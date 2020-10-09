Последний бизнес Ирека Миннахметова: учебный центр «Бахетле» вошел в арендный пул экс-главы «Татспиртпрома»

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», с уходом с должности гендиректора «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов нацелился развивать арендный бизнес, которым занимался много лет, но без полного погружения. Одной из его последних сделок, в частности, стала покупка семиэтажного здания в центре Казани — там, где располагался бывший учебный центр «Бахетле» (оказывается, у компании была своя кузница кадров, просуществовавшая всего год, — прим. ред.). Владелица сети супермаркетов домашней еды Муслима Латыпова продала особняк на Спартаковской, 22 за четверть миллиарда рублей. Эксперты оценили локацию, как удачное место с отличным трафиком, и полагают, что экс-глава «Татспиртпрома» собирался успешно сдавать купленные площади в аренду, но сейчас здесь лишь один арендатор, подведомственный Минстрою, — Госэкспертиза. Центр на Спартаковской по-прежнему принадлежит одной из четырех компаний, занимавшихся арендой и недвижимостью в столице РТ, которые Ирек Миннахметов открыл за последние 2 года и успел вложить в этот бизнес полмиллиарда рублей заемных средств.

Семиэтажное здание на Суконке



Здание на Спартаковской, 22, рядом с гипермаркетом «Бахетле» и в 100 метрах от станции метро «Суконная слобода», было построено в 2015 году. Как сообщил источник «Реального времени», знакомый с подробностями сделки, бывший актив Муслимы Латыповой выкупил еще при жизни Ирек Миннахметов, экс-глава «Татспиртпрома».

Здание общей площадью 2,1 тыс. кв. м стоит на участке в 526 кв. м, в прошлом году было отремонтировано. Продавалось как готовый бизнес — «на 100% заполнено арендаторами». На момент продажи здесь сидели два крупных арендатора: «Главгосэкспертиза» (на пятом этаже — остается в здании и сегодня) и компания «Медтехинвест», занимавшая два этажа (уже съехало). Договора аренды были долгосрочными. Доходность арендного бизнеса оценивалась в 10%.



Само здание продавали за 244,9 млн рублей, включая НДС 20% (116 458 за квадратный метр). В настоящее время, кроме «Главгосэкспертизы», в здании формально нет других организаций. Интересно, что изначально недвижимость продавалась за 99,9 млн рублей. В объявлении указывали, что этажи с третьего по седьмой предназначены для проживания, остальные — занимал учебный центр. Аренда в здании предлагалась по ставке — 185 тыс. рублей.

Здание на Спартаковской, 22, рядом с гипермаркетом «Бахетле» и в 100 метрах от станции метро «Суконная слобода», было построено в 2015 году. Фото: inkazan.ru

Кузница кадров и студенческое общежитие «Бахетле»

До недавнего времени и до самой продажи здания — в нем находился Учебный центр профессионального дополнительного образования «Бахетле», где проводили «практикумы для представителей разных специальностей». На сайте zoon.ru центр имел рейтинг 4,3. Сообщалось, что в центре можно было «пройти обучение с нуля по инновационным программам».



Занятия вели «преподаватели с многолетним стажем работы»: «Если вам кажется, что уже имеющихся знаний недостаточно, чтобы достичь чего-то большего, то именно на курсах профессиональной подготовки вы сможете получить необходимые навыки». По окончании курса повышения квалификации выдавалось свидетельство о полученной квалификации. На ныне удаленной странице официального сайта «Бахетле» почти сразу после постройки здания и открытия центра объявлялся набор на курсы по обучению специальности кондитера, с последующим трудоустройством. Открыть площадку для обучения иногородних сотрудников «Бахетле» собиралось еще в сентябре 2012 года. Выставили на продажу здание (с общежитием) в декабре 2018 года.

Сейчас учебный центр формально находится по адресу: ул. Павлюхина, 57. Это все тот же Учебный центр профессионального дополнительного образование «Бахетле» («Счастливый»), и тем же ИНН 1655259180, и записан он на ООО «Бахетле-1», принадлежащее Муслиме Латыповой. Правда, на вопрос, переехал ли центр или просто был закрыт после продажи, в компании «Бахетле» газете «Реальное время» отвечать отказались, как отказались рассказать и о причинах продажи здания.



По факту центр функционировал всего год, за 2019-й он показал выручку в 6 млн рублей (при кредиторской задолженности в 2,1 млн), но прибыль всего в 28 тысяч. Формально центр действующий, хотя аналитики отмечают, что «наблюдается отрицательная динамика части финансовых показателей, что говорит о возможном ухудшении финансовой ситуации в компании».

Сейчас учебный центр формально находится по адресу: ул. Павлюхина, 57. Фото: navek.ru

В новый арендный бизнес Ирек Миннахметов вложил полмиллиарда рублей

По всей видимости, Ирек Миннахметов покупал здание с расчетом на выгодный арендный бизнес, рассказал источник «Реального времени»: тем более что здание находится на очень выгодной локации, на улице много кафе и ресторанов, трафик — очень хороший. Действительно, здание оформлено на ООО «Палата», принадлежащее Иреку Миннахметову, с видом деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».



Компания была основана совсем недавно, в 2018 году, в 2019 году оборот «Палаты» составил 3,2 млн рублей, но убыток — 18,7 млн рублей. При этом почти в год создания предприятия оно взяло долгосрочный кредит на 206,4 млн рублей. Но что интереснее, «Палата» лишь один из нескольких арендных бизнесов, основанных в последние годы жизни Миннахметовым, который уволился с должности гендиректора «Татспиртпрома» за несколько месяцев до своей смерти в 2020 году. И вложены в них были немалые средства, взятые в кредит. По-видимому, Миннахметов собирался серьезно заниматься арендным бизнесом в Казани, не жалея средств.

В числе других фирм тоже убыточное ООО «Корд-Клиника МС» (за один 2019 год убыток вырос в 38 раз, составив 38 млн рублей), на предприятии, основанном в 2017 году, также висят долгосрочные займы на 195,5 млн рублей. Никакого отношения к медицине, по крайней мере формально, конкретно этот «Корд» (сеть «Корд Оптика» принадлежит семье Джаудата Миннахметова) не имел — он также занимался покупкой и продажей недвижимости и арендой.



В 2018 же году Миннахметов основал ООО «Табеевские дачи», взяв кредит на 22 млн рублей — компания в 2019 году впервые показала выручку в 1,8 млн рублей, прибыль же составила всего 104 тысячи рублей.



По всей видимости, Ирек Миннахметов покупал здание с расчетом на выгодный арендный бизнес. Фото: Максим Платонов

В августе 2019 года Миннахметов зарегистрировал еще одно ООО — «УК «Премиум» (вид деятельности — аренда, строительство жилых зданий, деятельность ресторанов), которое, как известно, купил на торгах подземелья МУП «Метроэлектротранс» на улице Баумана в октябре прошлого года. Миннахметов вместе с ресторатором Дмитрием Васильчуком планировали вложить в реконструкцию 4,5 тыс. кв. м примерно 500 млн рублей и открыть в течение года фуд-молл — по очевидным причинам, у «Премиума» сегодня почти нулевая финансовая деятельность, убыток к концу прошлого года составил 856 тыс. рублей.

В сентябре 2019 года Ирек Миннахметов успел зарегистрировать еще одно предприятие, занимающееся арендным бизнесом, ООО «Юг», взяв долгосрочный кредит на 75 млн рублей, выручка которого в прошлом году составила 3,17 млн рублей, а убыток — 948 тысяч.

Таким образом, всего в новые компании арендного бизнеса Иреком Миннахметовым было вложено более полумиллиарда рублей заемных средств.

Характерно, что все пять новых предприятий Миннахметова были зарегистрированы по одному юридическому адресу: Казань, улица Аделя Кутуя, дом 82 (здесь располагается здание «Эр-Телекома», федерального телекоммуникационного игрока, головной офис в Перми — развивает бренд «Дом.ру»).

Управляла и управляет арендным бизнесом, оставшимся после Ирека Миннахметова, Нина Галеева — гендиректор во всех перечисленных организациях, ранее являвшаяся исполнительным директором группы компаний MID, управляющей активами Миннахметова. На звонки в офисе на Аделя Кутуя, 82, где зарегистрированы по меньшей мере пять новых компаний в 2017—2019 годах, включая ООО «Палата», к сожалению, корреспонденту «Реальному времени» не ответили.

Все пять новых предприятий Миннахметова были зарегистрированы по одному юридическому адресу: Казань, улица Аделя Кутуя, дом 82 . Фото: yandex.ru

«Бахетле» продает часть своих активов, чтобы расплатиться по банковским долгам

Продажа учебного центра «Бахетле» — вторая за последние полтора года. В мае 2019 года торговый центр на Ленинградской (Авиастроительный район) был также реализован. Его купило ООО «Вернекс», за которым стоит бизнесмен из ЯНАО Сабир Умаров, строящий в Казани ЖК «Паруса». Кадастровая стоимость ТЦ составила 57,52 млн рублей, однако по некоторым оценкам только рыночная стоимость земли под центром превышала кадастровую в 10 раз, то есть ТЦ мог обойтись покупателю в 570 млн рублей. Помимо здания на Ленинградской, на продажу были выставлены еще несколько объектов, за исключением ТЦ на проспекте Ямашева и на Павлюхина. Сам магазин «Бахетле» остался в ТЦ на правах аренды.

По данным Росреестра, до апреля 2019-го из 17 казанских объектов бренда «Бахетле» компании принадлежало 12. ООО «Крез и К», единственным бенефициаром которого с 23 сентября 2010 года являлась супруга мэра Казани Гульнара Метшина, владело шестью торговыми центрами и магазинами, ООО «Бахетле», принадлежащее Муслиме Латыповой, — пятью, а еще один магазин ООО «Бахетле-3», на Зорге, 77, принадлежал и принадлежит ее единственной дочери и теперь уже экс-супруге обвиняемого по уголовному делу КПК «Рост» экс-капитана ФК «Рубин» Сергея Харламова Эльвире Харламовой.



Всего сеть владела 24 магазинами, в том числе пятью в Москве и Подмосковье. В последние годы ее доходность падала: так, по итогам 2017 года выручка ООО «Бахетле-1» — основного юрлица сети магазинов «Бахетле» — упала по сравнению с предшествующим годом на 813 млн рублей. А прибыль хоть и незначительно — на 22 млн — выросла, наполовину не дотягивает до показателя самого успешного в истории компании с финансовой точки зрения 2014 года (64 млн против 118 в 2014-м). Правда, стоимость компании в 2017-м достигла семилетнего максимума — 257 млн рублей.

Муслима Латыпова продала особняк на Спартаковской, 22 за четверть миллиарда рублей. Фото: Максим Платонов

В 2019 году на «Бахетле-1» висело долгосрочных кредитов на 4 млрд рублей и еще 1 млрд рублей приходился на краткосрочные займы, при этом выручка продолжает падаеть с 2016 года, когда оборот составлял 9,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году он снизился до 8,6 млрд, а в 2019 году составил 7,4 млрд. В то же время продажа двух объектов по-видимому помогла как-то решить проблемы: чистая прибыль с 2017 года выросла на 7,5%, составив 86,6 млн рублей.

В 2017 году появлялись сообщения о том, что сеть «Бахетле» продается целиком за 10 млрд рублей. Татарстанские супермаркеты, расположенные в Казани и других городах республики, были выставлены на продажу вместе с торговыми площадями, а московские, размещающиеся в арендованных помещениях, — как бизнес. Тогда Латыпова опровергла эту информацию. Причина, по которой ТЦ продаются, считает ряд источников, знакомых со сделками, в высокой долговой нагрузке — значительная часть оборудования торговых центров и супермаркетов сети находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк».