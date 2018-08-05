В июле быстрее других дешевели продукты в «Пятерочке»

В июле 2018 года сильнее всего продовольственная корзина подешевела в торговой сети «Пятерочка». Цены на продукты снизились на 4,7%.

В «Бахетле» стоимость продкорзины снизилась на 2,3%, а в «Эдельвейсе» и «Магните» — на 4%.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 3 августа составил 5 401 рубль, снизившись с начала года на 1%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.