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Огурцы в магазинах Казани подорожали на 25%

03:27, 22.10.2018
Огурцы в магазинах Казани подорожали на 25%
Фото: realnoevremya.ru

С начала октября 2018 года в крупнейших продуктовых магазинах Казани огурцы подорожали на 25%. На сегодняшний день средняя цена на продукт установилась на отметке 64 рубля за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 18 октября составил 5 160 рублей, снизившись с начала месяца на 0,3%, а с начала года на 5,4%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56.

АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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