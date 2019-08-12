«Партизаны» вышли из леса — чем запомнится первый фестиваль самозанятых

В Горкинско-Ометьевском лесопарке собрались бывшие индивидуальные предприниматели и те, кто делает на продажу вещи «для души»

Фото: Инна Серова

Первая в Казани ярмарка самозанятых прошла в минувшие выходные в Горкинско-Ометьевском лесу. О том, с чем пришли на нее «мамочки», возмутившие в прошлом году продажей через Интернет конкурентоспособных тортиков владелицу сети «Бахетле», с кем на самом деле приходится конкурировать самозанятым и какие проблемы их сегодня больше всего волнуют — в репортаже корреспондента «Реального времени».

«Куда ты завел нас, Сусанин»



Успех любого предприятия начинается с рекламы. Ярмарка самозанятых получила неплохую предварительную рекламу, судя по тому, что несмотря на дождь, по тропинкам леса бродило довольно много народа в поисках места проведения. Из глубины леса доносился шум — музыка и выкрики ведущего, но не было ни одного указателя.

— Вот как мы их найдем — ушли в лес, как партизаны!, — сетовали две встреченные корреспондентом «Реального времени» дамы. — Мы уже второй круг нарезаем по лесу: слышим, а не видим.

Ориентируясь на звук, удалось-таки выбраться к поляне, где «партизанили» самозанятые. Она находилась поблизости от двух других входов — со стороны инфекционной больницы и улицы Родины. Самозанятых в районе полудня на отведенной для фестиваля площадке было не меньше, чем посетителей, но народ продолжал туда подтягиваться.

Первая в Казани ярмарка самозанятых прошла в минувшие выходные в Горкинско-Ометьевском лесу

— Мы и сами не сразу это место нашли, долго плутали по дорожкам на машине со своим скарбом, — посочувствовала посетителям самозанятая Татьяна из своей палатки. — Организаторы нам сказали, что лучше заезжать со стороны «Декатлона», но не объяснили, как. Только вы фамилию мою не называйте, а то еще они на меня обидятся.

Дождь поутих, и поляна стала наполняться людьми. В динамике ведущий нахваливал активность самозанятых казанцев и призывал их посетить лекцию, где научат лучше организовать бизнес. Рядом с площадкой ведущего в палатке уже шла лекция — самозанятая Альбина рассказывала молодым мамам, как сбросить вес, научить детей азам приготовления пищи и другим полезным предпринимательским штуковинам.

Мы — перелицевавшиеся

В Татарстане 26 тысяч самозанятых, большинство — в Казани. Некоторые, как например, мастер «индпошива» одежды для собак и кошек, стала самозанятой всего несколько дней назад. Женщина на условиях анонимности призналась, что долгое время была индивидуальным предпринимателем, но оказалась на грани разорения — налоги и обязательные платежи «съели» весь доход. Ну и перерегистрировалась в самозанятые. А заниматься будет все тем же — продажей готового «платья» на четвероногих и вязаных игрушек.

— Я — индивидуальный предприниматель, а дочка — самозанятая, — представилась хозяйка павильона, где на глазах посетителей готовили и тут же продавали невероятно вкусную чешскую выпечку. — Спрос на нашу продукцию есть, у нас есть точка в парке Горького, а дочка рекламирует наши изделия в «Инстаграм».

Сшиты шапочки аккуратно, не в пример китайским, наощупь добротные, но явно не «хэнд мэйд»

Есть торговая точка и у женщины, торгующей трикотажными шапочками-колпачками из натурального турецкого хлопка. Сшиты они аккуратно, не в пример китайским, наощупь добротные, но явно не «хэнд мэйд» — слишком чистая выделка и количество товара говорят о производстве, налаженном в промышленных масштабах. А вот цена — как на оригинальные изделия ручной работы — 750 рублей.

Та же ситуация — с самозанятыми, которые изготавливают футболки с принтами по выбору заказчика. И вообще, среди нескольких десятков участников ярмарки нашлось не так уж много таких, кто предлагает штучные продукты собственноручного производства, как это, собственно, задумывалось изначально.

Руками — это больше для души

Оригинальный способ зарабатывать нашла самозанятая Татьяна Дементьева, с проектом «Аквариум рисунков». Ребенок раскрашивает обитателя морских глубин, например, осьминога, передает Татьяне, а она заходит за экран телевизора, в котором «плавают» настоящие рыбы и «запускает» к ним нарисованных. Дети смотрят на это, разинув рот. Цена «волшебства» — 100 рублей.

— Мы организуем выезды в детсады, на утренники, там разыгрываем целые представления — нарисованные рыбки танцуют среди «настоящих», — рассказала Татьяна. — Услуга пользуется большим спросом.

Оригинальный способ зарабатывать нашла самозанятая Татьяна Дементьева, с проектом «Аквариум рисунков»

Кристина Косаева шьет на заказ удивительной красоты (и качества) платья из натуральных тканей — только для девочек. У нее две маленькие дочки, и все началось с того, что надо было одевать их…

Самое недорогое платье для дошкольницы 4—5 лет стоит у Кристины 2500 рублей, но…

— Это натуральный лен, привезли из Санкт-Петербурга, — показывает она товар лицом. — И все швы так обработаны, что нигде ничего не будет колоть или натирать.

А как отлично эти платья будут сидеть на маленьких хозяйках, можно судить по портнихе — для себя она сделала исключение и сшила к фестивалю особый наряд.

Расписные душистые пряники Надя Хидиян привезла на фестиваль из Елабуги. Говорит, что несмотря на дороговизну (маленький пряник стоит от 100 рублей) товар даже в Елабуге пользуется спросом.

— В Казань тоже можно доставить, только идти будет несколько дней, — предлагает Надя. — Но ничего, они отлично хранятся. Заказать можно в «Инстаграм».

Надежда Вахрушева не только изготавливает керамику на заказ, но и дает уроки гончарного дела взрослым и детям

Художница Надежда Вахрушева представляет студию «Гончарики». Она не только изготавливает керамику на заказ, но и дает уроки гончарного дела взрослым и детям.

— Изделие можно еще и красками расписать, — уточнила она.

А Гульчачак Хасаншина изготавливает из специального полимерного материала, который заказывает на заводе в Ижевске, потрясающе красивые цветы-лампы. Цена ночничка в виде куклы Барби в цветочной юбке — всего 1200 рублей, это, если учесть все затраты — мизер.

— На поток поставить изготовление не могу, я бюджетница, работаю в выходные и по ночам не для заработка — для души. Чтобы отвлечься от проблем, отдохнуть.

Все вам будет и ничего за это не будет

Важная для самозанятых палатка с консультантами притулилась в углу площадки. Одна из активисток, соучредитель АНО «Центр поддержки самозанятых» Юлия Райнвайн вместе с помощницами то и дело оттаскивала от палатки «раздаточный материал» — памятки, как стать самозанятым, программу фестиваля, визитки с контактами АНО.

Она пояснила, что снабдить информацией участников фестиваля не менее важно, чем прорекламировать их:

— Многие просто элементарных вещей не знают. Например, спрашивают: «Я хотел бы зарегистрироваться в качестве самозанятого, но боюсь, что надо будет много платить, отчитываться». И удивляются, что никаких отчетов никто не потребует! Много моментов, которые люди сами себе надумали, а на самом деле ничего не знают.

«Надо только один раз прийти в налоговую инспекцию и уведомить, что другие режимы больше применять не будешь», — уточнил Андрей Алешин

— Люди не знают, что перестать быть индивидуальным предпринимателем и стать самозанятым просто — надо только один раз прийти в налоговую инспекцию и уведомить, что другие режимы больше применять не будешь, — уточнил второй консультант — начальник отдела оперативного контроля УФНС по РТ Андрей Алешин. — Подходят с вопросами пенсионеры, спрашивают, будут ли им продолжать индексировать пенсию, если зарегистрироваться как самозанятому. Мы объясняем, что если самозанятый добровольно не вступил в отношения с Пенсионным фондом, то ничего не изменится, он для ПФР не работающий. Пенсионеру не интересно регистрироваться.

— А его по закону потом не обяжут вернуть перерасчет?

— Законом это не предусмотрено.

