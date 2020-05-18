Ильсур Метшин: «Бизнес будет оживать, но спрос сдулся»

Фото: Максим Платонов

Ситуация по заболеваемости: «Надеемся, что вышли на плато»

С момента послаблений режима самоизоляции прошла неделя. Ситуацию с пандемией в городе на заседании Штаба по борьбе с коронавирусом описал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он охарактеризовал ее как стабильную, но при этом сообщил, что количество коек из числа резервных с сегодняшнего дня увеличится.

— Согласно статистике, которую предоставляет Роспотребнадзор, фиксируем, что цифра заболеваемости — стабильная, ее роста не регистрируем. Надеемся, что вышли на плато и в ближайшее время получится снизить заболеваемость, — заявил спикер.

Замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков рассказал, что с 12 мая полиция создала мобильные группы, которые проверяют, как горожане соблюдают масочно-перчаточный режим.

С 12 мая за невыполнение правил правоохранители составили около 2 тысяч протоколов, из них 420 — в отношении продавцов и посетителей магазинов, 240 — в отношении пассажиров в общественном транспорте.

С 12 мая за невыполнение правил правоохранители составили около 2 тысяч протоколов, из них 420 — в отношении продавцов и посетителей магазинов, 240 — в отношении пассажиров в общественном транспорте, рассказал Саматошенков. Фото kzn.ru

К ответственности привлекли более 45 должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые не обеспечивали соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

За повторные нарушения оштрафовали на 500 тысяч рублей руководителя предприятия общепита и на 250 тысяч рублей владельца сауны.

Начало паркового сезона: «Вся программа развлечений в режиме ожидания»

Метшин распорядился, чтобы в городе жестко контролировали предприятия торговли. В заработавших парках и скверах, которые благоустроили за 1,5 месяца самоизоляции, открылось 16 небольших ларьков. У них пока нельзя присесть и выпить чашечку кофе, можно только купить его навынос. Руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров напомнил, что в зеленых зонах нужно гулять в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию, не рекомендуется находиться на детских и спортивных площадках.

По словам Закирова, фестиваль гриля в Горкинско-Ометьевском лесу пока перенесен на сентябрь, ярмарка самозанятых — на август: «Вся программа развлечений находится в режиме ожидания».

Сегодня запускают фонтаны, рассказал руководитель дирекции. До конца мая заработают все фонтаны в городе. Последним включат самый большой фонтан — на озере Нижний Кабан. Купальный сезон на озерах Комсомольском и Лебяжьем откроется 1 июня, вода в остальных городских водоемах не предназначена для купания, предупредил Закиров.

Последним включат самый большой фонтан — на озере Нижний Кабан. Фото Максима Платонова

Проблемы бизнеса: «И это пройдет, как говорил царь Соломон»

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил добросовестных предпринимателей, «которые приспосабливаются к новым условиям и во главу угла ставят вопросы сохранения коллектива и соблюдения режима».

— Некоторые восприняли послабление режима как сигнал к возвращению к прежней жизни, поэтому нужно выстраивать регламент работы в новом формате. Необходимо неукоснительно соблюдать все, о чем говорим, и уважительно относиться к здоровью окружающих, — заметил мэр.

Он заявил, что «бизнес будет оживать, но спрос сдулся, а это главный драйвер экономики и бизнеса». По словам Метшина, если предприниматель хочет остаться на плаву, нужна гибкость в работе и соблюдении режима, поэтому нужны и новые формы. «Но и это пройдет, как говорил царь Соломон», — продемонстрировал Метшин знание Библии.



Когда городские руководители перешли к обсуждению поддержки бизнеса, Ильсур Метшин сказал:



— Мы системно многие годы упорно работали, чтобы улучшить деловой климат, упрощали регламенты, стимулировали развитие предпринимательской деятельности. Уделяли особое внимание сфере туризма, которая стала питательной почвой для роста малого и среднего предпринимательства. Мы добились того, что вклад малого и среднего бизнеса в копилку бюджета города достиг 38%. Несмотря на ограниченные возможности, наши действия, наши первые усилия направлены на то, чтобы поддержать малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Метшин заявил, что «бизнес будет оживать, но спрос сдулся, а это главный драйвер экономики и бизнеса». Фото kzn.ru

Мэр сообщил, что самые весомые меры поддержки идут от федерального бюджета. Он очень надеется, что они станут «спасательным кругом» для бизнеса. «Тем не менее дьявол, как известно, кроется в мелочах. Важно правильное истолкование пакета мер, своевременная подача документов», — подчеркнул Метшин. Он поручил замруководителя исполкома Казани Ильдару Шакирову сопровождать все казанские предприятия и информировать их о возможных мерах помощи. Ильдар Шакиров сначала перечислил меры федеральной поддержки.

Кто в Казани попал под федеральную поддержку

В Казани 14 предприятий включены в федеральный перечень системообразующих, и 158 компаний оказались в аналогичном республиканском списке. В их отношении действуют следующие меры поддержки.

В течение 6 месяцев невозможно возбудить дела о банкротстве.

Предприятия смогут получить субсидии для возмещения затрат на производстве.

Им будут предоставлены госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов.

Отсрочка по уплате налогов, отсрочка сдачи налоговых деклараций на 3 месяца.

Льготные кредиты.

До 31 мая отменены выездные налоговые проверки.

В Казани в начале этого года действовало 80 тысяч организаций МСП Казани, из них 44 тысячи — малые и микропредприятия, 219 — средние и 37 тысяч индивидуальных предпринимателей. В 11 категорий наиболее пострадавших отраслей в столице Татарстана вошли 21,2 тысячи предприятий, из которых — 5,9 тысячи малых, 13,8 тысячи — индивидуальные предприниматели. Для них подготовили ряд мер.

Перенесли сроки уплаты налогов и обязательных платежей в социальные фонды на полгода. Сумма налогов, по которым предоставлена отсрочка по спецрежимам, превышает 300 млн рублей.

Снизили ставки по страховым взносам с 30 до 15%.

Банковские каникулы, если у предприятий упали доходы более чем на 30%.

В республиканские банки за реструктуризацией обратились почти 3 тысячи организаций МСБ. Запрос поступил на сумму кредитов почти на 32 млрд рублей, из них реструктуризировали выплату почти 24 млрд рублей.

В Казани отсрочку по аренде предоставили ТЦ «Мега», «Кольцо», «Парк Хаус», «Бахетле» и другие.

В 20 крупных торговых комплексах Казани работают более 4 тысяч арендаторов, которые дают 14 тысяч рабочих мест. За прошлый год они мобилизовали в бюджет республики 1,3 млрд рублей налоговых сборов. Кабмин РТ подготовил проект постановления о переносе уплаты налога на имущество для них за второй квартал текущего года.

Федеральную программу субсидирования кредитов под 0% на 6 месяцев расширили и распространили на все предприятия вне зависимости от размеров. Республиканские банки получили 1282 заявления на кредиты на 2,8 млрд рублей. 684 предприятия уже получили кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.

Под прямую безвозмездную поддержку (из расчета 12130 на каждого работника) в Казани подпадают около 20 тысяч компаний и 6 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В 11 категорий наиболее пострадавших отраслей в столице Татарстана вошли 21,2 тысячи предприятий, из которых — 5,9 тысячи малых, 13,8 тысячи — индивидуальные предприниматели. Фото Ильи Репина

Как поддерживают малый бизнес в Казани

По поручению мэра Казани в рамках городской программы льготного кредитования организации МСП также получат субсидии во время реструктуризации кредитов. Одобрили 13 поступивших заявок. Уже на этой неделе компании получат эту новую поддержку.

По просьбе казанских рестораторов парковки работают бесплатно не только в воскресенье, но и в субботу, и после 18 часов в будни до 18 октября этого года.

Исполком Казани принял решение о размещении летних веранд на безвозмездной основе. 103 уличных кафе сэкономят на этом более 2,5 млн рублей, когда им будет позволено открыться. В мэрии продолжают принимать заявки на эту меру поддержки предпринимателей.

До конца текущего года в столице Татарстана ввели мораторий на штрафы предпринимателей за нарушения, не несущие риски для жизни и здоровья граждан. За полтора месяца самоизоляции «простят» штрафы в 643 случаях — организации получили предупреждения.

Рекламным компаниям предоставили отсрочку платежей в бюджет города на 1 год за установку конструкций на улицах за второй квартал.

Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей освободят от арендных платежей за муниципальное имущество за апрель — май 2020 года. Остальным предоставляют отсрочку за тот же период. Уже поступило 70 обращений — постановление вступит в силу 21 мая.

До конца мая муниципалитет планирует объявить конкурс для получения грантов для самозанятых.

По итогам 2019 года от 19 тысяч самозанятых в бюджет Казани поступило 24 млн рублей, эти деньги им вернут.

В Казани раздали 15 тысяч продуктовых наборов нуждающимся семьям. Их получили 3250 детей, чьи родители являются самозанятыми.

30 млн рублей пособий выплатили тем, кто стал безработным после 1 марта. Кроме того, выплаты на их детей составили 1 млн рублей (по 3 тыс. рублей на ребенка).

Екатерина Аблаева