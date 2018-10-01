Новогоднюю иллюминацию заменят хорошим настроением, а «Бахетле» с мэрией обменялись директорами

Рокировки, призыв, итоги туристического и старт отопительного сезона обсудили на «деловом понедельнике»

Фото: Максим Платонов

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани сегодня подвели итоги туристического сезона. Они оказались неплохими, в отличие от перспектив — в новогодние праздники Казань может распугать туристов отсутствием праздничной иллюминации. Просто денег сейчас нет, ответил градоначальник на критику и посоветовал завлекать гостей хорошим настроением. 700 жителей столицы иллюминацию не увидят ни хорошую, ни плохую, потому что пойдут отдавать воинский долг — стартовал осенний призыв. Новостью дня стали рокировки между мэрией и дружественной казанским властям сетью супермаркетов «Бахетле». Подробности в материале «Реального времени».

«Гости были разочарованы, а некоторые сократили пребывание в Казани и уехали досрочно»

В января по август 2018 года Казань посетило 2,65 млн туристов, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 300 тысяч, как раз около 15%, — в период ЧМ по футболу. То есть увеличение турпотока произошло благодаря футболу, и оценить реально, насколько привлекательней для гостей становится Казань, можно только в год отсутствия масштабных событий.

К ноябрю этого года комитет по развитию туризма города рассчитывает принять 3-миллионного туриста, а к 2025 году ставит планку увеличить турпоток до 5 млн гостей в год. Докладывая об этом, директор комитета Дарья Санникова отметила усилия, которые прилагает для продвижения столицы, перечислила заграничные командировки и страны, в которых презентует туристический потенциал Казани, и посетовала, что на мероприятия, которые на самом деле формируют позитивный образ города, денег не остается. Обратив внимание, что комитет здесь ни при чем и исправить ситуацию самостоятельно не может.

— В новогодние праздники город был темным и неуютным, и многие гости были разочарованы, а некоторые сократили пребывание в Казани и уехали досрочно. Мы многое делаем для привлечения туристов, но с такими недоработками скатываемся на старые позиции. Если в новогодние праздники улицы города будничные, а тротуары скользкие, то у посетителей складывается впечатление со знаком минус, и решить это только силами комитета по туризму невозможно, — сказала Санникова.

Дарья Санникова отметила усилия, которые прилагает для продвижения столицы, перечислила заграничные командировки и страны, в которых презентует туристический потенциал Казани, и посетовала, что на мероприятия, которые на самом деле формируют позитивный образ города, денег не остается



Мэр Казани согласился с упреками в адрес новогоднего оформления столицы Татарстана, но сказал, что сравнивать в этом плане город с Москвой несправедливо.

— Мы смогли выделить на оформление 66 млн рублей за 2 года и сравнивать с той же Москвой, где в год выделяется 6 млрд по бюджету, не считая возможностей ГУПов… Шаг за шагом нужно находить решение. Я хочу, чтобы все включили креатив — дирекция парков и скверов, дирекция по туризму — и до 15 октября сформировали предложения. Безусловно, самое большое — это деньги, их нужно искать, но нужно искать и новые форматы мероприятий, — дал понять градоначальник, что зажигать надо свет в душе, тогда и на новогоднюю иллюминацию, вернее, на ее отсутствие, никто внимания не обратит.

Фабрику Крестовниковых хотели продать за 1 рубль, а продали за 2 миллиона

Одним из посещаемых туристических объектов этого сезона стала Старо-Татарская слобода. За 8 месяцев там побывал 1 млн туристов, что на 15% больше, чем год назад. Префект Старо-Татарской слободы рассказал, что на один памятник архитектуры стало больше — в список объектов культурного наследия включен многоквартирный дом №2 по улице Меховщиков, известный в народе как «Дом мазута». Таким образом, на территории префектуры — 97 объектов с особым статусом и практически все восстановлены.

— Остались три мечети, которые принадлежат Духовному управлению мусульман. Есть проблемы со зданиями ASG — они все отремонтированы, но ведется поиск арендаторов и отделочные работы. Если раньше у нас были проблемы — мы не могли найти арендаторов, то сейчас последние 2 года такой проблемы нет. Ежемесячно и кафе, и рестораны появляются в объектах культурного наследия — неплохо развивается Старо-Татарская слобода, — сказал Марат Усманов, префект территории «Старый город».

В этом году после реконструкции в Старо-Татарской слободе открылось пять исторических зданий и четыре отеля. Один из восстановленных объектов — дом Бикмухаметова (ул. Ш. Марджани, 10). Инвестор, ООО «Старый город», вложил в реконструкцию более 250 млн рублей.

ООО «Спецпрофистрой» восстановило здание пожарной каланчи 2-й полицейской части (ул. Московская, 36).

В высокой готовности три строения из комплекса пивоваренного завода Петцольда — сдача планируется до конца года, предполагается, что там будут административные помещения и объекты питания. Нашли хозяина для горевшего в апреле прошлого года здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы».

Префект Старо-Татарской слободы рассказал, что на один памятник архитектуры стало больше — в список объектов культурного наследия включен многоквартирный дом №2 по улице Меховщиков, известный в народе как «Дом мазута»

— Это удачный пример государственно-частного партнерства — был проведен аукцион, начальная цена лота составила 1 рубль, победило ООО «Подарки», которое выкупило здание за 2 млн рублей и должно восстановить в течение 5 лет, — сказал Усманов.

Продолжается реконструкция дома Муллина (ул. К. Насыри, 11), там восстановлен деревянный флигель, а в помещениях организована выставка предметов быта и ремесел XIX века. Найдено решение по передаче инвестору в целях дальнейшей реконструкции дома Багутдиновой — он пострадал от пожара в один день с домом Крестовниковых.

Работы в доме Беркутова (ул. Ф. Карима, 11) осложняются необходимостью восстановления элементов декора, стоимость которых 1 млн рублей, и будут продолжены в следующем году.

Наряду с восстановлением исторических объектов в слободе ведется новое строительство. К концу года сдадут отель на 18 номеров по адресу: Тукая, 88. Он станет пятым объектом гостиничного бизнеса, открывшимся в Старо-Татарской слободе в этом году. Всего на территории префектуры 52 отеля и хостела.

Круговорот директоров, осенний призыв и тепло в домах

Говорили на «деловом понедельнике» об отопительном сезоне. Подачу тепла в дома должны начать сегодня и наладить, с учетом всех возможных сложностей, в течение двух недель. С 19 сентября тепло начали подавать в школы, детсады, больницы. На данный момент 76% всех объектов социальной сферы отапливается.

Сегодня стартовал осенний призыв. Служить в эту кампанию отправятся 700 жителей Казани — таково задание республиканского военного комиссариата. Всего вызову в призывные комиссии подлежат 4 736 парней, из которых более 3 тысяч обучаются в высших и средних учебных заведениях, еще 800 освобождены от службы по другим причинам. Особенность нынешней призывной кампании в том, что, по указу генштаба ВС РФ, не менее 25% призывников должны иметь высшее профессиональное образование. Управлению здравоохранения Казани поручили обеспечить работу врачей-специалистов на время осеннего призыва, а в случае отсутствия их по уважительной причине — проводить замену. Представителям районных призывных комиссий — установить местонахождение молодых, которым не получилось вручить повестки.

Новым директором Департамента продовольствия и социального питания стала Рима Мухамедшина, которая ранее работала… первым заместителем генерального директора компании «Бахетле»

Также на «деловом понедельнике» проводили на другую работу Гузель Ананьеву, гендиректора «Департамента продовольствия и социального питания» (в июле 2017-го форма сменилась с МУП на АО), где она работала с 2011 года. Ее поблагодарили за труд и пожелали добиваться новых высот. Делать она это будет в компании «Бахетле», где, как сообщили источники «Реального времени», с 22 сентября является исполнительным директором.

Новым директором Департамента продовольствия и социального питания стала Рима Мухамедшина, которая ранее работала… первым заместителем генерального директора компании «Бахетле». По данным rusprofile.ru, Мухамедшина также является учредителем ООО «Продуктовая лавка». «Продуктовая лавка» — дружественная «Бахетле» торговая сеть, первоначально доли в уставном капитале этого ООО поровну принадлежали владелице сети магазинов «Бахетле» Муслиме Латыповой и сыну мэра Казани Тагиру Метшину. Магазины проработали около 2 лет и были закрыты в 2017 году.

Чем вызван круговорот директоров между мэрией и «Бахетле», на совещании не сообщили. Интересно, что в июне 2018 года депутаты Казгордумы хотели приватизировать «Департамент продовольствия и социального питания Казани» и выставили на продажу 100-процентный пакет акций предприятия, однако под давлением общественности передумали. Возможно, с помощью рокировок казанские власти предпримут вторую попытку взять прибыльный бизнес по кормлению школьников и детсадовцев под контроль.

Напомним, департамент периодически сотрясают скандалы: кроме жалоб на еду со стороны школьников и родителей, организация успела прославиться расточительными покупками. Так, казанские власти объявили тендер на покупку бизнес-седана Genesis G80 за 2,3 млн рублей для «Департамента продовольствия и социального питания». Депутат от КПРФ Артем Прокофьев попросил объяснить, чем вызвано такое мотовство, учитывая, что одновременно в школах повысились цены на обеды. По его словам, в мэрии ответили, что приобретение автомобиля сделано в имиджевых целях, при этом цена Genesis G80 ниже других машин такого уровня. В мае 2018 года Татарстанское УФАС России уличило Департамент в закупках по завышенной цене — ущерб составил более 1 млн рублей.



