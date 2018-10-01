В Казани представили нового директора Департамента продовольствия и социального питания

На деловом понедельнике в мэрии Казани представили нового директора Департамента продовольствия и социального питания, им стала Рима Мухамедшина, которая ранее работала первым заместителем генерального директора компании «Бахетле».

Гузель Ананьеву поблагодарили за работу, отметив, что увольнение было по собственному желанию, так как чиновница захотела «добиваться новых высот». Напомним, что Ананьева с 2011 по 2015 годы работала первым заместителем гендиректора МУП «Департамент продовольствия и социального питания». С октября 2015 — генеральным директором организации.

Где Ананьева будет работать теперь на совещании в мэрии не сказали. О том, что она покинула Департамент, «Реальное время» писало на прошлой неделе, по данным источников издания с 22 сентября Ананьева является исполнительным директором компании «Бахетле».