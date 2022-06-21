В «Бахетле» не считают аренду помещений своим бизнес-профилем

Империя «Бахетле» Муслимы Латыповой сворачивает бизнес на аренде помещений как непрофильный в пользу развития основного направления деятельности, сообщила «Реальному времени» исполнительный директор компании Гузель Ананьева:



— За торговые центры нецелесообразно держаться: аренда помещений не наш бизнес-профиль. Нам надо развивать производство, модернизировать оборудование, поэтому вырученные от продажи ТЦ деньги мы инвестируем в это направление.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что «Бахетле» планирует продажу торговых центров в Казани, а расположенные в них супермаркеты сохранять или менять их локацию, перемещая в районы платежеспособного спроса.