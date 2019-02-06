«Неважно, торгует сайт спайсами или фотографиями котиков, блокировка — это вмешательство»

Особенности национальной интернет-цензуры: в число «узников» Роскомнадзора попали и Google, и «мамочки с тортиками»

Новый поворот в контроле за интернет-пространством зафиксировали представители международной правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков. Они указали на шестикратное увеличение за год фактов интернет-цензуры. При этом они отметили новый тренд — поняв, что наказание отдельных пользователей неэффективно, власти начали принуждать к сотрудничеству глобальные ИТ-платформы, которые в ближайшее время столкнутся с дилеммой — терпеть убытки или пожертвовать репутацией. Татарстан в числе субъектов России, где на пользователей оказывается самое серьезное давление. Впрочем, эксперты указывают на некорректность подсчетов — в число жертв интернет-цензуры правозащитники внесли даже «мамочек с тортиками».

«Агора» насчитала почти 663 тысячи фактов ограничения свободы в интернете

Свободы слова в интернете становится меньше, об этом говорится в исследовании «Агоры». В 2018 году юристы организации зарегистрировали 662 тыс. 842 факта ограничения свободы интернета в России. В 2017 году таких фактов было 115 тыс., а в 2015 — 15 тысяч.

— Абсолютные показатели красноречивы, но важнее тенденции. С 2011 года прослеживается четкий тренд на усиление контроля за интернет-пространством. Сначала власти пытались контролировать интернет-блокировками операторов связи, но быстро стало ясно, что блокировки не работают, пользователи учатся их обходить. VPN, прокси становятся все дешевле и даже бесплатными. Власти это признали и пытаются запугать тех, кто эту информацию распространяет. Это мы видим по росту уголовных дел в отношении пользователей за интернет-активность, — говорит Дамир Гайнутдинов, соавтор исследования и юрист «Агоры».



Следующий шаг, по словам Гайнутдинова, реальные сроки в отношении пользователей, но когда и это перестало помогать — атаки на глобальные ИТ-корпорации.





— Все стали осторожнее, научились шифроваться, перешли из «ВКонтакте» в «Фейсбук» и «Телеграм». И в 2018 году мы наблюдаем четкий поворот в сторону принуждения к сотрудничеству глобальных платформ и сервисов. Штраф Google в 500 тысяч рублей — это первая ласточка, предупреждение. Понято что 500 тысяч для Google это не деньги, но когда назначат штраф в 500 млн рублей, у них наверняка возникнет дилемма — платить или пожертвовать своей репутацией. Так как Google позиционирует себя приверженцем свободного интернета, то сдача своих пользователей российским властям будет серьезным ударом, — говорит Гайнутдинов.

«Неважно, торгует сайт спайсами или фотографиями котиков, блокировка — это вмешательство»

Все регионы России исследователи поделили на зоны. Татарстан отнесли к красной — это говорит о том, что на интернет-пользователей здесь оказывается самое серьезное давление. В 2018 году эксперты «Агоры» выявили 57 фактов. Впрочем, при детальном анализе оказывается, что все не так страшно, как правозащитники представляют в отчетах.



Например, 38 ресурсов заблокированы по требованию прокуратуры, там продавались электроудочки и другие запрещенные в России приспособления для рыбалки. Один сайт закрыт, так как через него продавались… леопарды. В 2015 году прокуратура закрыла 150 сайтов по продаже спайсов, и это «Агора» тоже расценила как запрет информации.



— Мы изначально приняли решение не давать оценку правомерности вмешательства. Неважно, торгует сайт спайсами или фотографиями котиков, блокировка — это вмешательство. Если бы действия по блокировке были прозрачными, привлекали бы владельцев ресурсов, решения о блокировке принимались в суде, то можно было бы спорить. А так эти действия избыточны. Ну заблокировали они эти 50 сайтов, торгующих спайсами, через неделю эти сайты появились снова, — считает Гайнутдинов.

«Узники» Роскомнадзора: от «мамочек с тортиками» до противников МСЗ

К преследованию пользователей интернета правозащитники отнесли и пример «мамочек с тортиками» из «Инстаграма», на которых пожаловалась владелица «Бахетле» Муслима Латыпова. К ограничению доступа — случай с временной блокировкой группы «Зоозабота» — сборы на благотворительные нужды зоозащитников администрация «ВКонтакте» посчитала подозрительными.



К преследованию пользователей интернета правозащитники отнесли и пример «мамочек с тортиками» из «Инстаграма», на которых пожаловалась владелица «Бахетле» Муслима Латыпова. Фото diets.ru



Также случай в Елабуге — транспортная прокуратура пыталась закрыть ресурс, через который продавали прогулки на воздушном шаре. Надзорное ведомство посчитало эту услугу коммерческой перевозкой и потребовало лицензию.

К ограничению свободы в интернете правозащитники приравняли уголовные дела против Ольги Зиятдиновой — за оскорбительные высказывания в соцсетях, активиста «Артподготовки» Олега Деткина и активиста ТОЦ Рафиса Кашапова.

Также в список внесли факты назначения штрафов сторонникам Навального за призывы к участию в митингах, противникам строительства мусоросжигательного завода, протоколы на участников «Азатлык» и нападение на казанца, который снимал на телефон, как асфальт укладывают в лужи, и предупреждение Асгата Сафарова найти авторов «разжигающих обстановку нетерпимости телеграм-каналов».

— Татарстан показывает довольно высокий уровень давления — и административные наказания, и реальные сроки есть, и дела за посты в соцсетях. Власти хотят добиться «замораживающего эффекта», пугают, чтобы людям не хотелось выражать свое мнение в Сети, — считает Гайнутдинов.

«Общемировая тенденция такова, что правительство стремится контролировать интернет»

Юрист отмечает, что подобная ситуация не только в России.

— Самая известное исследование такого рода проводит Freedom House, ежегодно они публикуют обзор по 65 странам и тоже свидетельствуют о том, что во всем мире от года к году ситуация со свободой интернета ухудшается. Где-то быстрее, где-то медленне, но давление испытывают все государства за исключением, наверное, Канады, Скандинавии и Прибалтики. Страны Западной Европы, США тоже, но не так сильно, как в России. Общемировая тенденция такова, что правительство стремиться контролировать интернет, — говорит Дамир Гайнутдинов.

Руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк, в целом согласен с выводами «Агоры». Он так же отмечает увеличение блокировок сайтов, усиление контроля за интернет-пространством, тренд на принуждение к сотрудничеству с Роскомнадзором глобальных ИТ-корпораций.

— Заметно уменьшение количества уголовных дел в отношении пользователей. Этот тренд появился осенью прошлого года, то есть несколько раньше того, как президент внес законопроект о частичной декриминализации. Часть уголовных дел прекращается на этапе следствия или переквалифицируется в другие статьи. И это одна из проблем либерализации – предполагается смягчение только одной статьи – ст.282, хотя за публикации в интернете пользователи могут привлекаться более чем по семи статьям Уголовного Кодекса. В целом сложно за такой небольшой промежуток времени проследить — уменьшение посадок за публикации связывается с декриминализацией ст.282 или это просто временное явление, — говорит Козлюк.

Не совсем согласен эксперт с методами подсчета «Агоры».

— С цифрами, конечно, можно в отдельных аспектах поспорить. Не совсем прозрачно определялось количество кибер атак. В исследовании указывается несколько десятков, но специалисты говорят о большем. По блокировкам тоже можно по-разному складывать — учитывать вынесенные решения или и ресурсы, которые попали заодно потому, что находились на одних IP-адресах, как в случае с блокировкой Телеграма? Все суммировать в одну таблицу — не очевидное решение, — считает Артем Козлюк.