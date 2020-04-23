Курьеры не для всех: кто выиграл и кто проиграл из-за массового перехода бизнеса в доставку?

Почему в условиях самоизоляции одни бизнесмены вдвое увеличили онлайн-продажи, а другие — остались без клиентов

Фото: Максим Платонов

С введением карантина почти весь бизнес из сферы ретейла и общепита ринулся в сферу доставки, пытаясь наладить прямую доставку до самоизолировавшегося потребителя. Работать напрямую с «физиками» сегодня, как выяснилось, готовы даже оптовики-дистрибьюторы. Но, как выяснило «Реальное время», в Казани и за ее пределами доставка не стала панацеей для всех: на этом конкурентном рынке выживают только те, у кого доставка была и до пандемии. Новым игрокам ловить на нем оказалось практически нечего.

«Все мечутся: закрываться ли сегодня?»

«Сейчас время агрегаторов. Они зарабатывают на этом огромные деньги. Доставка выросла в цене», — оценивает ситуацию владелец ресторанов «Мясо/рыба» Сергей Миронов. Тем не менее, как рассказал бизнесмен нашему изданию, его сеть полностью закрыта.

Причина в том, что услуги доставки в этом случае — не выход из ситуации, так как его кухня «не особо для этого годится». «Это в любом случае будет какой-то минимум, потому что у меня не пицца, не суши, не хинкальная. Это же стейки, рыба, которые в первую очередь должны быть свежими», — рассказывает он.

По словам Миронова, в формат доставки может уложиться только демократичный сегмент, но никак не средние и премиальные рестораны: «Заказов не будет. Они начнут просто-напросто простаивать».

Бизнесмен отметил, что нынче все рестораны находятся в очень плохом положении: «У всех огромный кассовый разрыв, большие долги. И все мечутся: закрываться ли сегодня?».

Временно ли он повесил на дверях своих заведений замок или насовсем, Миронов сказать затруднился. «Это зависит от того, с чем откроем и когда, а также какие будут меры государственной поддержки», — резюмировал ресторатор.

«Потеряли 60—70 процентов выручки»

Однако и в демократичном сегменте не все так просто. Владелец сети пекарен «Жар-Свежар» Ирек Галиев рассказал «Реальному времени», что у них есть доставка через «Яндекс», но это очень маленький объем: «Он ничтожно маленький, меньше одного процента».

Причина, по словам бизнесмена, в том, что у них очень низкий средний чек. Поэтому доставка не очень выгодна его покупателям, среди которых в основном все-таки люди среднего и ниже среднего достатка.

«Да и сама доставка для нас получается очень дорогой», — признает бизнесмен. Он пришел к выводу, что пока для них формат доставки через агрегаторов не работает: «Или надо продумывать свою систему, или, наверное, это не наша форма деятельности».

По словам Галиева, они анализировали спрос. «Выручка у нас опустилась больше чем вдвое. Местами, ближе к центру, вообще получаем до 10 процентов от прежнего объема. В основном осталось процентов 40. То есть потеряли 60—70 процентов», — привел он неутешительные цифры. — Не знаю, что тому виной: падение доходов или самоизоляция. Наверное, и то, и другое».

«Не стоит выеденного яйца»

Мария Горшунова, владелица ООО «Майдан», некогда развивавшая сеть ресторанов «Сытый папа», говорит, что «доставка работала и работает у тех, кто занимался этим до кризиса и будет заниматься после». Те, кто включился в этот процесс только с началом пандемии и малоизвестен для клиентов, пользуются очень небольшим спросом. «Тем более что конкуренция огромная. Все бросились в доставку», — отмечает она.

В ресторанах Горшуновой доставки прежде не было, поэтому сейчас с ней возникают сложности. Владелица бизнеса говорит, что она даже не отбивает затраты на коммуналку и заработную плату тех, кто на нее работает. Однако отказываться от доставки ресторатор пока не намерена. «Теперь, когда мы уже завязались с агрегатором, таким, например, как «Яндекс.Еда», не можем отказаться. Мучаемся, но это ни о чем: там прибыли ноль, если не в минус работаем», — не стала делать секрета она.

Как пояснила Горшунова, та же «Яндекс.Еда» для тех, кто заключил с ними договоры после 15 марта, предоставляет такую льготу как 100 бесплатных доставок: курьеры их, еда — рестораторов.

Но вообще сотрудничество с агрегатором, по словам предпринимательницы, выходит «очень дорого». «С каждой доставки «Яндекс» будет забирать себе 35 процентов. Это очень много», — говорит Горшунова. Между тем у партнера по доставке есть определенные требования ко времени приготовления блюд, задержки курьера на точке и т. п.

Пока, по ее словам, они находятся у «Яндекс.Еды» в бесплатном режиме и, наверное, будут находиться в нем еще долго: «Доставок реально мало». Однако Горшунова утверждает, что даже в этой ситуации доставка им невыгодна. «У нас работают почасовики. Повар получает энное количество денег в час, а не от оборота, который он дает. Плюс затраты на электричество, воду, газ. То, что выходит вместе, не стоит выеденного яйца», — подвела итог владелица бизнеса.

Поэтому, «сейчас дело даже не в прибыли, а в том, как удержать сотрудников. Им же надо платить зарплату, иначе они не могут жить». Как отметила Горшунова, государство пообещало, однако министр экономического развития в своем выступлении сказал, что субсидия в 12 300 рублей будет только дополнением полного оклада. А его должны платить сами заведения. «Поэтому я пока не вижу особого смысла в том, что происходит», — откровенно признается она.

«Чтобы наши услуги были сильно востребованы, не наблюдаю»

Гендиректор ресторана «Кремлин» Ольга Жукова заявила «Реальному времени», что никого из своих сотрудников не сократила: «Все продолжают работать». Хотя ресторан функционирует только в режиме доставки.

«Чтобы наши услуги сейчас были сильно востребованы, такого я не наблюдаю», — призналась Ольга. Но, по ее словам, есть те, кто уже на протяжении 11 лет ходит в их ресторан. Такие постоянные клиенты и заказывают доставку. Часть из них продолжает работать, поэтому, бывает, что еду нужно доставлять в офис.

Жукова говорит, что доставка у них была всегда. Бывало, что гости хотели заказать те или иные блюда навынос. Кто-то дома справлял дни рождения, и они доставляли им закуски, салаты. В самоизоляцию они убавили перечень того, что можно доставить. Если раньше было доступно все меню работавшего ресторана, то сейчас это больше ограничилось полуфабрикатами: пельмени из говядины, рыбы, котлеты из курицы, манты. В ассортименте также щербет, тушенка из говядины и конины собственного производства. Навынос можно заказать и готовые блюда: пасты, супы, салаты, стейки, рыбу и выпечку по предзаказу. Например, к Пасхе здесь пекли куличи и красили яйца.

Есть ли спрос? «По-разному. Бывает, что в день, может быть, никто не закажет. А на следующий день закажут несколько человек», — говорит она.



Контингент клиентов у них разный. Мамочки-домохозяйки с двумя-тремя детьми по словам Жуковой, тоже заказывают полуфабрикаты у них в ресторане. Килограмм пельменей в магазине стоит столько же. А салаты, утверждает она, выйдут даже дороже. Директор ресторана считает, что у них адекватные цены. Например, маленький куличик к Пасхе стоил 60—80 рублей. Если говорить про полуфабрикаты, то котлеты из курицы, «чистое мясо», стоят 500 рублей за килограмм, фарш из говядины или конины — 700 рублей.

«С радостью бы организовали доставку, но нет потребности»

«Мы бы с радостью организовали доставку, но нет такой потребности. У нас формат «магазин у дома»: в такие нет смысла ехать на машине, как в те же «Метро» или «Ленту». К нам люди доходят сами от подъезда», — рассказал нашему изданию совладелец сети «Августина» Эдуард Прохоренко.

По его словам, они и раньше пытались ввести эту услугу, но доставщики получали зарплату, а заказов не было. Одним словом, доставка у них не была востребована еще до самоизоляции. Сейчас аналогичная ситуация: «Один звонок, может быть, был».

«К нам идут за хлебом и молоком. Поэтому какая доставка? Люди сами с удовольствием прогуляются до наших магазинов», — заключил он.

«У нас формат «магазин у дома». К нам люди доходят сами от подъезда», — рассказал Эдуард Прохоренко. Фото wikipedia.org

Налегли на грузинскую кухню

Директор франчайзи «Додо-пицца» в Альметьевске и Казани Вячеслав Миллер рассказал корреспонденту «Реального времени», что их пиццерии были изначально ориентированы на доставку: все продажи строились, исходя из нее. Примерное соотношение в пользу доставки было 60 к 40 процентам.

«Мы зарабатывали авторитет среди наших покупателей, как говорится, в мирное время. Так что сейчас, когда всем трудно, они нас не забывают. Но и мы тоже шевелимся», — говорит он.

Так, в их ассортименте появились маски, дезинфицирующие средства и салфетки. Они ввели в него даже воду, молоко, бритвенные станки, пену и т. д. «Все эти товары социального назначения мы продаем по себестоимости, так как у нас есть возможность закупать продукцию централизованно через большие оптовые рынки, крупные компании и распределительные центры», — добавляет Миллер.

Ресторатор рассказывает, что маски у них сразу же «пошли нарасхват». Включили в ассортимент дезинфицирующие средства, их изъявили желание забирать чуть ли не коробками. Но в отношении последних есть ограничение по количеству: не больше трех пузырьков в руки. Хорошо также идут влажные салфетки. «Остальные товары востребованы так себе, но если вдруг они людям понадобятся, они у нас есть», — говорит предприниматель.

Директор франчайзи вспоминает, что раньше флагманом их сети была первая пиццерия, которая находится на улице Ершова: ее выручка в два раза превышала выручку других заведений. В докоронавирусные времена у них функционировало шесть пиццерий. Сейчас осталось только четыре — две пришлось закрыть. В том числе недавно открытую в Авиастроительном районе. Жителям этого района «Додо-пиццу» теперь доставляют с кухни на улице Адоратского. Тем не менее правила остались неизменными. Если доставка пиццы занимает больше часа, клиент получает сертификат на пиццу в подарок.

Директор утверждает, что мощности четырех пиццерий закрывают «практически 90 процентов города». Курьеры работают по справкам установленного образца. Причем они действует строго по времени: «Отработал и куда-то налево с ней сходить наш сотрудник уже не сможет».

Что же касается собственных ресторанов Миллера «Пельмешки» (русская народная кухня), SFC (типа KFC, тоже бургерная тематика), «Джигит» (грузинское направление), они после закрытия торгового центра переехали на фабрику-кухню, где ранее производились полуфабрикаты. Доставку блюд клиентам теперь ведут оттуда.

Ресторатор признает, что «это, конечно, нельзя назвать полноценным функционированием. «Там работают всего три повара и один менеджер, тогда как в обычное время у меня было 50 сотрудников. Кроме поваров, все они в основном сейчас сидят по домам», — добавляет он.

Как рассказывает Миллер, у его ресторанов есть свое приложение «Служба доставки». «Полтора года назад я как чувствовал, что надо вводить такой сервис. Тренд так складывался, что все уходит в онлайн. Идет геймификация: люди постоянно находятся в телефоне. Их заставляет жизнь: темп ускорился», — рассказал он. Поэтому помимо сайта они создали еще и приложение.

Ресторатор говорит, что с началом пандемии продажи удвоились. «Понятно, что не от хорошей жизни. Мы понимаем, что очень многие заведения закрыты и т. д. И единственная возможность у людей поесть еды, приготовленной вне дома, найти электронный ресторан», — говорит он.

Как рассказывает Миллер, у его ресторанов есть свое приложение «Служба доставки». Фото 2gis.ru

По словам Миллера, предпочтения несколько изменились. Если говорить про обычную кухню, стали больше заказывать блюда грузинской кухни: «Видимо, просто хотят себя порадовать, устроить дома какой-то мини-праздник».



Из-за самоизоляции готовы рассмотреть доставку физлицам

Как выяснило «Реальное время», нынче рынок доставки пробуют на вкус даже дистрибьюторы-оптовики. Так, директор по продажам ГК «Далимо» (федеральный дистрибьютор ведущих российских и зарубежных брендов, в том числе Hochland и Campino) Алина Сафиуллина рассказала нашему изданию, что у них теперь в нескольких регионах открыта доставка товара на дом физицам.

Они начали с Самары и Оренбурга, потому что производство находится на этих территориях (сама компания также выпускает молочную продукцию под марками «Домашкино» и «Пестравка»). Правда, пока в тестовом режиме. «Исключительно из-за того, чтобы правильно запустить данную программу», — говорит Сафиуллина. В Казани такой сервис для «физиков» пока только планируют.

По ее словам, заказы уже пошли. В основном из частного сектора, от тех людей, кто не хочет приезжать за продуктами в город. В самом городе «Пятерочки» и «Магниты» чуть ли не в каждом доме, поэтому такое предложение, считают в ГК «Далимо», будет не особо востребовано.

Одним словом, сейчас дистрибьюторы, минуя торговлю, выходят на конечных потребителей, все из-за режима самоизоляции. «Исключительно из-за этого мы сейчас готовы рассмотреть доставку продукции «физикам», — подтвердила «Реальному времени» Сафиуллина.

В самом городе «Пятерочки» и «Магниты» чуть ли не в каждом доме, поэтому такое предложение, считают в ГК «Далимо», будет не особо востребовано. Фото Ильи Репина

По словам собеседника нашего издания, это не означает, что они перебивают продажи у своих же клиентов (а «Далимо» работает со всеми локальными и федеральными сетями). «Идти на передовой с низкими ценами и таким образом отбирать хлеб у ретейлеров, было бы неправильно. Мы все-таки дистрибьюторская компания, которая специализируется на оптовом направлении», — говорит Сафиуллина

Как удалось понять, главное при этом не большая дешевизна продуктов по сравнению с магазином, а меры предосторожности — чтобы при покупке в торговой точке не столкнуться с другими покупателями.

Понятно, что никакой дистрибьютор не повезет на дом «физику» пару бутылок молока. Доставка здесь возможна от 1,5 тысячи рублей. Ассортимент большой: свыше 1,5 тысячи наименований. Это замороженные мясопродукты, консервы, а также бакалейная группа. Правда, в достаточно большой фасовке — по 2 килограмма. «Все, что есть на складе, мы можем привезти», — говорит Сафиуллина.

Кстати, розничные магазины, заметила она, сейчас формируют заказы тоже больше через интернет-сервис. С началом пандемии онлайн-заявки выросли двое.

Она пояснила, что такая торговая точка «это обычно небольшой закуток 5 на 2 метра. И когда там стоят несколько покупателей, плюс еще, не дай бог, пришли в одно время несколько торговых представителей, в нынешней ситуации не есть хорошо».

Поэтому многие магазинчики такого рода теперь не хотят брать заявки-заказы непосредственно от торговых представителей: заходят на портал и оформляют их онлайн. Логистика обеспечит доставку: экспедитор отгрузил товар, подписал накладную и уехал. Именно для этого, как отметила она, интернет-сервис, в принципе, в свое время и запускался.

В «Бахетле» «Реальному времени» уточнили, что у них всегда была услуга доставки. Фото Максима Платонова

«Бахетле» открыл собственный интернет-магазин

В «Бахетле» «Реальному времени» уточнили, что у них всегда была услуга доставки. В ней как минимум задействованы три агрегатора: «Яндекс.Еда», Delivery, «Доставушка», не считая собственной доставки. Условия и стоимость можно сравнить на сайте, выбрав наиболее подходящий вариант. А 2 апреля «Бахетле» запустил еще и собственный интернет-магазин с доставкой по Казани.



Также во всех магазинах сети (включая Казань, Иннополис, Нижнекамск и Набережные Челны) есть предварительный заказ. Покупатель может позвонить в ближайший к его дому супермаркет сети, перечислить администратору необходимые продукты и забрать их уже собранные в пакет в конкретное время. При этом оплатить их предложат на отдельной кассе без очередей. Это позволяет не только сэкономить время, но и ограничить контакты с другими покупателями. Предварительный заказ полностью бесплатный, без пороговой стоимости продуктовой корзины.

В пресс-службе сети утверждают, что сервис доставки стал «значительно» популярнее, как и услуга по предзаказу. Конкретную цифру в сети назвать затруднились, отметив, что еще не сводили статистику. Чаще всего в самоизоляции казанцы, как выяснилось, покупают в этой сети товары категории «фреш»: свежие овощи, фрукты, ягоды, молочку и, конечно же, продукцию собственного производства «Бахетле».

В агропромпарке общей доставки товаров нет. Фото agro.tatarstan.ru

Если не зрелищ, так хоть мяса

Пресс-секретарь агропромышленного парка «Казань» Татьяна Ванягина сообщила «Реальному времени», что в нем самом общей доставки товаров нет. «Наши резиденты самостоятельно, по собственной инициативе организуют доставку своего товара», — уточнила она.

По ее словам, арендаторы не захотели объединяться в общую доставку, поэтому организовали свою: те, у кого есть желание и возможности. Ванягина утверждает, что запрос на нее со стороны клиентов «огромный». Клиенты по этому поводу пишут и в социальные сети, и по телефону звонят. Больше всего, по ее словам, востребовано мясо.