Новости недвижимости

06:25 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В «Бахетле» не считают аренду помещений своим бизнес-профилем

15:31, 21.06.2022
В «Бахетле» не считают аренду помещений своим бизнес-профилем
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Империя «Бахетле» Муслимы Латыповой сворачивает бизнес на аренде помещений как непрофильный в пользу развития основного направления деятельности, сообщила «Реальному времени» исполнительный директор компании Гузель Ананьева:

— За торговые центры нецелесообразно держаться: аренда помещений не наш бизнес-профиль. Нам надо развивать производство, модернизировать оборудование, поэтому вырученные от продажи ТЦ деньги мы инвестируем в это направление.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что «Бахетле» планирует продажу торговых центров в Казани, а расположенные в них супермаркеты сохранять или менять их локацию, перемещая в районы платежеспособного спроса.

НедвижимостьБизнесРозничная торговля Татарстан Город КазаньЛатыпова Муслима ХабриевнаБахетле-1

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также