Нобелевскую премию по литературе 2025 года присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

Краснахоркаи известен своими глубокими и философскими произведениями

Фото: скриншот из соцсети X

Нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелевской премии по литературе 2025 года венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Это решение было озвучено в четверг на пресс-конференции в Стокгольме, пишет РИА «Новости».

Писатель получил награду «за убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». Краснахоркаи, известный своими глубокими и философскими произведениями, стал очередным представителем венгерской литературы, удостоенным этой престижной награды.

В прошлом году Нобелевская премия по литературе была вручена южнокорейской писательнице Хан Ган — за «интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В 2023 году награду получил Юн Фоссе — «за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому».



Анастасия Фартыгина