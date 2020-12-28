Индекс оливье — 2020: продукты к новогоднему столу подорожали как минимум на 10%

Рекордно за последние 6 лет — почти на 10% — подорожал праздничный продуктовый набор к Новому году в казанских супермаркетах. Аналитическая служба «Реального времени» по традиции изучила стоимость продуктов и напитков в 11 столичных сетевых магазинах и выяснила, где выгоднее закупаться овощами и фруктами, где — деликатесами, а где — спиртным. Хотите сэкономить — готовьтесь побегать.

Где самая дорогая продуктовая корзина?



В уходящем году в столице Татарстана не только взлетели цены, но и убавилось сетей — нас покинул «Эссен». В оставшихся сетях цены на традиционный набор из 38 продуктов (в выборку «Реального времени» попали те же марки, что и в прошлые годы) в среднем выросли на 9,8%. Рекордсменами стали «Карусель» и «Бахетле», где набор подорожал, соответственно, на 22,2 и 20,8%. А стабильность продемонстрировали «Перекресток» и «Эдельвейс», где прибавка составила 0,7% и 1,1%.

Самой дорогой «продуктовая корзина» оказалась в «Бахетле» (8 977 рублей), самой дешевой — в «Эдельвейсе» (7 135 рублей). Однако и тут остается возможность сэкономить. Например, 70 рублей удастся сберечь, если крепкое спиртное взять в «Метро», а 175 — если за фаршем на котлеты зайти в SPAR. (Подробные данные — в таблице ниже).

Фото: Антон Журавлев

Доступный алкоголь и дорогие закуски

Доля спиртного в общих затратах составит около 27% — от 1,9 до 2,46 тыс. рублей в разных сетях. Это немного меньше, чем в прошлом году. А вот классические новогодние закуски — красная икра, семга — ощутимо подорожали. Так же, как и огурцы с зеленью.

Например, в «Метро» 140-граммовая баночка икры стала стоить на 71% больше, чем в 2019-м — 589 руб., а в «Бахетле» — на 86% — 982 руб. Цены на огурцы выросли повсеместно, но рекорд поставил «Верный» — 202% по отношению к прошлому году.

А из фруктов больше всего подскочили цены на виноград и больше всего — в «Метро», на 87,8% (430 против прошлогодних 229 руб. за килограмм).

Фото: Антон Журавлев

Куда идти в погоне за экономией

Но есть и хорошие новости. Снижение цен, но не везде, наблюдается на апельсины («Зельгрос» — 27%), мандарины («Верный» — 36,3%), сыр («Перекресток» — 37,4%, «Лента» — 28,5%), нектар «Добрый» («Метро» — 39,45%, SPAR — 38,3%, «Ашан» — 32,1%, ), напиток Sprite («Перекресток» — 31,7%, ), маслины («Эдельвейс» — 41,6%), лук зеленый («Магнит» — 24,1%), конфеты определенной марки («Пятерочка» — 44%), ананасы («Бахетле» — 20,6%), масло сливочное («Метро» — 40,4%).

Овощами и фруктами, судя по данным аналитиков «Реального времени», разумнее всего затариться в «Ленте» — классический набор для салата и фруктовой вазы обойдется в 1 197 рублей. А дороже всего она в «Метро» — 1 672 рубля.

Сладости, хлеб, яйца и дополнение к хлебу (на бутерброды, например) в виде консервированного тунца выгоднее всего взять в «Пятерочке» за 514 рублей. Почувствуйте разницу — в «Перекрестке» за тот же набор придется отдать 850 рублей, в «Бахетле» почти 840, в «Ашане» — 824, а в «Метро» — 816.

Масло, сыр и майонез, без которых также не представить новогодний стол, «набором» выгоднее всего взять в «Перекрестке» за 454 рублей. Дороже всего он обойдется в «Метро» — 713 руб. Любопытно, что в 2015 году этот набор в «Метро» был дешевле, чем где-либо из перечисленных выше сетей — и вдвое дешевле, чем сейчас — он стоил 340 рублей.

Средняя стоимость новогодней корзины в 2015—2020 годах (руб.)

Рекордный год

За 5 лет стоимость самой дешевой новогодней «корзинки» выросла в Казани на 19,6%, а самой дорогой — на 16,6%. С прошлого года стоимость набора выросла, соответственно, на 11,7% и 10,4%. В среднем за 6 лет новогодний набор продуктов подорожал на 18,4%.

А скачок стоимости продуктов для новогоднего стола в 2020 году оказался рекордным — на 8,96% по отношению к прошлому году. Это больше чем вдвое перекрыло рекорд 2016-го, когда средняя стоимость «корзинки» поднялась на 4,3% по отношению к 2015 году. И уж совсем ошеломительным оказался этот удар на фоне падения ее стоимости на 0,56% в 2019 году.

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Самая дорогая корзина, руб. 7286,57 7681,59 7605,60 8364,29 8006,03 8977,15 Самая дешевая корзина, руб. 6011,93 5184,62 6236,48 6042,41 6414,81 7135,26 Стоимость корзины в среднем, руб. 6652,80 6857,50 6951,94 7183,35 7160,72 7862,32 Изменение средней стоимости, % 3,08% 1,38% 3,33% -0,31% 9,80% Примечания без «Ленты» и «Верного» без «Чак-чака»,«Нашей марки», но со SPAR без «АТАКа» без «ЭССЕНа»

«Наложился ряд факторов — курсовая разница, ряд локдаунов, кризис и санкции»

— В большинстве случаев рост цен на продукты питания можно объяснить изменившейся курсовой разницей, то есть подорожанием доллара и, соответственно, удорожанием не только сырья, но и тех составляющих цен на продуктов питания, которые связаны с закупками оборудования, необходимых ингредиентов, добавок, которые на территории Российской Федерации не производятся, а являются валютными позициями и влияют на конечную цену для потребителя, — считает пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (ВНИИМП) Дмитрий Гордеев. — Что касается плодоовощной продукции, то, несмотря на бурный рост поддержки ее производителей, полностью импортозамещение в этом вопросе не достигнуто. Их производства не хватает, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Их подорожание обусловлено экспортом.

Разницу в стоимости и различия в динамике цен на продукты в разных торговых сетях эксперт объяснил условиями ранее подписанных с поставщиками контрактов: «В соответствии с условиями контрактов, у кого-то оказалась более выгодная, у кого-то менее выгодная позиция».

— Но не настолько же, чтобы произошел скачок сразу на 10 процентов? В прошлые годы многие проблемы уже были, а такого резкого подорожания не было.

— Здесь наложился целый ряд факторов — курсовая разница, ряд локдаунов, кризисные явления в экономике и санкции, которые накладывались на Россию с 2016 года, — отметил Гордеев.

При этом собеседник издания считает, что волевым усилием проблему подорожания продуктов не решить, в советское время жесткое регулирование цен обернулось исчезновением товаров с магазинных прилавков.



Пора сказать слово ФАС

— Думаю, что основная причина роста цен в том, что хлеб сегодня очень востребован, а рубль дешев и поэтому пшеница шла за границу, — говорит заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

— И сработал принцип домино — самый главный продукт потянул за собой остальное, он не только используется в хлебопечении и производстве кондитерских изделий, но и является основополагающим в производстве мяса и молока, так как идет на фураж. Вторая причина — сахар, в прошлом году было перепроизводство сахара, в 2020-м — Минсельхоз это откорректировал, чтобы выровнять рынок. Кроме этих двух моментов, сыграло роль и то, что нам приходится закупать некоторые импортные продукты, машины, какие-то необходимые в производстве изделия, — считает Хадеев.

Но Тахир Хадеев не видит причин для значительного роста цен на продукты: «Электричество, ГСМ не подорожали сколь-нибудь значительно. Поэтому мы и наблюдаем эту картину: у каждого из продавцов цены изменились по-разному. Полагаю, ФАС необходимо подходить к этому вопросу предметно и сделать выводы. Судить можно по минимальному необходимому набору продуктов. Люди стали меньше зарабатывать, а некоторые на этом фоне прямо греют руки! Главное сейчас — сохранить покупателя, обеспечить баланс между интересами производителя, продавца и покупателя, и тут нельзя уповать на то, что ситуацию отрегулирует рынок: у нас пока такого рынка нет».



Кроме того, парламентарий полагает, что и рыночные механизмы пока недостаточно используются для влияния на цены:

— У нас есть, например, таможенные ставки на зерно и другие товары. У нас есть рычаги, но они, к сожалению, не работают, и это для депутатов Госсовета повод задуматься. Есть достаточно государственных организаций, которые могут влиять на ситуацию, и в них нет вакантных мест — так пусть работают!

Цены на товары «новогодней корзины», 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» SPAR (ранее — «НАША МАРКА») «ЭДЕЛЬВЕЙС» «ПЕРЕКРЕСТОК» «КАРУСЕЛЬ» «АШАН» «ЛЕНТА» «ВЕРНЫЙ» 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020</td> 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Спиртное Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 287,52 390,01 340,01 300,00 299,00 319,00 199,90 299,00 299,00 299,00 269,90 329,90 335,00 362,00 359,00 299,99 379,99 399,99 319,00 305,90 319,90 279,00 329,90 359,99 279,00 362,00 349,00 299,90 299,90 299,90 289,90 369,00 329,95 259,90 259,90 249,50 319,00 399,00 269,00 299,00 373,00 409,00 286,70 359,00 429,00 259,00 359,99 366,99 258,06 331,89 410,36 377,81 359,99 425,99 - - 270,00 248,99 269,99 339,99 - 349,00 342,00 299,90 249,90 359,99 Вино абхазское красное полусладкое, 0,75 л, преимущественно «Апсны» 380,01 450,00 450,00 510,00 499,00 419,00 399,00 651,10 499,00 399,00 449,90 501,40 454,00 369,00 479,00 539,69 503,00 499,99 400,00 383,90 429,90 419,90 409,90 439,99 567,00 442,00 426,90 426,90 399,90 469,90 479,50 399,00 499,70 478,95 439,95 479,50 453,00 699,00 439,00 429,00 452,00 429,90 410,10 749,00 429,00 473,99 451,99 636,00 444,00 397,84 459,37 444,51 451,99 419,00 - - 499,99 399,99 539,99 619,99 - 449,00 439,00 399,90 369,90 489,99 Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л 609,00 759,00 829,00 829,00 889,00 829,00 649,90 799,00 799,00 869,00 999,00 999,90 649,00 749,00 839,00 799,99 682,00 1.000,00 869,00 708,90 799,00 799,00 799,00 759,99 879,99 1.018,00 899,90 879,90 899,90 969,90 899,50 899,00 999,95 1.299,70 1.099,00 899,95 901,00 1.029,00 1.090,00 963,00 1.049,00 799,90 659,00 699,00 699,00 999,00 990,00 1.281,00 695,00 649,00 699,90 699,00 789,00 849,00 - - 739,99 789,99 1.129,00 999,99 - 1.019,00 1.034,00 899,90 1.129,99 1.089,99 Водка 0,5 л, «Русский стандарт Original», либо аналог в ценовой категории 349,00 499,00 349,00 329,00 349,01 329,00 489,00 459,90 454,90 600,00 624,70 630,00 500,00 517,00 479,00 642,00 349,99 447,99 480,00 490,00 520,00 329,00 460,00 450,00 495,56 659,00 524,90 699,90 499,90 499,90 339,95 415,00 579,70 499,50 422,99 399,95 490,00 639,00 539,00 559,00 499,00 369,90 509,00 579,00 489,00 414,99 339,99 557,00 527,00 469,50 404,60 407,39 459,69 379,00 - - 479,99 359,99 459,69 477,69 - 509,00 509,00 553,00 459,99 469,99 Безалькогольные напитки Вода питьевая негазированная минеральная, 1,5 л 18,39 18,83 18,89 19,29 20,29 20,99 22,90 22,90 19,90 19,90 19,90 25,50 20,75 20,15 20,90 22,99 20,99 21,99 18,90 20,70 21,40 20,90 20,90 19,99 19,00 22,00 30,50 34,50 33,90 16,00 19,55 18,55 18,05 23,90 24,50 24,55 19,90 16,90 19,90 18,90 18,60 21,90 17,60 18,50 19,59 21,49 17,99 19,99 17,65 18,56 11,99 18,61 17,79 20,99 - 19,94 17,99 19,49 20,69 21,99 - 19,90 15,90 23,00 19,99 14,99 Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л 57,99 62,00 60,99 119,00 125,00 136,00 99,90 99,90 107,50 121,90 99,90 138,60 84,95 95,93 109,00 119,99 124,99 129,99 89,90 64,90 62,00 124,90 129,90 132,99 80,34 93,20 119,90 109,00 119,90 139,90 78,56 106,55 94,95 123,55 139,70 123,55 87,00 79,00 112,00 98,90 122,90 83,90 71,10 56,90 54,90 117,00 114,99 126,99 77,66 93,00 57,05 63,90 79,90 89,90 - 104,99 104,99 64,99 84,89 83,89 - 79,87 93,00 120,00 124,99 89,99 Нектар «Добрый», 2 л 75,99 94,00 99,00 159,01 165,00 99,90 94,90 119,90 136,00 119,90 187,00 187,00 109,00 153,00 148,00 94,99 169,99 184,99 114,00 105,90 139,90 139,90 179,90 184,99 119,00 162,00 162,50 112,50 166,90 102,90 99,95 128,95 152,70 152,70 184,70 135,50 114,00 149,00 99,90 149,00 179,00 99,90 119,70 144,00 134,00 104,90 161,99 174,99 119,75 136,60 114,05 117,36 161,99 109,90 - 148,04 79,89 89,89 98,89 143,99 - 154,00 99,90 144,00 164,99 189,99 Консервы Маслины черные без косточки, ж/б, 300 г преимущественно «Iberica mini» 52,99 93,00 54,91 112,01 98,99 73,90 81,40 91,90 89,90 94,90 89,90 129,90 87,55 91,75 94,00 119,99 120,00 119,99 83,00 87,00 99,00 105,90 89,90 84,99 79,06 85,90 69,90 89,90 141,00 99,90 124,70 78,95 69,90 59,95 114,70 66,99 99,00 139,00 89,90 59,90 99,90 74,90 95,99 109,00 77,99 89,99 98,99 100,99 66,21 121,18 58,90 96,16 64,90 95,49 - 120,11 101,39 69,99 79,89 130,89 - 92,90 97,90 52,90 55,99 64,99 Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г 62,49 62,91 55,50 57,99 59,90 69,90 74,95 69,90 64,90 59,90 79,90 109,90 86,95 85,95 84,90 95,99 64,99 99,99 85,00 68,50 55,00 89,90 91,90 103,99 91,99 74,90 86,90 69,90 102,90 99,90 56,95 59,90 75,95 67,70 99,50 79,99 87,00 100,00 69,90 59,90 89,90 89,90 74,20 89,90 49,90 44,90 44,90 92,99 52,04 79,10 76,60 54,90 64,90 64,90 - 78,85 49,99 76,59 77,99 59,49 - 88,90 59,90 69,90 91,99 104,99 Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл 93,99 121,99 101,00 109,00 116,00 133,00 95,30 114,30 104,90 79,90 87,40 94,90 87,55 59,90 75,90 64,99 73,40 84,99 102,00 99,00 82,90 99,00 59,90 84,99 122,00 93,00 105,00 119,90 121,00 137,90 104,58 74,90 82,95 99,35 79,99 64,90 109,00 109,00 99,00 89,90 129,00 125,00 112,00 124,00 91,99 91,99 89,99 125,99 93,09 83,90 85,77 85,35 98,29 92,99 - 120,74 64,19 76,99 84,99 111,59 - 92,50 62,90 64,90 44,99 59,99 Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г 62,49 62,91 56,50 57,99 59,90 69,90 74,95 69,90 64,90 83,80 79,90 119,90 86,95 85,95 84,90 99,99 49,99 74,99 85,00 69,90 55,00 85,90 102,90 103,99 92,00 74,90 86,90 88,50 105,90 99,90 56,95 59,90 75,95 79,90 99,50 79,99 65,00 59,50 69,90 59,90 79,90 87,90 74,20 83,99 49,90 77,99 91,99 92,99 47,74 61,23 67,76 54,90 64,90 64,90 - 83,89 49,99 89,89 77,99 59,49 - 90,00 59,90 69,90 94,99 104,99 Молочная продукция Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г 71,10 101,00 142,00 132,00 144,00 85,80 69,90 99,30 84,90 89,90 74,90 116,20 67,95 106,00 97,90 98,99 84,99 88,19 70,10 76,00 89,40 99,00 84,90 89,90 73,99 98,00 79,50 98,90 84,90 92,90 68,50 84,55 84,55 89,55 89,55 89,55 74,90 95,00 89,90 95,90 92,90 79,90 70,40 77,10 85,85 80,99 80,99 80,99 71,25 77,10 85,85 95,29 80,99 83,49 - 92,18 89,79 86,19 108,09 89,70 - 86,00 99,90 89,60 84,99 89,99 Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг 222,00 384,24 274,50 411,50 497,51 532,61 249,95 508,04 339,50 399,95 284,95 449,95 386,96 410,87 489,13 489,11 565,20 532,59 329,89 412,83 363,33 583,00 274,50 299,95 389,13 456,52 374,95 399,95 414,95 274,95 307,45 363,97 314,95 219,75 349,50 349,50 229,50 358,15 399,50 429,50 479,00 299,50 358,70 388,26 346,70 411,50 449,50 412,50 258,50 380,82 242,48 364,04 274,50 480,50 - 399,54 356,50 249,50 412,50 294,90 - 410,87 374,50 489,13 289,95 285,00 Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г 46,99 59,99 59,99 114,00 58,99 94,90 97,00 100,00 112,00 119,30 89,90 99,90 91,95 108,00 113,00 121,99 84,99 81,99 92,00 78,90 109,90 80,85 109,90 129,99 88,13 119,55 120,50 111,00 136,50 157,90 87,60 100,77 91,00 108,50 117,90 117,50 92,00 81,00 119,00 109,00 104,90 74,90 91,99 101,30 114,00 91,99 104,99 112,99 88,13 88,40 56,30 91,17 104,74 111,49 - 97,64 91,49 75,49 101,69 113,89 - 79,90 113,00 105,88 151,95 141,82 Мясная продукция Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг 280,24 344,35 416,00 441,00 441,00 468,00 388,40 388,40 299,50 549,90 279,50 439,00 349,50 348,50 373,50 449,50 274,95 424,98 314,50 324,95 307,55 249,50 379,50 461,73 353,50 316,00 309,00 319,50 389,95 424,95 345,85 345,85 349,70 274,75 349,95 299,88 249,50 359,50 390,00 419,50 419,50 389,50 306,84 219,50 439,50 419,00 431,50 431,50 255,00 276,00 336,43 381,81 406,65 386,50 - 325,45 265,00 265,00 394,45 387,48 - 355,00 349,50 360,00 384,95 409,95 Колбаса вареная «Докторская», Йола», 0,5 кг 108,50 157,00 188,00 202,00 192,01 158,40 212,50 154,90 169,90 132,45 201,35 169,90 164,00 135,00 183,00 195,00 209,00 219,00 166,00 175,00 179,90 209,90 199,00 184,99 182,99 191,00 188,00 89,90 199,90 204,00 157,95 154,95 179,90 189,55 149,95 149,95 164,00 153,50 187,00 179,00 199,00 209,50 163,95 184,00 139,00 179,99 198,99 195,99 160,91 191,90 171,60 174,59 161,60 168,99 - 148,50 169,99 129,99 129,99 199,99 - 188,00 153,00 196,00 209,99 202,99 Филе куриное, 1 кг 199,00 229,99 185,00 279,00 219,01 249,00 246,70 274,20 257,70 299,00 299,00 271,50 254,00 227,00 199,90 266,99 219,99 199,99 220,70 252,00 259,90 249,90 209,00 239,99 236,44 215,53 199,90 245,50 239,90 229,90 239,95 262,80 283,30 209,90 199,99 259,90 236,44 269,00 279,00 259,00 219,90 299,00 236,70 189,90 259,90 214,99 232,99 259,99 232,95 203,35 249,34 253,35 209,00 239,00 - 272,99 272,99 319,99 299,99 319,99 - 251,00 249,00 266,90 209,99 269,99 Фарш по-домашнему охлажденный из говядины и свинины, 1 кг преимущественно «Мираторг» 337,98 298,00 346,00 380,00 342,02 309,00 219,80 222,00 312,00 360,00 318,00 319,80 258,00 314,00 287,25 287,48 274,98 274,98 359,80 312,00 143,00 367,80 327,80 399,98 307,23 315,00 399,75 374,75 474,75 274,75 307,23 309,00 349,40 399,80 399,80 449,75 325,80 229,00 358,00 337,50 299,75 362,25 307,23 329,82 344,40 374,98 399,98 409,98 337,66 329,82 344,40 348,45 344,25 224,88 - 346,48 359,99 339,78 324,98 362,48 - 338,00 319,80 367,80 379,98 399,98 Морепродукты Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г (либо в пересчете на 140 г) 529,99 348,01 369,01 299,90 343,96 589,01 299,90 299,90 449,90 389,90 526,00 982,40 239,00 272,63 368,27 294,72 250,51 545,25 249,90 294,72 349,00 387,33 249,05 602,00 301,78 389,00 399,90 422,00 399,90 799,90 319,90 344,00 339,00 322,97 220,98 268,28 219,00 254,00 659,00 459,00 399,00 599,00 301,78 329,00 549,00 359,00 394,99 599,00 283,41 350,89 610,02 487,19 692,90 823,99 - 419,99 529,99 299,99 399,99 519,99 - 349,07 559,90 599,00 499,99 579,99 Семга слабосоленая, кусок в вакуумной упаковке, преимущественно «Дивный берег», 200 г (либо в пересчете на 200 г) 263,80 204,80 239,91 199,90 193,12 399,00 237,90 289,90 299,50 305,00 252,00 406,90 261,33 246,67 194,53 226,53 321,99 306,65 219,90 249,90 189,00 319,87 198,66 306,53 245,30 298,67 330,00 349,90 239,87 333,20 228,40 239,95 263,95 333,20 199,93 266,65 209,00 237,87 279,00 279,00 225,33 226,53 224,00 232,00 279,87 301,99 304,99 338,99 211,84 252,31 281,74 292,93 294,99 295,99 - 293,99 288,39 229,99 314,65 354,98 - 240,00 235,00 316,00 271,99 306,65 Сельдь филе-кусочки в масле, 380 г преимущественно «Дивный берег» 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 120,84 147,70 104,90 130,90 129,90 109,00 109,90 119,00 134,00 109,00 119,99 138,99 169,99 123,43 152,84 109,90 139,90 139,90 116,84 123,43 145,67 99,90 164,49 139,25 158,25 115,50 99,95 119,90 99,95 99,95 109,95 145,00 99,90 119,00 115,00 149,00 129,90 100,80 119,00 119,00 104,75 118,74 94,04 108,30 116,44 120,48 141,51 134,99 119,00 - 143,73 100,69 171,00 134,99 134,99 - 125,00 114,00 105,00 134,99 174,99 Овощи и фрукты Огурцы, 1 кг 161,43 185,90 370,89 179,90 99,00 149,00 173,50 206,10 169,90 124,90 69,90 149,90 130,00 119,00 129,00 129,99 59,99 139,99 144,90 124,60 91,50 145,90 57,90 125,99 150,00 154,00 127,00 157,90 59,90 139,90 156,90 159,90 139,95 129,90 99,90 139,90 125,00 169,00 139,00 107,90 42,90 129,90 228,00 123,80 147,50 125,00 63,99 139,99 187,07 118,00 127,99 107,10 113,55 129,49 - 209,99 127,99 109,89 69,99 99,99 - 129,00 139,90 143,90 59,99 139,99 Помидоры, 1 кг 172,90 242,25 292,25 139,90 99,90 159,90 197,50 184,80 179,90 114,90 129,90 149,90 179,00 129,00 153,00 109,99 119,99 109,99 136,70 104,40 142,50 113,30 109,90 107,19 145,00 139,00 89,90 109,90 119,90 109,90 219,90 109,90 229,90 129,90 119,95 129,90 149,00 229,00 129,00 99,90 74,90 119,90 189,90 81,80 114,60 115,00 99,99 119,99 129,00 88,80 114,60 120,99 89,99 109,49 - 121,79 119,99 99,89 99,99 106,89 - 139,00 159,00 129,00 149,99 107,99 Перец болгарский красный, 1 кг 178,73 139,90 99,90 189,90 119,90 229,90 199,90 139,90 149,90 199,90 199,90 199,90 179,00 199,00 149,00 179,99 239,99 249,99 91,70 136,70 147,80 154,90 159,00 199,99 199,00 159,00 159,90 159,90 149,90 219,90 222,90 139,95 159,90 159,95 179,90 219,90 159,00 99,90 169,00 119,90 169,90 239,00 149,00 129,00 139,00 189,00 119,99 279,99 155,00 157,05 128,85 156,90 129,99 229,99 - 125,29 128,89 148,99 119,89 229,99 - 139,00 159,00 119,00 199,99 219,99 Лук очищенный зеленый, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 28,90 36,00 15,69 34,20 36,00 39,90 29,90 21,99 37,80 37,99 39,90 46,90 39,90 36,95 29,90 42,99 45,99 54,99 24,10 25,70 39,90 32,90 69,80 52,99 9,80 28,00 28,99 49,90 49,90 49,90 16,90 15,99 21,99 19,99 19,99 19,99 24,00 44,90 49,90 54,90 49,90 57,90 46,70 24,50 33,90 41,99 42,99 37,80 19,70 29,15 30,95 33,30 23,48 39,99 - 22,04 31,98 39,99 39,99 54,99 - 38,00 39,30 49,90 44,99 53,32 Петрушка, 100 г (либо в пересчете на 100 г.) 34,99 36,00 24,64 38,40 36,00 51,59 29,90 24,99 44,90 36,99 44,90 49,90 29,90 39,95 34,90 36,99 44,99 54,99 25,90 41,67 47,80 36,90 44,90 49,99 32,60 46,67 39,05 49,90 73,00 99,67 16,90 23,99 18,99 28,99 29,99 30,00 24,00 44,90 49,90 59,90 59,90 57,90 60,00 34,90 33,90 38,99 44,99 37,80 28,50 33,50 39,95 40,45 23,48 39,99 - 22,04 29,99 39,99 39,99 49,99 - 53,00 45,20 45,90 99,97 66,65 Апельсины,1 кг 87,31 50,90 69,90 89,89 64,99 99,90 89,90 130,10 69,90 89,90 89,90 99,90 74,90 54,90 67,80 78,59 64,99 86,99 59,80 84,00 60,70 91,90 83,90 86,99 109,00 62,90 59,50 86,70 64,90 86,90 95,90 59,90 69,95 79,90 89,90 103,90 119,00 79,90 79,90 79,90 79,90 104,90 59,90 79,90 49,90 59,99 54,99 109,99 87,72 49,90 49,90 104,39 73,99 79,90 - 76,64 49,99 79,99 54,89 79,99 - 99,90 89,90 86,90 49,99 86,99 Мандарины, 1 кг 99,90 59,90 249,90 79,90 69,90 74,00 174,00 63,90 69,90 119,90 89,90 99,90 119,00 79,95 63,90 92,99 49,90 69,99 64,90 69,90 77,60 96,20 63,90 61,99 139,00 77,00 57,50 69,90 59,90 69,90 139,90 69,95 79,90 79,90 99,90 89,90 89,90 89,90 59,90 49,90 59,90 69,90 89,90 69,90 79,90 119,00 89,99 99,99 47,00 97,00 49,99 59,80 100,76 129,99 - 99,99 99,99 119,99 61,89 58,99 - 99,90 79,90 93,90 109,99 69,99 Лимоны, 1 кг 252,90 79,99 88,03 84,90 89,00 109,90 194,10 79,90 99,90 85,90 109,90 109,90 119,00 79,90 99,90 99,99 99,99 119,99 115,40 73,40 95,50 110,90 89,90 89,99 120,00 99,00 99,90 99,90 99,90 119,90 169,90 79,95 89,95 99,90 99,90 95,95 151,55 79,90 89,90 99,90 109,90 109,90 103,90 99,00 109,00 99,99 99,99 119,99 129,00 69,49 79,89 112,95 89,99 99,99 - 92,39 74,89 69,99 79,89 89,89 - 79,90 99,90 110,90 99,99 69,99 Ананас, 1 кг 110,23 198,90 99,91 149,00 89,99 119,00 129,90 129,90 99,90 92,90 149,90 119,00 99,00 135,00 99,90 129,99 125,99 159,99 110,23 115,30 121,20 129,90 126,00 129,90 110,23 139,90 99,90 89,90 89,90 89,90 110,23 94,95 119,90 189,90 99,95 89,95 110,23 119,00 69,90 99,00 89,90 114,90 110,23 89,90 79,90 99,99 129,99 139,99 64,60 97,85 69,90 89,90 106,07 99,90 - 188,99 69,99 89,89 99,79 87,99 - 109,00 нет 129,90 89,99 74,99 Виноград красный, 1 кг 221,03 219,00 139,00 239,90 229,00 430,00 284,10 229,90 203,10 259,90 179,90 289,90 199,00 249,00 159,90 179,99 149,99 159,99 160,30 133,70 70,00 198,50 93,90 159,99 249,00 189,00 229,00 169,90 149,90 169,90 256,90 229,00 149,90 99,95 169,90 299,90 221,03 229,00 179,00 179,90 169,00 229,80 214,90 149,90 169,90 177,99 159,99 167,99 192,70 230,15 135,90 199,96 180,81 179,99 - 220,49 149,29 169,99 149,99 169,99 - 189,00 169,00 169,00 119,99 169,00 Бананы, 1 кг 62,61 51,90 62,91 49,98 69,90 69,90 69,90 56,90 69,90 69,90 74,90 79,90 69,95 66,95 58,90 57,59 53,99 66,99 57,90 57,60 62,10 57,50 49,90 65,79 69,90 58,90 52,50 57,90 56,90 66,90 73,90 61,90 67,90 57,90 74,90 69,90 69,90 59,90 62,90 57,90 57,90 68,90 44,90 57,50 49,90 59,90 49,99 66,99 39,00 49,90 44,89 59,00 52,90 59,49 - 74,54 44,89 49,89 49,89 58,79 - 53,70 58,80 49,90 49,99 65,99 Яблоки Golden, 1 кг 89,90 66,60 89,90 89,90 79,90 139,90 94,90 130,10 99,90 79,90 89,90 109,90 89,95 89,95 79,90 79,99 84,99 109,99 77,20 68,80 79,90 79,90 74,90 88,99 65,00 77,00 89,90 69,00 69,90 89,90 88,90 69,90 79,90 79,95 79,90 109,90 99,90 79,90 79,90 79,90 69,90 104,90 75,90 109,00 89,90 89,90 89,99 109,99 99,55 78,95 81,09 90,98 80,18 99,99 - 78,74 81,09 79,99 69,99 109,99 - 69,90 85,90 79,90 89,99 99,99 Хлебобулочная и прочая продукция Конфеты с орехами и мягкой карамелью,1 кг преимущественно «Наслаждение» (либо аналог) / "Золотая лилия" 399,98 390,00 386,00 421,97 433,53 508,67 309,90 456,80 456,80 496,40 454,90 545,20 359,00 411,00 239,60 279,96 446,00 249,90 336,99 309,50 339,90 309,90 339,00 399,90 424,00 405,00 379,00 399,00 369,00 329,00 319,95 383,50 409,90 459,50 499,90 487,60 370,00 429,00 429,00 109,00 476,00 539,60 379,00 399,00 399,00 443,96 361,00 470,00 233,00 355,00 327,05 473,63 424,20 553,81 - 397,90 379,00 279,96 439,96 379,56 - 360,00 379,69 359,00 359,90 399,90 Яйца первой категории, 10 шт. 72,34 65,00 57,00 75,00 59,71 69,00 83,80 85,40 49,95 69,90 75,90 78,90 72,05 71,05 46,90 76,99 56,99 71,99 59,60 58,90 43,50 67,30 47,90 64,29 67,00 66,00 55,00 66,90 46,90 49,90 72,90 64,90 55,90 58,00 56,90 86,10 71,00 85,00 49,90 59,90 51,90 64,90 72,00 62,99 41,90 67,99 60,99 68,99 69,25 67,70 42,85 68,43 46,98 57,49 - 79,27 52,29 63,79 54,09 62,99 - 72,90 45,90 62,90 47,99 59,99 Хлеб «Сельский», 650 г. преимущественно от хлебозавода №3 24,84 27,90 27,29 38,40 32,40 35,29 25,00 30,30 29,00 27,20 34,70 34,70 27,05 27,05 31,90 32,69 32,99 39,99 23,00 27,00 29,90 30,90 24,90 37,99 25,00 30,00 29,40 31,99 31,99 31,99 23,90 28,60 22,95 16,80 29,90 32,90 27,00 33,00 24,90 29,90 37,90 37,90 22,60 31,99 29,49 30,99 30,99 37,99 24,84 24,56 24,45 23,27 27,99 33,98 - 27,29 21,99 32,59 31,89 37,89 - 27,00 28,00 30,90 28,99 37,99 Батон, 400 г (ранее - 300 г) 24,95 21,44 25,70 29,99 32,30 38,19 25,00 23,40 31,20 30,50 32,00 31,20 25,75 33,75 29,90 29,99 36,70 36,99 23,00 25,00 29,90 29,90 32,90 35,99 25,00 21,45 30,00 32,99 31,90 42,90 19,90 28,20 29,00 28,90 29,90 34,40 26,00 24,75 31,90 35,00 37,90 37,90 24,95 23,99 27,99 27,49 28,49 39,99 24,95 24,05 25,00 27,49 28,05 30,99 - 25,19 23,29 26,09 29,99 25,89 - 29,90 27,30 33,90 32,99 35,99 Тунец в собственном соку, 185 г 67,99 54,51 161,00 196,00 119,99 165,01 91,60 81,40 89,40 139,40 142,30 149,90 64,90 90,55 89,00 110,99 115,49 114,99 59,00 79,90 71,90 53,95 99,90 99,99 87,00 87,00 134,00 163,00 163,00 149,90 85,60 68,00 89,90 99,57 134,90 129,90 79,58 115,00 119,00 139,00 149,00 169,90 79,58 125,99 79,99 111,99 129,99 164,99 74,90 60,12 53,50 53,00 94,90 147,99 - 104,99 78,29 87,79 104,49 108,99 - 114,00 79,00 89,90 119,90 139,99 Итог 6.320,29 6.787,02 7.015,02 7.308,62 6.994,02 7.995,20 6.654,65 7.315,02 7.046,95 7.598,88 7.430,60 8.977,15 6.570,74 6.805,25 6.752,38 7.200,60 6.793,88 7.806,24 6.362,64 6.269,81 6.236,48 6.921,00 6.414,81 7.415,74 7.153,39 7.471,66 7.124,14 7.371,27 7.297,66 7.802,96 6.819,80 6.603,97 7.191,18 7.211,92 7.057,51 7.135,26 6.605,13 7.567,27 7.589,80 6.930,50 7.467,08 7.520,08 6.543,34 6.875,23 6.877,16 7.133,58 7.138,81 8.724,35 6.011,93 6.340,00 6.371,74 6.871,76 7.005,26 7.668,34 5.184,62 6.547,05 6.042,41 7.141,92 7.640,17

7.170,01 7.066,69 7.377,31 7.181,11 7.799,98