где прибавка составила 0,7% и 1,1%.
Самой дорогой «продуктовая корзина» оказалась в «Бахетле» (8 977 рублей), самой дешевой — в «Эдельвейсе» (7 135 рублей). Однако и тут остается возможность сэкономить. Например, 70 рублей удастся сберечь, если крепкое спиртное взять в «Метро», а 175 — если за фаршем на котлеты зайти в SPAR. (Подробные данные — в таблице ниже).
Доступный алкоголь и дорогие закуски
Доля спиртного в общих затратах составит около 27% — от 1,9 до 2,46 тыс. рублей в разных сетях. Это немного меньше, чем в прошлом году. А вот классические новогодние закуски — красная икра, семга — ощутимо подорожали. Так же, как и огурцы с зеленью.
Например, в «Метро» 140-граммовая баночка икры стала стоить на 71% больше, чем в 2019-м — 589 руб., а в «Бахетле» — на 86% — 982 руб. Цены на огурцы выросли повсеместно, но рекорд поставил «Верный» — 202% по отношению к прошлому году.
А из фруктов больше всего подскочили цены на виноград и больше всего — в «Метро», на 87,8% (430 против прошлогодних 229 руб. за килограмм).
Куда идти в погоне за экономией
Но есть и хорошие новости. Снижение цен, но не везде, наблюдается на апельсины («Зельгрос» — 27%), мандарины («Верный» — 36,3%), сыр («Перекресток» — 37,4%, «Лента» — 28,5%), нектар «Добрый» («Метро» — 39,45%, SPAR — 38,3%, «Ашан» — 32,1%, ), напиток Sprite («Перекресток» — 31,7%, ), маслины («Эдельвейс» — 41,6%), лук зеленый («Магнит» — 24,1%), конфеты определенной марки («Пятерочка» — 44%), ананасы («Бахетле» — 20,6%), масло сливочное («Метро» — 40,4%).
Овощами и фруктами, судя по данным аналитиков «Реального времени», разумнее всего затариться в «Ленте» — классический набор для салата и фруктовой вазы обойдется в 1 197 рублей. А дороже всего она в «Метро» — 1 672 рубля.
Сладости, хлеб, яйца и дополнение к хлебу (на бутерброды, например) в виде консервированного тунца выгоднее всего взять в «Пятерочке» за 514 рублей. Почувствуйте разницу — в «Перекрестке» за тот же набор придется отдать 850 рублей, в «Бахетле» почти 840, в «Ашане» — 824, а в «Метро» — 816.
Масло, сыр и майонез, без которых также не представить новогодний стол, «набором» выгоднее всего взять в «Перекрестке» за 454 рублей. Дороже всего он обойдется в «Метро» — 713 руб. Любопытно, что в 2015 году этот набор в «Метро» был дешевле, чем где-либо из перечисленных выше сетей — и вдвое дешевле, чем сейчас — он стоил 340 рублей.
Средняя стоимость новогодней корзины в 2015—2020 годах (руб.)
Рекордный год
За 5 лет стоимость самой дешевой новогодней «корзинки» выросла в Казани на 19,6%, а самой дорогой — на 16,6%. С прошлого года стоимость набора выросла, соответственно, на 11,7% и 10,4%. В среднем за 6 лет новогодний набор продуктов подорожал на 18,4%.
А скачок стоимости продуктов для новогоднего стола в 2020 году оказался рекордным — на 8,96% по отношению к прошлому году. Это больше чем вдвое перекрыло рекорд 2016-го, когда средняя стоимость «корзинки» поднялась на 4,3% по отношению к 2015 году. И уж совсем ошеломительным оказался этот удар на фоне падения ее стоимости на 0,56% в 2019 году.
|Показатель
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Самая дорогая корзина, руб.
|7286,57
|7681,59
|7605,60
|8364,29
|8006,03
|8977,15
|Самая дешевая корзина, руб.
|6011,93
|5184,62
|6236,48
|6042,41
|6414,81
|7135,26
|Стоимость корзины в среднем, руб.
|6652,80
|6857,50
|6951,94
|7183,35
|7160,72
|7862,32
|Изменение средней стоимости, %
|3,08%
|1,38%
|3,33%
|-0,31%
|9,80%
|Примечания
|без «Ленты» и «Верного»
|без «Чак-чака»,«Нашей марки», но со SPAR
|без «АТАКа»
|без «ЭССЕНа»
«Наложился ряд факторов — курсовая разница, ряд локдаунов, кризис и санкции»
— В большинстве случаев рост цен на продукты питания можно объяснить изменившейся курсовой разницей, то есть подорожанием доллара и, соответственно, удорожанием не только сырья, но и тех составляющих цен на продуктов питания, которые связаны с закупками оборудования, необходимых ингредиентов, добавок, которые на территории Российской Федерации не производятся, а являются валютными позициями и влияют на конечную цену для потребителя, — считает пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (ВНИИМП) Дмитрий Гордеев. — Что касается плодоовощной продукции, то, несмотря на бурный рост поддержки ее производителей, полностью импортозамещение в этом вопросе не достигнуто. Их производства не хватает, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Их подорожание обусловлено экспортом.
Разницу в стоимости и различия в динамике цен на продукты в разных торговых сетях эксперт объяснил условиями ранее подписанных с поставщиками контрактов: «В соответствии с условиями контрактов, у кого-то оказалась более выгодная, у кого-то менее выгодная позиция».
— Но не настолько же, чтобы произошел скачок сразу на 10 процентов? В прошлые годы многие проблемы уже были, а такого резкого подорожания не было.
При этом собеседник издания считает, что волевым усилием проблему подорожания продуктов не решить, в советское время жесткое регулирование цен обернулось исчезновением товаров с магазинных прилавков.
Пора сказать слово ФАС
— Думаю, что основная причина роста цен в том, что хлеб сегодня очень востребован, а рубль дешев и поэтому пшеница шла за границу, — говорит заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.
Но Тахир Хадеев не видит причин для значительного роста цен на продукты: «Электричество, ГСМ не подорожали сколь-нибудь значительно. Поэтому мы и наблюдаем эту картину: у каждого из продавцов цены изменились по-разному. Полагаю, ФАС необходимо подходить к этому вопросу предметно и сделать выводы. Судить можно по минимальному необходимому набору продуктов. Люди стали меньше зарабатывать, а некоторые на этом фоне прямо греют руки! Главное сейчас — сохранить покупателя, обеспечить баланс между интересами производителя, продавца и покупателя, и тут нельзя уповать на то, что ситуацию отрегулирует рынок: у нас пока такого рынка нет».
Кроме того, парламентарий полагает, что и рыночные механизмы пока недостаточно используются для влияния на цены:
— У нас есть, например, таможенные ставки на зерно и другие товары. У нас есть рычаги, но они, к сожалению, не работают, и это для депутатов Госсовета повод задуматься. Есть достаточно государственных организаций, которые могут влиять на ситуацию, и в них нет вакантных мест — так пусть работают!
|НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
|«МЕТРО»
|«БАХЕТЛЕ»
|«ПЯТЕРОЧКА»
|«МАГНИТ»
|SPAR (ранее — «НАША МАРКА»)
|«ЭДЕЛЬВЕЙС»
|«ПЕРЕКРЕСТОК»
|«КАРУСЕЛЬ»
|«АШАН»
|«ЛЕНТА»
|«ВЕРНЫЙ»
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020</td>
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Спиртное
|Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка)
|287,52
|390,01
|340,01
|300,00
|299,00
|319,00
|199,90
|299,00
|299,00
|299,00
|269,90
|329,90
|335,00
|362,00
|359,00
|299,99
|379,99
|399,99
|319,00
|305,90
|319,90
|279,00
|329,90
|359,99
|279,00
|362,00
|349,00
|299,90
|299,90
|299,90
|289,90
|369,00
|329,95
|259,90
|259,90
|249,50
|319,00
|399,00
|269,00
|299,00
|373,00
|409,00
|286,70
|359,00
|429,00
|259,00
|359,99
|366,99
|258,06
|331,89
|410,36
|377,81
|359,99
|425,99
|-
|-
|270,00
|248,99
|269,99
|339,99
|-
|349,00
|342,00
|299,90
|249,90
|359,99
|Вино абхазское красное полусладкое, 0,75 л, преимущественно «Апсны»
|380,01
|450,00
|450,00
|510,00
|499,00
|419,00
|399,00
|651,10
|499,00
|399,00
|449,90
|501,40
|454,00
|369,00
|479,00
|539,69
|503,00
|499,99
|400,00
|383,90
|429,90
|419,90
|409,90
|439,99
|567,00
|442,00
|426,90
|426,90
|399,90
|469,90
|479,50
|399,00
|499,70
|478,95
|439,95
|479,50
|453,00
|699,00
|439,00
|429,00
|452,00
|429,90
|410,10
|749,00
|429,00
|473,99
|451,99
|636,00
|444,00
|397,84
|459,37
|444,51
|451,99
|419,00
|-
|-
|499,99
|399,99
|539,99
|619,99
|-
|449,00
|439,00
|399,90
|369,90
|489,99
|Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л
|609,00
|759,00
|829,00
|829,00
|889,00
|829,00
|649,90
|799,00
|799,00
|869,00
|999,00
|999,90
|649,00
|749,00
|839,00
|799,99
|682,00
|1.000,00
|869,00
|708,90
|799,00
|799,00
|799,00
|759,99
|879,99
|1.018,00
|899,90
|879,90
|899,90
|969,90
|899,50
|899,00
|999,95
|1.299,70
|1.099,00
|899,95
|901,00
|1.029,00
|1.090,00
|963,00
|1.049,00
|799,90
|659,00
|699,00
|699,00
|999,00
|990,00
|1.281,00
|695,00
|649,00
|699,90
|699,00
|789,00
|849,00
|-
|-
|739,99
|789,99
|1.129,00
|999,99
|-
|1.019,00
|1.034,00
|899,90
|1.129,99
|1.089,99
|Водка 0,5 л, «Русский стандарт Original», либо аналог в ценовой категории
|349,00
|499,00
|349,00
|329,00
|349,01
|329,00
|489,00
|459,90
|454,90
|600,00
|624,70
|630,00
|500,00
|517,00
|479,00
|642,00
|349,99
|447,99
|480,00
|490,00
|520,00
|329,00
|460,00
|450,00
|495,56
|659,00
|524,90
|699,90
|499,90
|499,90
|339,95
|415,00
|579,70
|499,50
|422,99
|399,95
|490,00
|639,00
|539,00
|559,00
|499,00
|369,90
|509,00
|579,00
|489,00
|414,99
|339,99
|557,00
|527,00
|469,50
|404,60
|407,39
|459,69
|379,00
|-
|-
|479,99
|359,99
|459,69
|477,69
|-
|509,00
|509,00
|553,00
|459,99
|469,99
|Безалькогольные напитки
|Вода питьевая негазированная минеральная, 1,5 л
|18,39
|18,83
|18,89
|19,29
|20,29
|20,99
|22,90
|22,90
|19,90
|19,90
|19,90
|25,50
|20,75
|20,15
|20,90
|22,99
|20,99
|21,99
|18,90
|20,70
|21,40
|20,90
|20,90
|19,99
|19,00
|22,00
|30,50
|34,50
|33,90
|16,00
|19,55
|18,55
|18,05
|23,90
|24,50
|24,55
|19,90
|16,90
|19,90
|18,90
|18,60
|21,90
|17,60
|18,50
|19,59
|21,49
|17,99
|19,99
|17,65
|18,56
|11,99
|18,61
|17,79
|20,99
|-
|19,94
|17,99
|19,49
|20,69
|21,99
|-
|19,90
|15,90
|23,00
|19,99
|14,99
|Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л
|57,99
|62,00
|60,99
|119,00
|125,00
|136,00
|99,90
|99,90
|107,50
|121,90
|99,90
|138,60
|84,95
|95,93
|109,00
|119,99
|124,99
|129,99
|89,90
|64,90
|62,00
|124,90
|129,90
|132,99
|80,34
|93,20
|119,90
|109,00
|119,90
|139,90
|78,56
|106,55
|94,95
|123,55
|139,70
|123,55
|87,00
|79,00
|112,00
|98,90
|122,90
|83,90
|71,10
|56,90
|54,90
|117,00
|114,99
|126,99
|77,66
|93,00
|57,05
|63,90
|79,90
|89,90
|-
|104,99
|104,99
|64,99
|84,89
|83,89
|-
|79,87
|93,00
|120,00
|124,99
|89,99
|Нектар «Добрый», 2 л
|75,99
|94,00
|99,00
|159,01
|165,00
|99,90
|94,90
|119,90
|136,00
|119,90
|187,00
|187,00
|109,00
|153,00
|148,00
|94,99
|169,99
|184,99
|114,00
|105,90
|139,90
|139,90
|179,90
|184,99
|119,00
|162,00
|162,50
|112,50
|166,90
|102,90
|99,95
|128,95
|152,70
|152,70
|184,70
|135,50
|114,00
|149,00
|99,90
|149,00
|179,00
|99,90
|119,70
|144,00
|134,00
|104,90
|161,99
|174,99
|119,75
|136,60
|114,05
|117,36
|161,99
|109,90
|-
|148,04
|79,89
|89,89
|98,89
|143,99
|-
|154,00
|99,90
|144,00
|164,99
|189,99
|Консервы
|Маслины черные без косточки, ж/б, 300 г преимущественно «Iberica mini»
|52,99
|93,00
|54,91
|112,01
|98,99
|73,90
|81,40
|91,90
|89,90
|94,90
|89,90
|129,90
|87,55
|91,75
|94,00
|119,99
|120,00
|119,99
|83,00
|87,00
|99,00
|105,90
|89,90
|84,99
|79,06
|85,90
|69,90
|89,90
|141,00
|99,90
|124,70
|78,95
|69,90
|59,95
|114,70
|66,99
|99,00
|139,00
|89,90
|59,90
|99,90
|74,90
|95,99
|109,00
|77,99
|89,99
|98,99
|100,99
|66,21
|121,18
|58,90
|96,16
|64,90
|95,49
|-
|120,11
|101,39
|69,99
|79,89
|130,89
|-
|92,90
|97,90
|52,90
|55,99
|64,99
|Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г
|62,49
|62,91
|55,50
|57,99
|59,90
|69,90
|74,95
|69,90
|64,90
|59,90
|79,90
|109,90
|86,95
|85,95
|84,90
|95,99
|64,99
|99,99
|85,00
|68,50
|55,00
|89,90
|91,90
|103,99
|91,99
|74,90
|86,90
|69,90
|102,90
|99,90
|56,95
|59,90
|75,95
|67,70
|99,50
|79,99
|87,00
|100,00
|69,90
|59,90
|89,90
|89,90
|74,20
|89,90
|49,90
|44,90
|44,90
|92,99
|52,04
|79,10
|76,60
|54,90
|64,90
|64,90
|-
|78,85
|49,99
|76,59
|77,99
|59,49
|-
|88,90
|59,90
|69,90
|91,99
|104,99
|Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл
|93,99
|121,99
|101,00
|109,00
|116,00
|133,00
|95,30
|114,30
|104,90
|79,90
|87,40
|94,90
|87,55
|59,90
|75,90
|64,99
|73,40
|84,99
|102,00
|99,00
|82,90
|99,00
|59,90
|84,99
|122,00
|93,00
|105,00
|119,90
|121,00
|137,90
|104,58
|74,90
|82,95
|99,35
|79,99
|64,90
|109,00
|109,00
|99,00
|89,90
|129,00
|125,00
|112,00
|124,00
|91,99
|91,99
|89,99
|125,99
|93,09
|83,90
|85,77
|85,35
|98,29
|92,99
|-
|120,74
|64,19
|76,99
|84,99
|111,59
|-
|92,50
|62,90
|64,90
|44,99
|59,99
|Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г
|62,49
|62,91
|56,50
|57,99
|59,90
|69,90
|74,95
|69,90
|64,90
|83,80
|79,90
|119,90
|86,95
|85,95
|84,90
|99,99
|49,99
|74,99
|85,00
|69,90
|55,00
|85,90
|102,90
|103,99
|92,00
|74,90
|86,90
|88,50
|105,90
|99,90
|56,95
|59,90
|75,95
|79,90
|99,50
|79,99
|65,00
|59,50
|69,90
|59,90
|79,90
|87,90
|74,20
|83,99
|49,90
|77,99
|91,99
|92,99
|47,74
|61,23
|67,76
|54,90
|64,90
|64,90
|-
|83,89
|49,99
|89,89
|77,99
|59,49
|-
|90,00
|59,90
|69,90
|94,99
|104,99
|Молочная продукция
|Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г
|71,10
|101,00
|142,00
|132,00
|144,00
|85,80
|69,90
|99,30
|84,90
|89,90
|74,90
|116,20
|67,95
|106,00
|97,90
|98,99
|84,99
|88,19
|70,10
|76,00
|89,40
|99,00
|84,90
|89,90
|73,99
|98,00
|79,50
|98,90
|84,90
|92,90
|68,50
|84,55
|84,55
|89,55
|89,55
|89,55
|74,90
|95,00
|89,90
|95,90
|92,90
|79,90
|70,40
|77,10
|85,85
|80,99
|80,99
|80,99
|71,25
|77,10
|85,85
|95,29
|80,99
|83,49
|-
|92,18
|89,79
|86,19
|108,09
|89,70
|-
|86,00
|99,90
|89,60
|84,99
|89,99
|Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг
|222,00
|384,24
|274,50
|411,50
|497,51
|532,61
|249,95
|508,04
|339,50
|399,95
|284,95
|449,95
|386,96
|410,87
|489,13
|489,11
|565,20
|532,59
|329,89
|412,83
|363,33
|583,00
|274,50
|299,95
|389,13
|456,52
|374,95
|399,95
|414,95
|274,95
|307,45
|363,97
|314,95
|219,75
|349,50
|349,50
|229,50
|358,15
|399,50
|429,50
|479,00
|299,50
|358,70
|388,26
|346,70
|411,50
|449,50
|412,50
|258,50
|380,82
|242,48
|364,04
|274,50
|480,50
|-
|399,54
|356,50
|249,50
|412,50
|294,90
|-
|410,87
|374,50
|489,13
|289,95
|285,00
|Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г
|46,99
|59,99
|59,99
|114,00
|58,99
|94,90
|97,00
|100,00
|112,00
|119,30
|89,90
|99,90
|91,95
|108,00
|113,00
|121,99
|84,99
|81,99
|92,00
|78,90
|109,90
|80,85
|109,90
|129,99
|88,13
|119,55
|120,50
|111,00
|136,50
|157,90
|87,60
|100,77
|91,00
|108,50
|117,90
|117,50
|92,00
|81,00
|119,00
|109,00
|104,90
|74,90
|91,99
|101,30
|114,00
|91,99
|104,99
|112,99
|88,13
|88,40
|56,30
|91,17
|104,74
|111,49
|-
|97,64
|91,49
|75,49
|101,69
|113,89
|-
|79,90
|113,00
|105,88
|151,95
|141,82
|Мясная продукция
|Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг
|280,24
|344,35
|416,00
|441,00
|441,00
|468,00
|388,40
|388,40
|299,50
|549,90
|279,50
|439,00
|349,50
|348,50
|373,50
|449,50
|274,95
|424,98
|314,50
|324,95
|307,55
|249,50
|379,50
|461,73
|353,50
|316,00
|309,00
|319,50
|389,95
|424,95
|345,85
|345,85
|349,70
|274,75
|349,95
|299,88
|249,50
|359,50
|390,00
|419,50
|419,50
|389,50
|306,84
|219,50
|439,50
|419,00
|431,50
|431,50
|255,00
|276,00
|336,43
|381,81
|406,65
|386,50
|-
|325,45
|265,00
|265,00
|394,45
|387,48
|-
|355,00
|349,50
|360,00
|384,95
|409,95
|Колбаса вареная «Докторская», Йола», 0,5 кг
|108,50
|157,00
|188,00
|202,00
|192,01
|158,40
|212,50
|154,90
|169,90
|132,45
|201,35
|169,90
|164,00
|135,00
|183,00
|195,00
|209,00
|219,00
|166,00
|175,00
|179,90
|209,90
|199,00
|184,99
|182,99
|191,00
|188,00
|89,90
|199,90
|204,00
|157,95
|154,95
|179,90
|189,55
|149,95
|149,95
|164,00
|153,50
|187,00
|179,00
|199,00
|209,50
|163,95
|184,00
|139,00
|179,99
|198,99
|195,99
|160,91
|191,90
|171,60
|174,59
|161,60
|168,99
|-
|148,50
|169,99
|129,99
|129,99
|199,99
|-
|188,00
|153,00
|196,00
|209,99
|202,99
|Филе куриное, 1 кг
|199,00
|229,99
|185,00
|279,00
|219,01
|249,00
|246,70
|274,20
|257,70
|299,00
|299,00
|271,50
|254,00
|227,00
|199,90
|266,99
|219,99
|199,99
|220,70
|252,00
|259,90
|249,90
|209,00
|239,99
|236,44
|215,53
|199,90
|245,50
|239,90
|229,90
|239,95
|262,80
|283,30
|209,90
|199,99
|259,90
|236,44
|269,00
|279,00
|259,00
|219,90
|299,00
|236,70
|189,90
|259,90
|214,99
|232,99
|259,99
|232,95
|203,35
|249,34
|253,35
|209,00
|239,00
|-
|272,99
|272,99
|319,99
|299,99
|319,99
|-
|251,00
|249,00
|266,90
|209,99
|269,99
|Фарш по-домашнему охлажденный из говядины и свинины, 1 кг преимущественно «Мираторг»
|337,98
|298,00
|346,00
|380,00
|342,02
|309,00
|219,80
|222,00
|312,00
|360,00
|318,00
|319,80
|258,00
|314,00
|287,25
|287,48
|274,98
|274,98
|359,80
|312,00
|143,00
|367,80
|327,80
|399,98
|307,23
|315,00
|399,75
|374,75
|474,75
|274,75
|307,23
|309,00
|349,40
|399,80
|399,80
|449,75
|325,80
|229,00
|358,00
|337,50
|299,75
|362,25
|307,23
|329,82
|344,40
|374,98
|399,98
|409,98
|337,66
|329,82
|344,40
|348,45
|344,25
|224,88
|-
|346,48
|359,99
|339,78
|324,98
|362,48
|-
|338,00
|319,80
|367,80
|379,98
|399,98
|Морепродукты
|Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г (либо в пересчете на 140 г)
|529,99
|348,01
|369,01
|299,90
|343,96
|589,01
|299,90
|299,90
|449,90
|389,90
|526,00
|982,40
|239,00
|272,63
|368,27
|294,72
|250,51
|545,25
|249,90
|294,72
|349,00
|387,33
|249,05
|602,00
|301,78
|389,00
|399,90
|422,00
|399,90
|799,90
|319,90
|344,00
|339,00
|322,97
|220,98
|268,28
|219,00
|254,00
|659,00
|459,00
|399,00
|599,00
|301,78
|329,00
|549,00
|359,00
|394,99
|599,00
|283,41
|350,89
|610,02
|487,19
|692,90
|823,99
|-
|419,99
|529,99
|299,99
|399,99
|519,99
|-
|349,07
|559,90
|599,00
|499,99
|579,99
|Семга слабосоленая, кусок в вакуумной упаковке, преимущественно «Дивный берег», 200 г (либо в пересчете на 200 г)
|263,80
|204,80
|239,91
|199,90
|193,12
|399,00
|237,90
|289,90
|299,50
|305,00
|252,00
|406,90
|261,33
|246,67
|194,53
|226,53
|321,99
|306,65
|219,90
|249,90
|189,00
|319,87
|198,66
|306,53
|245,30
|298,67
|330,00
|349,90
|239,87
|333,20
|228,40
|239,95
|263,95
|333,20
|199,93
|266,65
|209,00
|237,87
|279,00
|279,00
|225,33
|226,53
|224,00
|232,00
|279,87
|301,99
|304,99
|338,99
|211,84
|252,31
|281,74
|292,93
|294,99
|295,99
|-
|293,99
|288,39
|229,99
|314,65
|354,98
|-
|240,00
|235,00
|316,00
|271,99
|306,65
|Сельдь филе-кусочки в масле, 380 г преимущественно «Дивный берег»
|119,90
|119,90
|119,90
|119,90
|119,90
|120,84
|147,70
|104,90
|130,90
|129,90
|109,00
|109,90
|119,00
|134,00
|109,00
|119,99
|138,99
|169,99
|123,43
|152,84
|109,90
|139,90
|139,90
|116,84
|123,43
|145,67
|99,90
|164,49
|139,25
|158,25
|115,50
|99,95
|119,90
|99,95
|99,95
|109,95
|145,00
|99,90
|119,00
|115,00
|149,00
|129,90
|100,80
|119,00
|119,00
|104,75
|118,74
|94,04
|108,30
|116,44
|120,48
|141,51
|134,99
|119,00
|-
|143,73
|100,69
|171,00
|134,99
|134,99
|-
|125,00
|114,00
|105,00
|134,99
|174,99
|Овощи и фрукты
|Огурцы, 1 кг
|161,43
|185,90
|370,89
|179,90
|99,00
|149,00
|173,50
|206,10
|169,90
|124,90
|69,90
|149,90
|130,00
|119,00
|129,00
|129,99
|59,99
|139,99
|144,90
|124,60
|91,50
|145,90
|57,90
|125,99
|150,00
|154,00
|127,00
|157,90
|59,90
|139,90
|156,90
|159,90
|139,95
|129,90
|99,90
|139,90
|125,00
|169,00
|139,00
|107,90
|42,90
|129,90
|228,00
|123,80
|147,50
|125,00
|63,99
|139,99
|187,07
|118,00
|127,99
|107,10
|113,55
|129,49
|-
|209,99
|127,99
|109,89
|69,99
|99,99
|-
|129,00
|139,90
|143,90
|59,99
|139,99
|Помидоры, 1 кг
|172,90
|242,25
|292,25
|139,90
|99,90
|159,90
|197,50
|184,80
|179,90
|114,90
|129,90
|149,90
|179,00
|129,00
|153,00
|109,99
|119,99
|109,99
|136,70
|104,40
|142,50
|113,30
|109,90
|107,19
|145,00
|139,00
|89,90
|109,90
|119,90
|109,90
|219,90
|109,90
|229,90
|129,90
|119,95
|129,90
|149,00
|229,00
|129,00
|99,90
|74,90
|119,90
|189,90
|81,80
|114,60
|115,00
|99,99
|119,99
|129,00
|88,80
|114,60
|120,99
|89,99
|109,49
|-
|121,79
|119,99
|99,89
|99,99
|106,89
|-
|139,00
|159,00
|129,00
|149,99
|107,99
|Перец болгарский красный, 1 кг
|178,73
|139,90
|99,90
|189,90
|119,90
|229,90
|199,90
|139,90
|149,90
|199,90
|199,90
|199,90
|179,00
|199,00
|149,00
|179,99
|239,99
|249,99
|91,70
|136,70
|147,80
|154,90
|159,00
|199,99
|199,00
|159,00
|159,90
|159,90
|149,90
|219,90
|222,90
|139,95
|159,90
|159,95
|179,90
|219,90
|159,00
|99,90
|169,00
|119,90
|169,90
|239,00
|149,00
|129,00
|139,00
|189,00
|119,99
|279,99
|155,00
|157,05
|128,85
|156,90
|129,99
|229,99
|-
|125,29
|128,89
|148,99
|119,89
|229,99
|-
|139,00
|159,00
|119,00
|199,99
|219,99
|Лук очищенный зеленый, 100 г (либо в пересчете на 100 г.)
|28,90
|36,00
|15,69
|34,20
|36,00
|39,90
|29,90
|21,99
|37,80
|37,99
|39,90
|46,90
|39,90
|36,95
|29,90
|42,99
|45,99
|54,99
|24,10
|25,70
|39,90
|32,90
|69,80
|52,99
|9,80
|28,00
|28,99
|49,90
|49,90
|49,90
|16,90
|15,99
|21,99
|19,99
|19,99
|19,99
|24,00
|44,90
|49,90
|54,90
|49,90
|57,90
|46,70
|24,50
|33,90
|41,99
|42,99
|37,80
|19,70
|29,15
|30,95
|33,30
|23,48
|39,99
|-
|22,04
|31,98
|39,99
|39,99
|54,99
|-
|38,00
|39,30
|49,90
|44,99
|53,32
|Петрушка, 100 г (либо в пересчете на 100 г.)
|34,99
|36,00
|24,64
|38,40
|36,00
|51,59
|29,90
|24,99
|44,90
|36,99
|44,90
|49,90
|29,90
|39,95
|34,90
|36,99
|44,99
|54,99
|25,90
|41,67
|47,80
|36,90
|44,90
|49,99
|32,60
|46,67
|39,05
|49,90
|73,00
|99,67
|16,90
|23,99
|18,99
|28,99
|29,99
|30,00
|24,00
|44,90
|49,90
|59,90
|59,90
|57,90
|60,00
|34,90
|33,90
|38,99
|44,99
|37,80
|28,50
|33,50
|39,95
|40,45
|23,48
|39,99
|-
|22,04
|29,99
|39,99
|39,99
|49,99
|-
|53,00
|45,20
|45,90
|99,97
|66,65
|Апельсины,1 кг
|87,31
|50,90
|69,90
|89,89
|64,99
|99,90
|89,90
|130,10
|69,90
|89,90
|89,90
|99,90
|74,90
|54,90
|67,80
|78,59
|64,99
|86,99
|59,80
|84,00
|60,70
|91,90
|83,90
|86,99
|109,00
|62,90
|59,50
|86,70
|64,90
|86,90
|95,90
|59,90
|69,95
|79,90
|89,90
|103,90
|119,00
|79,90
|79,90
|79,90
|79,90
|104,90
|59,90
|79,90
|49,90
|59,99
|54,99
|109,99
|87,72
|49,90
|49,90
|104,39
|73,99
|79,90
|-
|76,64
|49,99
|79,99
|54,89
|79,99
|-
|99,90
|89,90
|86,90
|49,99
|86,99
|Мандарины, 1 кг
|99,90
|59,90
|249,90
|79,90
|69,90
|74,00
|174,00
|63,90
|69,90
|119,90
|89,90
|99,90
|119,00
|79,95
|63,90
|92,99
|49,90
|69,99
|64,90
|69,90
|77,60
|96,20
|63,90
|61,99
|139,00
|77,00
|57,50
|69,90
|59,90
|69,90
|139,90
|69,95
|79,90
|79,90
|99,90
|89,90
|89,90
|89,90
|59,90
|49,90
|59,90
|69,90
|89,90
|69,90
|79,90
|119,00
|89,99
|99,99
|47,00
|97,00
|49,99
|59,80
|100,76
|129,99
|-
|99,99
|99,99
|119,99
|61,89
|58,99
|-
|99,90
|79,90
|93,90
|109,99
|69,99
|Лимоны, 1 кг
|252,90
|79,99
|88,03
|84,90
|89,00
|109,90
|194,10
|79,90
|99,90
|85,90
|109,90
|109,90
|119,00
|79,90
|99,90
|99,99
|99,99
|119,99
|115,40
|73,40
|95,50
|110,90
|89,90
|89,99
|120,00
|99,00
|99,90
|99,90
|99,90
|119,90
|169,90
|79,95
|89,95
|99,90
|99,90
|95,95
|151,55
|79,90
|89,90
|99,90
|109,90
|109,90
|103,90
|99,00
|109,00
|99,99
|99,99
|119,99
|129,00
|69,49
|79,89
|112,95
|89,99
|99,99
|-
|92,39
|74,89
|69,99
|79,89
|89,89
|-
|79,90
|99,90
|110,90
|99,99
|69,99
|Ананас, 1 кг
|110,23
|198,90
|99,91
|149,00
|89,99
|119,00
|129,90
|129,90
|99,90
|92,90
|149,90
|119,00
|99,00
|135,00
|99,90
|129,99
|125,99
|159,99
|110,23
|115,30
|121,20
|129,90
|126,00
|129,90
|110,23
|139,90
|99,90
|89,90
|89,90
|89,90
|110,23
|94,95
|119,90
|189,90
|99,95
|89,95
|110,23
|119,00
|69,90
|99,00
|89,90
|114,90
|110,23
|89,90
|79,90
|99,99
|129,99
|139,99
|64,60
|97,85
|69,90
|89,90
|106,07
|99,90
|-
|188,99
|69,99
|89,89
|99,79
|87,99
|-
|109,00
|нет
|129,90
|89,99
|74,99
|Виноград красный, 1 кг
|221,03
|219,00
|139,00
|239,90
|229,00
|430,00
|284,10
|229,90
|203,10
|259,90
|179,90
|289,90
|199,00
|249,00
|159,90
|179,99
|149,99
|159,99
|160,30
|133,70
|70,00
|198,50
|93,90
|159,99
|249,00
|189,00
|229,00
|169,90
|149,90
|169,90
|256,90
|229,00
|149,90
|99,95
|169,90
|299,90
|221,03
|229,00
|179,00
|179,90
|169,00
|229,80
|214,90
|149,90
|169,90
|177,99
|159,99
|167,99
|192,70
|230,15
|135,90
|199,96
|180,81
|179,99
|-
|220,49
|149,29
|169,99
|149,99
|169,99
|-
|189,00
|169,00
|169,00
|119,99
|169,00
|Бананы, 1 кг
|62,61
|51,90
|62,91
|49,98
|69,90
|69,90
|69,90
|56,90
|69,90
|69,90
|74,90
|79,90
|69,95
|66,95
|58,90
|57,59
|53,99
|66,99
|57,90
|57,60
|62,10
|57,50
|49,90
|65,79
|69,90
|58,90
|52,50
|57,90
|56,90
|66,90
|73,90
|61,90
|67,90
|57,90
|74,90
|69,90
|69,90
|59,90
|62,90
|57,90
|57,90
|68,90
|44,90
|57,50
|49,90
|59,90
|49,99
|66,99
|39,00
|49,90
|44,89
|59,00
|52,90
|59,49
|-
|74,54
|44,89
|49,89
|49,89
|58,79
|-
|53,70
|58,80
|49,90
|49,99
|65,99
|Яблоки Golden, 1 кг
|89,90
|66,60
|89,90
|89,90
|79,90
|139,90
|94,90
|130,10
|99,90
|79,90
|89,90
|109,90
|89,95
|89,95
|79,90
|79,99
|84,99
|109,99
|77,20
|68,80
|79,90
|79,90
|74,90
|88,99
|65,00
|77,00
|89,90
|69,00
|69,90
|89,90
|88,90
|69,90
|79,90
|79,95
|79,90
|109,90
|99,90
|79,90
|79,90
|79,90
|69,90
|104,90
|75,90
|109,00
|89,90
|89,90
|89,99
|109,99
|99,55
|78,95
|81,09
|90,98
|80,18
|99,99
|-
|78,74
|81,09
|79,99
|69,99
|109,99
|-
|69,90
|85,90
|79,90
|89,99
|99,99
|Хлебобулочная и прочая продукция
|Конфеты с орехами и мягкой карамелью,1 кг преимущественно «Наслаждение» (либо аналог) / "Золотая лилия"
|399,98
|390,00
|386,00
|421,97
|433,53
|508,67
|309,90
|456,80
|456,80
|496,40
|454,90
|545,20
|359,00
|411,00
|239,60
|279,96
|446,00
|249,90
|336,99
|309,50
|339,90
|309,90
|339,00
|399,90
|424,00
|405,00
|379,00
|399,00
|369,00
|329,00
|319,95
|383,50
|409,90
|459,50
|499,90
|487,60
|370,00
|429,00
|429,00
|109,00
|476,00
|539,60
|379,00
|399,00
|399,00
|443,96
|361,00
|470,00
|233,00
|355,00
|327,05
|473,63
|424,20
|553,81
|-
|397,90
|379,00
|279,96
|439,96
|379,56
|-
|360,00
|379,69
|359,00
|359,90
|399,90
|Яйца первой категории, 10 шт.
|72,34
|65,00
|57,00
|75,00
|59,71
|69,00
|83,80
|85,40
|49,95
|69,90
|75,90
|78,90
|72,05
|71,05
|46,90
|76,99
|56,99
|71,99
|59,60
|58,90
|43,50
|67,30
|47,90
|64,29
|67,00
|66,00
|55,00
|66,90
|46,90
|49,90
|72,90
|64,90
|55,90
|58,00
|56,90
|86,10
|71,00
|85,00
|49,90
|59,90
|51,90
|64,90
|72,00
|62,99
|41,90
|67,99
|60,99
|68,99
|69,25
|67,70
|42,85
|68,43
|46,98
|57,49
|-
|79,27
|52,29
|63,79
|54,09
|62,99
|-
|72,90
|45,90
|62,90
|47,99
|59,99
|Хлеб «Сельский», 650 г. преимущественно от хлебозавода №3
|24,84
|27,90
|27,29
|38,40
|32,40
|35,29
|25,00
|30,30
|29,00
|27,20
|34,70
|34,70
|27,05
|27,05
|31,90
|32,69
|32,99
|39,99
|23,00
|27,00
|29,90
|30,90
|24,90
|37,99
|25,00
|30,00
|29,40
|31,99
|31,99
|31,99
|23,90
|28,60
|22,95
|16,80
|29,90
|32,90
|27,00
|33,00
|24,90
|29,90
|37,90
|37,90
|22,60
|31,99
|29,49
|30,99
|30,99
|37,99
|24,84
|24,56
|24,45
|23,27
|27,99
|33,98
|-
|27,29
|21,99
|32,59
|31,89
|37,89
|-
|27,00
|28,00
|30,90
|28,99
|37,99
|Батон, 400 г (ранее - 300 г)
|24,95
|21,44
|25,70
|29,99
|32,30
|38,19
|25,00
|23,40
|31,20
|30,50
|32,00
|31,20
|25,75
|33,75
|29,90
|29,99
|36,70
|36,99
|23,00
|25,00
|29,90
|29,90
|32,90
|35,99
|25,00
|21,45
|30,00
|32,99
|31,90
|42,90
|19,90
|28,20
|29,00
|28,90
|29,90
|34,40
|26,00
|24,75
|31,90
|35,00
|37,90
|37,90
|24,95
|23,99
|27,99
|27,49
|28,49
|39,99
|24,95
|24,05
|25,00
|27,49
|28,05
|30,99
|-
|25,19
|23,29
|26,09
|29,99
|25,89
|-
|29,90
|27,30
|33,90
|32,99
|35,99
|Тунец в собственном соку, 185 г
|67,99
|54,51
|161,00
|196,00
|119,99
|165,01
|91,60
|81,40
|89,40
|139,40
|142,30
|149,90
|64,90
|90,55
|89,00
|110,99
|115,49
|114,99
|59,00
|79,90
|71,90
|53,95
|99,90
|99,99
|87,00
|87,00
|134,00
|163,00
|163,00
|149,90
|85,60
|68,00
|89,90
|99,57
|134,90
|129,90
|79,58
|115,00
|119,00
|139,00
|149,00
|169,90
|79,58
|125,99
|79,99
|111,99
|129,99
|164,99
|74,90
|60,12
|53,50
|53,00
|94,90
|147,99
|-
|104,99
|78,29
|87,79
|104,49
|108,99
|-
|114,00
|79,00
|89,90
|119,90
|139,99
|Итог
|6.320,29
|6.787,02
|7.015,02
|7.308,62
|6.994,02
|7.995,20
|6.654,65
|7.315,02
|7.046,95
|7.598,88
|7.430,60
|8.977,15
|6.570,74
|6.805,25
|6.752,38
|7.200,60
|6.793,88
|7.806,24
|6.362,64
|6.269,81
|6.236,48
|6.921,00
|6.414,81
|7.415,74
|7.153,39
|7.471,66
|7.124,14
|7.371,27
|7.297,66
|7.802,96
|6.819,80
|6.603,97
|7.191,18
|7.211,92
|7.057,51
|7.135,26
|6.605,13
|7.567,27
|7.589,80
|6.930,50
|7.467,08
|7.520,08
|6.543,34
|6.875,23
|6.877,16
|7.133,58
|7.138,81
|8.724,35
|6.011,93
|6.340,00
|6.371,74
|6.871,76
|7.005,26
|7.668,34
|5.184,62
|6.547,05
|6.042,41
|7.141,92
|7.640,17
|7.170,01
|7.066,69
|7.377,31
|7.181,11
|7.799,98
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